- شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 31.2% خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026، لتصل إلى 43.1 مليار دولار، مما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف. - ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى أكثر من 55 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي، مدعومًا بتحسن موارد النقد الأجنبي، بما في ذلك تحويلات العاملين بالخارج والإيرادات السياحية. - يعزز الاحتياطي النقدي قدرة مصر على تمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، بينما يواصل البنك المركزي سياساته لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي وسط تحديات اقتصادية عالمية.

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع صعود صافي الاحتياطيات الدولية إلى أعلى مستوى في تاريخها، متجاوزةً حاجز 55 مليار دولار لأول مرة.

وأوضح البنك المركزي، في بيان صحافي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو/تموز 2025 إلى مايو/أيار 2026 بنسبة 31.2%، لتصل إلى نحو 43.1 مليار دولار، مقابل 32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، لتواصل بذلك مسارها التصاعدي منذ تحرير سعر الصرف وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وعلى الصعيد الشهري، ذكر البنك المركزي أن تحويلات المصريين خلال مايو/أيار 2026 ارتفعت بنسبة 13.5%، لتسجل نحو 3.9 مليارات دولار، مقارنة بنحو 3.4 مليارات دولار في مايو/أيار 2025.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى أكثر من 55 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2026، وهو أعلى مستوى يسجله الاحتياطي النقدي في تاريخ مصر، مدعوماً بتحسّن موارد النقد الأجنبي، وفي مقدمتها تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب الإيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية.

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ويوفر الاحتياطي النقدي غطاءً لتمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية لمدة تصل إلى ستة أشهر، كما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات في أسواق المال العالمية، ودعم استقرار سوق الصرف.

وتأتي هذه المؤشرات في وقت يواصل فيه البنك المركزي تنفيذ سياسات تستهدف تعزيز تدفقات النقد الأجنبي والحفاظ على الاستقرار النقدي، وسط تحديات إقليمية ودولية لا تزال تلقي بظلالها على اقتصادات الأسواق الناشئة، مع توقعات بمحافظته على معدل الفائدة الحالي عند 19%-20%، دعماً لسياسات نقدية متشددة تستهدف جذب الأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية.