مصر: منع سفر والتحفّظ على أموال مسؤولين بقضية رشوة في مصلحة الضرائب

- تم وضع مسؤولين كبار في مصلحة الضرائب المصرية على قوائم المنع من السفر والتحفظ على أموالهم، بسبب اتهامات بتلقي رشاوى لتسهيل إنهاء ملفات ضريبية لشركات. - التحقيقات كشفت عن استغلال المتهم الأول لمنصبه للحصول على مبالغ مالية من محاسبين قانونيين، لتسهيل إجراءات الفحص الضريبي لعدة شركات، بمبالغ تصل إلى 200 ألف جنيه. - لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات القضية، مع توقعات بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية قريباً.

أمرت جهات التحقيق المختصة بوضع رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة في مصلحة الضرائب المصرية، ومدير فحص ضريبي بمأمورية ضرائب الاستثمار، ومالك شركة محاسبة، على قوائم المنع من السفر، مع التحفظ على أموالهم، على خلفية اتهامات تتعلق بتلقي رُشا مالية مقابل تسهيل إنهاء ملفات ضريبية لعدد من الشركات.

ووفقاً لأمر الإحالة، فإن المتهم الأول، الذي يشغل منصبين رفيعين بمصلحة الضرائب، استغل وظيفته وطلب وحصل على عطايا مالية من عدد من المحاسبين القانونيين، مقابل أداء أعمال وظيفية تتعلق بإنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملفات شركات مختلفة. وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول طلب وحصل على مبالغ مالية من المتهم الثالث، بوساطة المتهمين السابع والثامن، لقاء تسهيل إنهاء إجراءات متعلقة بملفات ضريبية تخص شركات تتعامل معها المتهمة.

كما ثبت أنه طلب وحصل من المتهم الرابع على مبلغ 200 ألف جنيه (نحو 4255 دولاراً)، بوساطة المتهم التاسع، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي لإحدى الشركات. وكشفت التحقيقات كذلك عن طلبه وحصوله على مبلغ 100 ألف جنيه من المتهم الخامس، بوساطة المتهم السابع، نظير إنهاء إجراءات فحص ملف ضريبي يخص شركة تعمل في مجال دور العرض السينمائي.

وفي واقعة أخرى، طلب المتهم مبالغ مماثلة من المتهم السادس، بوساطة المتهم التاسع، بلغت 100 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات الفحص الخاصة بشركة أخرى. ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف باقي ملابسات القضية وأطرافها، وسط توقعات بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية خلال الفترة المقبلة.

(الدولار= 47.12 جنيهاً مصرياً تقريباً)