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مصفاة جديدة بالخليج بعيدة عن هرمز وبتكلفة خمسة مليارات دولار

طاقة
لندن

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
29 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 13:00 (توقيت القدس)
منشأة نفط تابعة لشركة أرامكو، 20 سبتمبر 2019 (فايز نور الدين/فرانس برس)
شركة أرامكو السعودية، 20 سبتمبر 2019 (فايز نور الدين/فرانس برس)
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- تحالف "ميرا أويل" السعودي الأميركي يخطط لإنشاء مصفاة متكاملة في الخليج بتكلفة 5 مليارات دولار لتعزيز البنية التحتية للطاقة وتوفير ممر تصدير بديل بعيداً عن مضيق هرمز.

- التحالف، الذي يضم "إم.دبليو.جي غروب" و"إيه.إتش.كيو"، في المرحلة النهائية لاختيار موقع المصفاة بطاقة إنتاجية 200 ألف برميل يومياً، مع توقع تأكيد الموقع بحلول نهاية 2026.

- المشروع يتضمن تقنيات تكرير موفرة للطاقة وأنظمة متطورة للتحكم في الانبعاثات، ويأتي ضمن استثمارات متزايدة في قطاع التكرير لتعزيز القيمة المضافة من الثروة النفطية.

بدأ تحالف استثماري سعودي أميركي تأسيس مصفاة جديدة بالخليج بعيدة عن مضيق هرمز وبتكلفة خمسة مليارات دولار. وقال شركاء اتحاد "ميرا أويل"، الذي يضم شركات أميركية وسعودية، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد يمضي قدماً في خطط لإنشاء مصفاة متكاملة وممر للتصدير في الخليج بتكلفة خمسة مليارات دولار، بهدف تعزيز البنية التحتية للطاقة في المنطقة، في الوقت الذي لا تزال فيه الحرب مع إيران تعطل تدفقات الطاقة، وفقاً لـ"رويترز".

وبحسب "رويترز"، دخلت شركة "إم.دبليو.جي غروب" لتطوير الطاقة، التي تتخذ من تكساس مقراً لها، ومكتب عائلة باتيل، وشركة "بي.دبليو.إس"، التابعة لمجموعة عبد الهادي عبد الله القحطاني وأولاده الصناعية السعودية "إيه.إتش.كيو غروب"، المرحلة النهائية من عملية اختيار موقع المصفاة، التي ستبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يومياً.

وضيّق الاتحاد نطاق عملية اختيار الموقع إلى ثلاثة مواقع في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وذكرت الشركات أن من المتوقع تأكيد الموقع المفضل بحلول نهاية عام 2026، دون الإفصاح عن مواقع محددة.

وسترتبط المصفاة المتكاملة ببنية تحتية لموانئ المياه العميقة، ومرافق تخزين كبيرة للخام والمنتجات المكررة، ومرافق تصدير بحرية. وقال اتحاد "ميرا أويل" إن المشروع المزمع يقع خارج مضيق هرمز، ويهدف إلى توفير منصة تصدير قادرة على الوصول مباشرة إلى مسارات الشحن الدولية.

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وسيتضمن مجمع الطاقة تقنيات تكرير موفرة للطاقة، وأنظمة متطورة للتحكم في الانبعاثات، فيما يجري تقييم قدرات المعالجة المشتركة لوقود الطيران المستدام وإدارة الكربون باعتبارها مكونات محتملة في المستقبل. ويجري اتحاد الشركات محادثات مع موردي المواد الخام، ومن المتوقع أن تتقدم الترتيبات النهائية بالتوازي مع اتخاذ القرار النهائي بشأن الموقع.

يأتي الإعلان عن تقدم اتحاد "ميرا أويل" في اختيار موقع مصفاته المرتقبة في سياق تحولات متسارعة تشهدها صناعة التكرير في منطقة الخليج، حيث تتجه استثمارات ضخمة نحو بناء بنية تحتية جديدة للطاقة بعيداً عن نقاط الاختناق الجيوسياسية التقليدية.

مسار طويل لاختيار الموقع

لم يكن قرار تضييق نطاق المواقع المرشحة وليد اللحظة، إذ أمضى الاتحاد قرابة ثلاث سنوات في تقييم مواقع مختلفة عبر منطقة الخليج، فيما استمرت المحادثات مع المواقع المرشحة الثلاثة النهائية على مدى العامين الماضيين قبل أن تصل إلى مرحلة متقدمة تمهّد لاتخاذ القرار النهائي بحلول نهاية عام 2026. ويُبقي الاتحاد الباب مفتوحاً أمام أي عرض بديل يتفوق بشكل حاسم من جهة مؤهلة أخرى، ما يعكس حرصه على تحصيل أفضل الشروط الاستثمارية والتشغيلية قبل الإغلاق النهائي على الموقع.

ويكتسب اختيار موقع خارج مضيق هرمز أهمية خاصة في ضوء التوترات المستمرة بين إيران والقوى الإقليمية والدولية، والتي أدت مراراً إلى تعطل تدفقات الطاقة عبر هذا الممر الحيوي الذي يمر من خلاله جزء كبير من صادرات النفط الخليجية. ويسعى المستثمرون في مشاريع الطاقة إلى تقليل الاعتماد على المضيق كنقطة عبور وحيدة، عبر إنشاء ممرات تصدير بديلة تتيح وصولاً مباشراً إلى مسارات الشحن الدولية دون المرور بمناطق التوتر المحتملة. 

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ويندرج المشروع ضمن موجة استثمارات متصاعدة في قطاع التكرير بمنطقة الخليج، حيث تسعى دول مجلس التعاون إلى تعزيز قيمتها المضافة من الثروة النفطية عبر التوسع في الصناعات التحويلية بدلاً من الاكتفاء بتصدير الخام. وتحظى مشاريع المصافي المتكاملة التي تجمع بين التكرير والتخزين ومرافق التصدير باهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين، نظراً لما توفره من كفاءة تشغيلية وقدرة على تلبية الطلب العالمي المتنامي على المنتجات المكررة ووقود الطيران المستدام.

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