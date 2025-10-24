مصر... موافقة مشروطة لصرف قرض صندوق النقد

- أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لصرف دفعتين من قرض بقيمة 8 مليارات دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر، بعد توافق مع الحكومة على أولويات مثل تعزيز القطاع الخاص والسيطرة على التضخم. - ركزت المفاوضات على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل تراجع التضخم والبطالة، مع التركيز على استقرار سعر الصرف عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي. - تعهدت الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية وتسريع الطروحات العامة، مع مراقبة صندوق النقد للتوازن بين الانضباط المالي والحماية الاجتماعية لضمان استدامة السداد والنمو.

أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لصرف الدفعتين الخامسة والسادسة، بقيمة 1.7 مليار دولار، من إجمالي قرض بنحو 8 مليارات دولار، موجهة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2025.

جاءت الموافقة في ختام مفاوضات شاقة أجراها فريق اقتصادي مصري خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انعقدت في واشنطن، على مدار أسبوع، ضم محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزراء المالية والتنمية الاقتصادية والتخطيط والاستثمار، عرضوا فيه ملف الإصلاحات المالية والنقدية مع مسؤولي الصندوق.

من وجهة نظر حكومية تبدو نتائج اجتماعات واشنطن أكثر إيجابية من المتوقع، فبحسب بيان صحافي لمجلس الوزراء أظهرت الاجتماعات تلاقياً بين رؤية الحكومة وصندوق النقد بشأن أولويات المرحلة المقبلة، تشمل تعزيز القطاع الخاص، واستدامة الدين، والسيطرة على التضخم.

وفقاً لمصادر اقتصادية مطلعة على المفاوضات، التي جرت بين بعثة الصندوق وكل من وزراء المالية والاستثمار والتخطيط، أكدت لـ"العربي الجديد" أن عروض الحكومة تركزت على تقديم بيانات تتعلق بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مرتبطة بتراجع معدلات التضخم والبطالة والنمو، متجاهلة الصعوبات التي تواجهها في جذب الاستثمارات المباشرة، التي تدفعها إلى مزيد من الاقتراض الخارجي، في وقت تتعاظم فيه تحديات التمويل الخارجي والضغوط التضخمية، والعجز في ميزان المدفوعات، الأمر الذي يهدد قدرة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إن ملف سعر الصرف هو الأكثر حساسية في المناقشات المستمرة بين الحكومة وبعثة صندوق النقد، حيث انتهى الصندوق إلى أن مستويات توافر النقد الأجنبي في البنوك، لا تتناسب مع سرعة تلبية الطلبات الاستيرادية، وكذلك رفض البنوك السماح لطالبي الدولار بالحصول عليه، عندما يتقدم بطلب شراء مُسَبَّب، بينما تستقطب بيع الدولار بشتى الصور، وتحافظ على سعر فائدة مرتفع عند حدود 24%، بما يضمن تدفق الأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، للحصول على تدفقات إضافية من الدولار، فاقت 42 مليار دولار، بما يعكس أن تثبيت سعر الصرف حول مستواه الحالي مرتبط بتدفقات الاستثمار الأجنبي ونتائج المراجعة الجديدة مع صندوق النقد.

وشدد على أن فاتورة خدمة الدين الدولاري تفرض على الحكومة تحقيق فوائض مالية مستدامة في ميزان المعاملات الجارية.

يؤكد عبد المطلب أن موافقة الصندوق على المراجعة الخامسة والسادسة، تمثل تحولاً حاسماً في علاقة مصر بالصندوق، خاصة بعد تعهد الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتسريع الطروحات العامة، مبيناً أن الرهان الحقيقي ليس على صرف الشريحتين الجديدتين بقيمة 1.7 مليار دولار، وإنما لحصول مصر على قرض استدامة إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار، يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد، وقدرة الحكومة على إصلاح بيئة الاستثمار، وضمان شفافية أكبر في إدارة الدين والانتقال من تمويل العجز في الموازنة والميزان التجاري إلى تحفيز الإنتاج والتصدير.

وحول أسباب عدم تناول مباحثات الصندوق مع الحكومة برنامج رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، أكد لـ"العربي الجديد" أن قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء، يجري وفق مخطط حكومي سبق أن تعهدت الحكومة بتنفيذه مع إدارة صندوق النقد عام 2022، ضمن خطة شاملة تستهدف خفض الدعم السلعي والنقدي، وترشيد النفقات الحكومية، وهي التي تحدد توقيتات ومعدلات الزيادة في الأسعار، وفقاً لخطة حكومية واضحة.

يرى اقتصاديون أن المباحثات أسفرت عن تحولات حساسة في علاقة مصر بصندوق النقد، خصوصاً بعد تعهد الحكومة بمواصلة الإصلاحات الحكومية وتسريع الطروحات العامة، والبدء ببيع شركة وطنية للبترول وصافي للمياه التابعتين للجيش.

أشارت مصادر مطلعة إلى أن بعثة صندوق النقد حددت معيارين لتجديد الثقة بقدرة الحكومة على تنفيذ تعهداتها لصندوق النقد، وهما: الحفاظ على استقرار حقيقي لسعر الصرف من دون توجيه منفرد من البنك المركزي، وخضوعه للعرض والطلب، وزيادة حصيلة الطروحات العامة خلال الأشهر المقبلة، والتي لم تتجاوز 50% من المعدل المتفق عليه خلال عام 2025. بلغت حصيلة الحكومة من الطروحات العامة 3.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2024-2025، بمعدل أقل متوقع عند حدود 6 مليارات دولار خلال العام الجاري.

فيما يرى مسؤولو صندوق النقد أن القاهرة تقترب من استكمال المرحلتين الخامسة والسادسة لبرنامجها مع الصندوق قبل نهاية العام الجاري 2025، وأن الطريق لا يزال محفوفاً بتحديات تمويلية واجتماعية، تتطلب توازناً دقيقاً بين الانضباط المالي والحفاظ على الحماية الاجتماعية، واستمرار الإصلاحات المالية وهيكلة الدين والطروحات الحكومية، وهي معادلة يترقبها الصندوق من كثب قبل استكمال المراجعتين المقبلتين للبرنامج.

وفقاً لمسؤول صندوق النقد الدولي بالقاهرة، إليكس سيجورا أوبرجو، فإن الهدف الذي يراه الصندوق ليس فقط خفض الدين، بل لضمان استدامة السداد في ضوء معدلات النمو والإيرادات الدولارية، ومراجعة أداء القطاعات الإنتاجية وتطورات أسعار الصرف الفعلية خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري.

وكان "مدبولي" قد أكد في تصريحات صحافية حرص الحكومة على أن يظل الدين الخارجي في الحدود الآمنة، مشيراً إلى أن كل خطوة تمويلية تُراجَع ضمن إطار واضح للأولويات العامة.