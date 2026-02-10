مصر... سوق العتبة الحضاري يتحول إلى فوضى بعد افتتاحه

بعد أيام من افتتاح "سوق العتبة الحضاري" وسط العاصمة المصرية القاهرة، سادت المنطقة التجارية الشهيرة حالة من الفوضى العارمة، سيطر فيها الباعة الجائلون على الشوارع المؤدية للميادين محتلين كافة مسارات المشاة، ولم يتركوا سوى حارة واحدة للسيارات تدفعها للسير "كالسلحفاة"، في ميدان يتسع لأربعة مسارات متجاورة.

وتحول مشروع سوق وسط العاصمة الحضاري، الذي دشنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2025 ليبدأ مرحلة التشغيل الفعلي مطلع العام الجاري، إلى كابوس ضاغط على المباني والمنشآت الحيوية المحيطة بها؛ منها إدارة الإطفاء والحماية المدنية الرئيسية، وقسم شرطة الموسكي، ومحطات نقل الركاب، والمسرح القومي، وأسوار حدائق الأزبكية التاريخية.

وفي جولة لـ "العربي الجديد" بالمشروع الحكومي الذي استهدف إعادة إحياء قلب القاهرة وتجميله، وتطوير سوق العتبة الحضاري المنشأ منذ 120 عاماً في حي الموسكي الأثري، بكلفة بلغت 50 مليون جنيه، رصدت الجولة تحوّله إلى وبال على أصحاب العقارات والمحلات التجارية التي تحملت أعباء الدعم المالي لمشروع التطوير.

فوضى في العتبة

على مدخل شارع الموسكي الممتد من ميدان العتبة إلى شارع خان الخليلي الشهير بالقاهرة الفاطمية، يقف الخمسيني هاني عطية، صاحب محل بيع ملابس، يتحسر على ما آلت إليه الفوضى في المنطقة، مؤكداً في مقابلة مع "العربي الجديد" أنه لم يتوقع أن يصل الحال بالميدان المزدحم دوماً إلى هذه العشوائية من تكدس في البشر والبضائع، لدرجة جعلت من الصعوبة عليه أن يدخل ببضاعته إلى محله القائم في المنطقة منذ 20 عاماً، وذلك على مدار 24 ساعة، بما اضطره إلى حملها مع عماله على أكتافهم، ليتجنب الزحام والمضايقات التي يثيرها محتلو الشوارع والأرصفة.

يبدي عطية استغرابه من الأعداد الهائلة للباعة الجائلين الذين ظهروا على مدار الأيام الماضية بعشرات المئات دفعة واحدة، مستغلين اقتراب موسم شهر رمضان والانتشار في كافة أرجاء الميدان، بما يجعل من الصعوبة على العملاء أنفسهم السير في أي بقعة منه بسهولة طوال اليوم، مع افتراش منتجات قابلة للاشتعال الفوري في كافة الأرجاء، مما يهدد أمن وسلامة المارة والميدان بأسره.

ويحمّل عطية مسؤولي البلدية بالأحياء مسؤولية إشاعة هذه الفوضى، مؤكداً أنه لا يجرؤ المئات من أصحاب "البسطات" على احتلال قطعة من أرض الشوارع والميادين، دون أن يكون لدى كل منهم دعم مباشر من أحد الموظفين بمحافظة القاهرة المسؤولة عن كافة الأعمال التنظيمية بالسوق، مبيناً أن هؤلاء المسؤولين هم أنفسهم من يلاحقون أصحاب المحلات الرسمية بفرض الرسوم والضرائب والغرامات في حالة افتراشهم لأي مساحة خارج أماكنهم، عدا ما يتحمله أصحاب المحلات من ضرائب ورسوم الكهرباء والمياه والخدمات العامة.

يشير عطية إلى أن افتراش الميادين يجري على مدار الساعة، بما يجعل هؤلاء الباعة في حاجة إلى توصيلات كهرباء لإنارة البسطات ليلاً، منوهاً إلى أن هذه التوصيلات تأتي من أعمدة الإنارة العامة ومداخل العمارات بالمخالفة للقانون، وتُحمل تكلفتها على المحلات والعقارات، والتي تسببت حالات مثلها من قبل في اشتعال حرائق كبيرة، أتت لعدة مرات على البضائع المنتشرة بالشوارع وانتقلت منها لتدمير عدة مبانٍ مسجلة آثاراً تاريخية في المنطقة؛ وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى تبني مشروع متكامل لإعادة تطوير الأحياء التجارية والأثرية وسط القاهرة، خوفاً من امتداد الحرائق المتكرر إلى مناطق حيوية ومكتظة بالسكان والسلع سريعة الاشتعال.

تنظيم الأسواق العشوائية

وفقاً للرؤية الحكومية، فإن مشروع تطوير سوق العتبة في الموسكي يعد واحداً من أكبر مخططات الدولة لإعادة تنظيم الأسواق العشوائية في المناطق التاريخية، وتأهيل مركز تجاري يعد الأكثر ازدحاماً وحيوية في وسط العاصمة. يقدر مسؤولون بالغرفة التجارية في القاهرة عدد زواره يومياً بنحو 300 ألف نسمة، يزداد في مواسم الأعياد ورمضان إلى أكثر من نصف مليون زائر يومياً، يتدافعون سيراً على الأقدام وفي شبكة مترو الأنفاق وسيارات عامة وخاصة تزيد المنطقة زحاماً وصخباً.

ووفقاً لتصريحات وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، خلال جولة افتتاح المرحلة الأولى من المشروع مؤخراً، صعدت تكلفة المرحلة الأولى من 24 مليوناً إلى 50 مليون جنيه (الدولار = نحو 47 جنيهاً)، جرى تدبيرها من ميزانية الدولة لإحداث تطوير شامل للبنية التحتية وإقامة مساحات "بسطات" منظمة للباعة الجائلين في الشوارع الواسعة، وإعادة تخطيط حركة المشاة وتركيب أنظمة إضاءة وكاميرات مراقبة لضمان رقابة الأجهزة التنفيذية والأمن للعمل بالسوق على مدار الساعة.

بعودة الفوضى، تحولت أحلام المسؤولين إلى كابوس يطارد مستقبل المنطقة المستهدفة تجارياً وسياحياً، وتهدد العشوائيات المباني الأثرية والتراثية من جديد. تبين في جولة "العربي الجديد" أن محافظة القاهرة المشرفة على المشروع استغلت عمليات التطوير للسيطرة على قلب الميدان وتحويله إلى موقف سيارات خاصة، رغم استهداف تحويل نفس المنطقة إلى ساحة خضراء واستراحة للزائرين.

وبالرغم من امتلاكها موقفين كبيرين متعددي الطوابق لخدمة السيارات على حواف الميدان، لجأت المحافظة إلى تأجير الطوابق الأولى منهما إلى محلات تجارية تدفع هي الأخرى بباعة جائلين من حولها، لتصبح عمليات الدخول والخروج من موقف السيارات بطيئة ومحفوفة المخاطر. ولجأت المحافظة إلى رفع أسعار دخول موقف السيارات بنسبة 100% مطلع العام، لتصبح ساعة الانتظار مقابل 25 جنيهاً، لتدفع أصحاب السيارات للجوء إلى السياس (منظمي المواقف) المسيطرين على الشوارع المؤدية إلى ميادين وسط العاصمة، ممن يقدرون على التنسيق بين مسؤولي المرور لاحتلال مسارات المرور بالشوارع مقابل 50 جنيهاً لكل سيارة دون تحديد وقت زمني للتوقف.

تخطط الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية من تطوير منطقة سوق العتبة الحضاري خلال الأيام المقبلة، والتي ستشمل ميدان المسرح القومي وحديقة الأزبكية التراثية، لتطوير الشوارع المكملة للمربع التجاري الحيوي، وتوسيع أعمال الباعة بإنشاء مظلات جديدة، مستهدفة تحويل كامل منطقة العتبة الخضراء والموسكي إلى منطقة تجارية ذات طابع حضاري موحد، لتكون نموذجاً لتطوير الأسواق الشعبية في القاهرة.

تجري المخططات بعيدة عن واقع يسهم فيه المسؤولون التنفيذيون، وفقاً لصاحب المتجر بالموسكي إيهاب عطية، حيث يجري تخصيص ساحات البيع بالإسناد المباشر للأشخاص دون إجراءات شفافية، وتترك الساحة شاغرة ليحتلها مئات الباعة الجائلين الباحثين عن فرصة عمل في سوق يعمه الفوضى.