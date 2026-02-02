مصر: مطار العاصمة الإدارية يبدأ أول الرحلات الدولية إلى جدة

- أطلقت العاصمة الإدارية الجديدة في مصر أول خط طيران خارجي يربطها بجدة، مما يعزز مكانتها كمركز إداري واقتصادي حديث ويخفف الضغط عن القاهرة التاريخية. - المشروع، الذي بدأ في 2015، يهدف لتحويل 700 كيلومتر مربع إلى مركز عصري يضم مقار حكومية وشركات كبرى، مع خطط لربطها بوسط القاهرة عبر المونوريل. - تدشين الخط الجوي يتماشى مع خطط الحكومة لتعظيم الاستفادة من المطارات الجديدة وزيادة الحركة الجوية، في ظل تسجيل مصر رقماً قياسياً في أعداد السائحين.

خطت العاصمة الإدارية الجديدة في مصر خطوة مهمة نحو الانفتاح الدولي، مع تدشين أول خط طيران خارجي يربطها بإحدى أبرز وجهات المنطقة، في دفعة جديدة للمشروع العملاق الذي تراهن عليه القاهرة لتخفيف الضغط عن العاصمة التاريخية المزدحمة. وأعلنت وزارة الطيران المدني أن شركة إير كايرو بدأت، اعتباراً من يوم الأحد، تسيير رحلات منتظمة من مطار العاصمة الدولي إلى مدينة جدة السعودية، بواقع ست رحلات أسبوعياً، في أول ارتباط جوي دولي مباشر للعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب ما أوردت "بلومبيرغ" اليوم الاثنين، يأتي هذا الخط ضمن جهود حكومية متواصلة لزيادة سهولة الوصول إلى العاصمة الجديدة وتعزيز دورها كمركز إداري واقتصادي حديث. وتُعد الرحلات الجديدة أحدث خطوة لدعم مشروع العاصمة الإدارية، الذي انطلق عام 2015 على بُعد نحو 30 ميلاً شرق القاهرة، بهدف استيعاب التوسع العمراني وتخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى.

ويجرى تطوير المشروع على ثلاث مراحل، لتحويل مساحة صحراوية تبلغ نحو 700 كيلومتر مربع - تعادل تقريباً مساحة سنغافورة - إلى مركز عصري يضم مقار حكومية وسفارات وشركات كبرى، إضافة إلى أعلى برج في أفريقيا. ومن المقرر أن يربط المونوريل العاصمة الإدارية بوسط القاهرة، ويمتد عبر نهر النيل إلى الجيزة، ما يعزّز التكامل بين المدن الجديدة والقديمة، وفق الوكالة.

وقالت وزارة الطيران إن تدشين هذا الخط الجوي يتماشى مع خطط الحكومة لتعظيم الاستفادة من المطارات الجديدة، وزيادة الحركة الجوية إلى العاصمة الإدارية، وتخفيف الضغط عن المطارات القائمة، وفي مقدمتها مطار القاهرة الدولي. وتُعد القاهرة الكبرى أكبر مدن أفريقيا، إذ يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة. وفي الوقت ذاته، سجّلت مصر العام الماضي رقماً قياسياً في أعداد السائحين، مع استقبال نحو 19 مليون زائر، لتحتل المرتبة الثانية أفريقياً بعد المغرب.