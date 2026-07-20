مصر وجفاف النيل في السودان... هل بدأت السنوات العجاف حقاً؟

- تواجه مصر والسودان تحديات كبيرة بسبب سد النهضة الإثيوبي، حيث أدى التحكم المنفرد لإثيوبيا في تدفقات المياه إلى انخفاض حاد في مستويات نهر النيل، مما يهدد الأمن المائي والغذائي للدولتين. - شهد السودان انحساراً تاريخياً في مياه النيل، مما أدى إلى جفاف واسع النطاق وخروج محطات مياه الشرب عن الخدمة، وتأثيرات سلبية على الزراعة وتربية الأسماك. - رغم تطمينات بشأن حماية مصر مؤقتاً، إلا أن استمرار إثيوبيا في سياساتها الأحادية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، مما يستدعي اتفاقاً قانونياً ملزماً ينظم إدارة السد.

بات السؤال الأبرز على لسان آلاف المصريين والسودانيين الآن هو: هل حقاً بدأت السنوات العجاف ودخلنا مرحلة الشح المائي وربما العطش والجفاف على خلفية جفاف النيل حالياً في مناطق عدة بالسودان؟ وهل بدأنا نحصد النتائج الكارثية لسد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ مواقف جادة من قبل حكومتي الدولتين تجاه الصلف الإثيوبي والتحكم المنفرد في كميات المياه المتدفقة عبر سد النهضة، ونجاح أديس أبابا في فرض سياسات الملء المجحفة والتشغيل المنفرد والتصرف الأحادي في ملف السد؟

وهل هناك مخاطر ومخاوف حقيقية تتعلق بتأثر التدفقات المائية لمصر والسودان تدفع شعبيهما نحو الارتماء في دائرة القلق، وربما العطش والقحط والشدة والضيق خلال سنوات، خاصة ونحن نتحدث عن ملء وتشغيل خزان بسعة أكثر من 74 مليار متر مكعب، وبشكل منفرد، ومن الطبيعي أن ينجم عن تلك السياسة وغياب التنسيق بين العواصم الثلاثة حدوث كوارث سواء خلال مواسم الجفاف والانحسار، أو حتى في أوقات الفيضان كما جرى قبل شهور؟

الأسئلة السابقة وغيرها لم تأت من فراغ، بل جاءت عقب نشر صور ومقاطع فيديو على نطاق واسع تظهر انحساراً تاريخياً غير مسبوق لمياه نهر النيل في السودان، ناتج عن منع سد النهضة انسياب المياه نحو دولتي المصب، مصر والسودان، كما في السابق، وانخفاضاً حاداً في المياه المتدفقة في عدة مناطق على امتداد نهر النيل، وتكشف أن السودان يشهد حالياً انحساراً خاصة في النيل الأزرق، أدى إلى حدوث جفاف في أجزاء واسعة من البلاد، كما تسبب في خروج عدد من محطات ومضخات مياه الشرب الرئيسية عن الخدمة، بما في ذلك محطة الصالحة الرئيسية في جنوب أم درمان، ومحطات أخرى، وهو ما أثار مخاوف متزايدة لدى السودانيين بشأن العطش وفقدان الأمن المائي، وحدوث أزمات متفاقمة في مناطق شمال بحري، خاصة في قطاع حيوي مثل الزراعة.

بل إن صور أقمار صناعية حديثة تكشف عن انحسار تاريخي في مناسيب المياه بالسودان، وأن التراجع امتد من العاصمة الخرطوم إلى ولايتي نهر النيل والشمالية، وتسبب في ظهور جزر وألسنة رملية داخل مجرى النهر، وسط أحاديث عن كون ما يجري بأنه سابقة تاريخية.

كل تلك المخاوف وغيرها دفعت الآلاف من شعب السودان إلى القلق الشديد، سواء على مياه الشرب، أو المياه المخصصة لأغراض الري والزراعة وتربية الأسماك والأمن الغذائي، زاد القلق داخل مصر خروج نادر نور الدين، أستاذ الزراعة والموارد المائية بجامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، واصفاً المشاهد والصور القادمة من السودان، لانحسار مناسيب مياه النيل في عدة مناطق على امتداد نهر النيل بأنها "مُفجعة جداً"، بل حذّر من أن "البيانات الصادرة عن المنظمات المائية الدولية والأرصاد الجوية قبل شهرين، تؤكد أن العام الحالي سيكون من السنوات العجاف على نهر النيل"، وأن هذا العام يمثل أولى سنوات السبع العجاف، خاصة أن الجانب الإثيوبي يستكمل في الوقت الحالي تخزين المياه المستمر وملء بحيرة السد دون مراعاة لما يحدث في السودان.

هل حقاً بدأت السنوات العجاف ودخلنا مرحلة الشح المائي وربما العطش والجفاف؟ وهل بدأنا نحصد النتائج الكارثية لسد النهضة الإثيوبي

ما يجري في السودان دفع أيضاً نحو تنامي القلق من تحول موجة الانحسار التاريخية الحالية في مياه النيل إلى أزمة ممتدة وطويلة ومعمّقة قد تهدد الأمن المائي والغذائي للدولتين، والمشاريع الزراعية والمائية، بما فيها تلك المتعلقة بخدمات مياه الشرب والري، وذلك في حال استمرار الانحسار لسنوات طويلة.

موقف من قناة السويس والسد العالي إلى مارينا اليخوت

هناك مَن سيخرج علينا ليطمئن الرأي العام في مصر، ويؤكد أن "السد العالي يحمينا، ونمتلك مخزوناً من المياه يكفي سنوات، وأن مصر في وضع آمن بفضل مخزون بحيرة ناصر الذي يعوّض أي نقص في الإيراد السنوي"، وهذا صحيح إلى حد كبير، لكن يبقى السؤال: ماذا لو أصرت إثيوبيا على الانفراد بملف إدارة سد النهضة، كما جرى في السنوات الماضية، وحجب تدفق المياه عن مصر والسودان، والإصرار على الإجراءات الأحادية المتعلقة بملء وتشغيل السد، بعيداً عن أي اتفاق قانوني ملزم ينظم إدارة المياه مع دولتي المصب؟

ماذا سيكون عليه الحال، مع استمرار الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن السد، واعتداء إثيوبيا على حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل، ووجود خلافات جوهرية بين القاهرة وأديس أبابا تتعلق أيضاً بملف منطقة القرن الأفريقي ومساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر؟

ماذا لو طال أمد الانحسار الكبير والحالي في مياه النيل، كيف ستتكيف الدولتين المصرية والسودانية مع أزمة الشح المائي خاصة في سنوات الجفاف؟ وهل فات أوان إجبار القاهرة والخرطوم إثيوبيا على التوقيع على اتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد الملء والتشغيل ويحمي مصالح دولتي المصب؟