مصر: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية بحتة وليس لها اعتبارات سياسية

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة ولا تنطوي على أية أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع. وأشار رشوان في تصريحات صحافية اليوم الخميس، إلى أن ما جرى تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدًا عن أي توظيف أو تفسير سياسي.

وشدّد على أن أطراف الاتفاق شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، من بينها شركة "شيفرون" الأميركية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال الغاز ونقله وتداوله، وذلك دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات. وأعلن أن الاتفاق يأتي في إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل بتعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، اعتمادًا على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل بما يضمن استدامة هذه الأصول وتشغيلها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتقدمة في قطاع الغاز الطبيعي، تتيح لها تنويع مصادر استقبال الغاز من أكثر من مسار وأكثر من شريك، دون التعرّض لأي ضغوط أو قيود، وتوفّر لها مساحات واسعة في المناورة والمرونة في إدارة هذا الملف وتشمل هذه البنية محطات الإسالة، وشبكات النقل، وقدرات التخزين والتداول، بما يرسخ قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها الاقتصادية وفق مصالحها الوطنية الخالصة.

وحذّر رشوان من الانسياق وراء ما أسماه أي دعاية أو الحملات الإعلامية المعادية التي تسعى إلى إضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري، مؤكداً أن توقيت الإعلان لا يغير من حقيقة أن الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية تمت منذ فترة سابقة وفق قواعد السوق. وأكد أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين.