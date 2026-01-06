مصر: محاكمة مسؤولين بتهمة الاستيلاء على معدات "الإسعاف"

- أحالت النيابة العامة المصرية ثلاثة مسؤولين من شركة "بتروكيما للهندسة والمقاولات" إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على معدات وبضائع مملوكة للشركة باستخدام طرق احتيالية وتزوير في محررات رسمية، بقيمة تجاوزت عشرات الملايين من الجنيهات. - المتهمون، مصطفى الكفراوي، محمد زايد، وعبد الحافظ عثمان، استغلوا مناصبهم للاستيلاء على أنظمة مراقبة ومعدات صناعية، مستخدمين وثائق مزورة وأذون صرف غير حقيقية. - التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين في جرائم عدوان على الأموال والممتلكات، وأحيلوا إلى المحكمة المختصة للفصل في الاتهامات.

قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، إحالة ثلاثة مسؤولين بشركة "بتروكيما للهندسة والمقاولات" إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء بغير حق على معدات وبضائع مملوكة للشركة، باستخدام طرق احتيالية وتزوير في محررات رسمية داخل جهة عملهم، بقيمة تجاوزت عشرات الملايين من الجنيهات.

ووفقًا لأمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة كلًّا من مصطفى محمد الكفراوي (هارب – 45 عامًا)، مدير مبيعات شركة "بتروكيما للهندسة والمقاولات"، ومحمد عبد الباسط زايد (هارب – 39 عامًا)، مهندس مبيعات بالشركة، وعبد الحافظ أحمد عثمان (هارب – 45 عامًا)، كبير محاسبين الشركة، بارتكاب الجرائم محل الاتهام بدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني، وبصفتهما من العاملين بشركة مساهمة مصرية، استوليا بغير حق وبنية التملك على بضائع مملوكة للشركة تمثلت في أنظمة مراقبة نظم إدارة المباني (BMS) وأنظمة التحكم الرقمي المباشر (DDS)، بلغت قيمتها ملايين الجنيهات. وأوضحت النيابة أن المتهم الأول، بصفته مدير مبيعات، أعد أمر توريد لتلك البضائع يحمل رقم (46 لسنة 2019)، بزعم توريدها إلى المركز الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية، مستخدمًا اسم أحد عملاء الشركة على خلاف الحقيقة، مع إعداد عرض لتركيب نظام إدارة المباني للجهة ذاتها.

وفي السياق نفسه، قام المتهم الثاني، بصفته مهندس مبيعات، بتسجيل المشروع في سجل أوامر الشركة على أنه توريدات فقط، مع إثبات اسم عميل آخر غير حقيقي، وتحرير أربعة أذون صرف من مطبوعات الشركة، موقعة منهما، ما مكّنهما من صرف تلك البضائع والاستيلاء عليها. ونسبت النيابة إلى المتهم الثاني ارتكاب واقعة استيلاء أخرى منفردًا، تمثلت في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على معدات وآلات تدوير مفاعلات صناعية (7 نانومتر – 18 نانومتر)، مملوكة لجهة عمله، بلغت قيمتها ملايين الجنيهات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم لجأ إلى الحيلة، عبر التقدم بعرض توريد لتلك المعدات إلى إحدى الشركات، ثم أثبت في سجل أوامر الشركة خمسة أوامر توريد صادرة من شركة أخرى على خلاف الحقيقة، وحرر على أساسها 14 إذن صرف، ما مكّنه من صرف المعدات لصالح شركة مقاولات قامت بدورها بتوريدها إلى الجهة النهائية بالأرقام المسلسلة ذاتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وبحسب ما ورد في أمر الإحالة، بلغ إجمالي قيمة البضائع والمعدات المستولى عليها عشرات الملايين من الجنيهات، بخلاف المبالغ المحصلة كأجزاء من أثمان تلك البضائع. وخلصت النيابة إلى أن المتهمين ارتكبوا الجنايات المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات المصري، المتعلقة بجرائم العدوان على الأموال والممتلكات، وأحالتهم إلى المحكمة المختصة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم.

(الدولار = 47.2 جنيهاً مصريا)