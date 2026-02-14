مصر: حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان

- وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة لإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل دعمًا نقديًا مباشرًا للفئات المستحقة، مع تعجيل صرف مرتبات فبراير لموظفي الدولة، وذلك قبيل شهر رمضان وعيد الفطر. - وافقت الحكومة على تخصيص مخصصات مالية إضافية لمبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف وخلق فرص عمل، مع صرف دعم نقدي لـ4.7 ملايين أسرة تحت مظلة "تكافل وكرامة". - تطرق الاجتماع إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية، وزيادة دخول العاملين، وإصلاحات ضريبية، ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية محليًا.

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعلان حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، وبدء تطبيقها قبيل بداية شهر رمضان، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر الصوم، وعيد الفطر، وتعجيل صرف مرتبات شهر فبراير/شباط الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي.

وفي اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، اليوم السبت، اطلع السيسي على تفاصيل الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، الهادفة إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، والأقل دخلاً، بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، تناول الاجتماع موافقة الحكومة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي صرف الدعم النقدي تحت مظلة "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير لـ4.7 ملايين أسرة، غداً الأحد، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه. على أن يبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولى من صباح الغد من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وشدّد السيسي على أهمية دعم قطاع الصحة بتوفير العلاج الطبي للحالات الحرجة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، والإسراع في الانتهاء من قوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

كذلك تطرق الاجتماع إلى الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين في جهاز الدولة الإداري، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي الجديد (2026-2027)، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومتي الضرائب والضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعرفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.

من جهته، استعرض وزير المالية تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي، باعتبارها أولوية وطنية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، وتطورات الأداء المالي والاقتصادي، وخطط تعزيز ثقة المستثمرين، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

ورغم تراجع متوسط سعر الدولار عالمياً أمام معظم العملات، وثباته النسبي أمام الجنيه المصري، تحركت الأسعار المحلية في اتجاه مضاد مع اقتراب شهر رمضان الكريم، لتلقي بظلالها الثقيلة على ميزانيات الأسر المصرية.

وقفزت أسعار الخضراوات خلال الأسبوعين الماضيين بنسب راوحت بين 15% و35%، وفق متوسطات الرصد في أسواق القاهرة والجيزة المتحكمة في تجارة وتوزيع أكثر من 50% من المنتجات الزراعية الطازجة. أيضاً ارتفعت أسعار اللحوم البلدية من متوسط 385-400 جنيه للكيلوغرام إلى 450-550 جنيهاً، ولامست أسعار الدواجن البيضاء 115 جنيهاً للكيلوغرام في المحافظات.

(الدولار = 46.87 جنيهاً)