مصر وباكستان تبحثان الربط التجاري بين قناة السويس وميناء جوادر

- أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أهمية تعزيز الربط التجاري والاقتصادي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء جوادر الباكستاني، مع التركيز على توطين صناعات ذات قيمة مضافة. - تم بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وباكستان، مع إعداد خريطة طريق مشتركة لعام 2026 تشمل مجالات متعددة، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين. - تسعى مصر لتعزيز التعاون ضمن مجموعة الدول الثماني النامية "D8"، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، الاهتمام بتيسير الربط التجاري والاقتصادي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء جوادر الباكستاني، وبحث إمكانات توطين صناعات ذات قيمة مضافة في المنطقة الاقتصادية. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف، في بيان صحافي، إن عبد العاطي أعرب خلال اللقاءين اللذين جمعاه اليوم مع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، في إسلام أباد، عن "الاهتمام بالتوسع في التعاون بين القاهرة وإسلام أباد في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري".

وأعرب وزير الخارجية المصرية عن التطلع لإعداد خريطة طريق مشتركة تهدف إلى "تعزيز التعاون في عام 2026 بين البلدين تشمل الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والدينية والثقافية، وبالتالي التوسع في التعاون والعمل على رفع حجم التبادل التجاري مع باكستان ليعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين، مستعرضاً الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة"، وأكد عبد العاطي أهمية "تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والمجلس المشترك بين غرفتَي التجارة المصرية والباكستانية في أقرب فرصة، وذلك في إطار تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وباكستان".

وأشار وزير الخارجية المصري إلى تطلع القاهرة لمواصلة التعاون مع إسلام أباد في إطار مجموعة الدول الثماني النامية "D8" التي تسلمت مصر رئاستها في ديسمبر/كانون الأول 2024، والعمل على استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وجذب الاستثمارات وتشجيع مزيد من التعاون بين دول المجموعة.

وشهد لقاء وزير الخارجية المصري بنظيره الباكستاني بحث مقترح التوقيع على خطة عمل مشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجلس الاستثمار الباكستاني، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال وفتح آفاق جديدة للاستثمار. وفقاً لبيان الخارجية المصرية، فإنّ عبد العاطي استعرض "الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك السياسة النقدية ونظام سعر الصرف المرن"، والتي أسهمت حسب البيان في "تحسين أداء الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني وتعزيز مناخ الاستثمار".

وحرص الوزير المصري على "تفعيل دورية انعقاد الأطر المؤسّسية للحوار بين البلدين، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية، والعمل على عقدها في أقرب فرصة، وتحقيق نتائج عملية وملموسة تعود بالنفع على البلدين الصديقَين".