تتجه الحكومة المصرية إلى خصخصة قطاع الجبانات والمقابر وخدمات الجنائز ودفن الموتى، عبر إسناد تلك المهام للقطاع الخاص. وبحسب مصدر حكومي مصري، فإن سلسلة من الاجتماعات جرت مؤخرا بين ممثلي شركة "سُكنة" وممثلي عدد من الجهات الحكومية المصرية، وجهات سيادية، من أجل وضع رؤية شاملة لهذا الملف، والذي يتضمن أيضا التعامل مع ملف المقابر التاريخية وذات الطابع التراثي، والذي يمثل التعامل معه حساسية شديدة للحكومة المصرية في ظل توجه حكومي لنقل مجمعات المقابر داخل العاصمة إلى خارج الحيز العمراني بحلول 2030.

وأوضح المصدر أن تنفيذ الخطة الحكومية سيعني مزيدا من الصدام مع الجهات الثقافية، والمؤسسات الدولية المعنية بالثقافة والتراث، في ظل تضمن تلك المجمعات، مقابر مصنفة كبانٍ ذات طابع تراثي فريد، وبعضها يتضمن نقوشا وقطعا تصنف آثارا إسلامية. وكشف عن أن ممثلي شركة "سُكنة" بالاتفاق مع ممثلي عدد الجهات السيادية انتهوا من صياغة مقترحات ونصوص قانونية لتعديل قانون الجبانات المعمول به في مصر، للسماح لدخول القطاع الخاص في إدارة تشغيل هذا القطاع.

وأشار المصدر إلى أنه جرى الانتهاء من إعداد تصور كامل للتعديلات المقترحة على القانون الحالي، بحيث يتم طرحها على مجلس النواب الجديد بمجرد الانتهاء من تشكيله. وأكد مصدر حكومي آخر أن هناك محاولات تجري لجس نبض الشارع المصري بشأن التصور الحكومي الخاص في هذا المشروع، خاصة وأنه سيتم إسناد عمليات تخصيص المقابر الجديدة، ونقل المقابر القديمة خارج الأحوزة العمرانية إلى الشركات الخاصة بعد أن كانت هذه المهام محصورة بأجهزة الدولة.

وينص قانون الجبانات المعمول به حاليا في مادته الثانية على أن "تتولى المجالس المحلية فى حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسوم الانتفاع بها". كما تنص المادة الأولى من القانون على أن "تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلا وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة، وتعد أراضي الجبانات من الأموال العامة، وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها، وذلك لمدة عشر سنوات أو إلى يتم نقل الرفات منها، على حسب الأحوال".

ووفقا للمصدر الحكومي الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن المشروع الحكومي المصري يقضي بنقل نحو 2134 فدانًا من المقابر الحالية إلى خارج الحيز العمراني حتى عام 2030، موضحا أن المشروع من المقرر انطلاقه خلال عام 2026، ويستهدف نقل نحو 2134 فدانًا من المقابر الحالية إلى مواقع جديدة خارج الحيز العمراني حتى عام 2030. وأضاف أن الدولة تسعى إلى تخصيص نحو 10 آلاف فدان لإنشاء مقابر جديدة في شرق وغرب القاهرة الكبرى. وقال المصدر الرسمي إن الحكومة قررت إقامة مجمع مقابر سينقل إليه مقابر ورفات الشخصيات التاريخية بالقرب من متحف الحضارات تحت مسمى مقبرة الخالدين.