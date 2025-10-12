مصر: سعر السكر للمستهلك ضعف قيمته لدى المصانع والموردين

- تراجعت أسعار توريد السكر في مصر إلى 1500 جنيه للطن بسبب وفرة الإنتاج المحلي، مدعومة بزيادة زراعة بنجر السكر وتحسن إنتاجية الفدان، مما يعكس نجاح سياسات الدولة في تطوير الزراعة والتصنيع الغذائي. - أوضح متى بشاي أن الطفرة الإنتاجية جاءت نتيجة دعم المزارعين بالسعر التعاقدي والتوسع في زراعة البنجر وقصب السكر، بالإضافة إلى تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع المحلية. - ارتفع إنتاج مصر من السكر بنسبة 34% في الموسم المنتهي في أغسطس، ليصل إلى 2.964 مليون طن، مما ساهم في استقرار الأسعار وتوازن الأسواق.

تراجعت أسعار توريد السكر لدى كبار الموردين وشركات الإنتاج في مصر إلى مستوى 1500 جنيه للطن (35 دولاراً)، بينما تشهد أسعاره استقراراً عند مستوياته المرتفعة ما بين 35- 42 جنيهاً في المراكز التجارية ومحال التوزيع للمستهلكين.

وبرر متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، تراجع أسعار السكر بأن الإنتاج المحلي من السكر يشهد وفرة إنتاجية غير مسبوقة، مدعومة بزيادة مساحات زراعة بنجر السكر وتحسن إنتاجية الفدان، في خطوة تعكس نجاح سياسات الدولة في تطوير قطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي، مشيراً إلى تراجع الأسعار المحلية بنحو 1500 جنيه في الطن خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضح بشاي في بيان أن هذه الطفرة الإنتاجية جاءت نتيجة دعم المزارعين بالسعر التعاقدي للسكر والبنجر والتوسع في زراعة البنجر وقصب السكر، إلى جانب تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع المحلية بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل ورفع معدلات الإنتاج.

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن وفرة المعروض المحلي انعكست على استقرار الأسعار وتوازن الأسواق خلال الفترة الماضية. يذكر أن إنتاج مصر من السكر خلال الموسم المنتهي في أغسطس/آب الماضي ارتفع بنسبة تصل إلى 34%، لأول مرة على الإطلاق، ليسجل إجمالي الإنتاج في العام الحالي 2.964 مليون طن، مقابل نحو 2.215 مليون طن في موسم الإنتاج عام 2024، وذلك بفضل اتساع رقعة زراعات محصول بنجر السكر.