- أعلنت مصر عن تشغيل ثمانية ممرات لوجستية دولية وتدشين ممرين جديدين للتجارة العربية، بهدف تعزيز دورها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وذلك من خلال توقيع اتفاقية الضمان الخاصة بنظام النقل الدولي للبضائع "TIR". - تتضمن الخطة تدشين "ممر التجارة العربي الشمالي" و"ممر التجارة العربي الجنوبي"، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركي، ويتكامل مع مبادرات دولية مثل الممر الاقتصادي الهند-الخليج-أوروبا ومبادرة الحزام والطريق الصينية. - تستهدف الحكومة خفض زمن تداول البضائع وتقليل تكاليف النقل، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر وشبكة البنية التحتية، مما يعزز الربط التجاري مع دول مثل ليبيا وتشاد ودول وسط أفريقيا، ويحافظ على تنافسية قناة السويس.

أعلنت مصر اليوم الاثنين بدء تشغيل ثمانية ممرات لوجستية دولية، وتدشين ممرين جديدين للتجارة العربية يهدفان إلى ربط دول الخليج وأوروبا عبر الأراضي المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز دور البلاد بوصفها مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. جاء الإعلان خلال مراسم توقيع اتفاقية الضمان الخاصة بنظام النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات "تي آي آر TIR" بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك، بحضور وزراء النقل والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري.

وقال وزير النقل كامل الوزير إن الاتفاقية تأتي في إطار تطبيق الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات "TIR"، مضيفا أن مصر "تشرع في تشغيل ثمانية ممرات لوجستية دولية متكاملة بهدف ربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية وشبكات السكك الحديدية والطرق السريعة"، مضيفا أن "الاتفاقية ستسهم في تسهيل حركة التجارة عبر الحدود، وتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكاليف النقل، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويرسخ مكانة مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت".

أوضح الوزير أن الخطة تتضمن تدشين "ممر التجارة العربي الشمالي" الذي يربط أوروبا بدول المشرق العربي، عبر الأردن والعراق وسورية، مرورا بممر العريش-طابا وبالاستعانة بخدمات شركة الجسر العربي للملاحة، إلى جانب "ممر التجارة العربي الجنوبي" الذي يربط أوروبا بدول الخليج عبر الأراضي المصرية وصولا إلى ميناء سفاجا، ثم إلى ميناء نيوم في السعودية، قبل امتداده إلى بقية دول الخليج.

وأكد الوزير أن "هذه الممرات ستتكامل أيضا مع مبادرات ومشروعات دولية للنقل والتجارة، من بينها الممر الاقتصادي الهند-الخليج-أوروبا (IMEC)، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، ومشروع طريق التنمية العراقي-التركي".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه تشغيل هذه الممرات اللوجستية الثمانية؟ كيف ستساهم هذه الممرات في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية مقارنة بالممرات التجارية البديلة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضاف أن الحكومة تستهدف من خلال هذه المشروعات خفض زمن تداول البضائع، وتقليل تكاليف النقل، ودعم حركة التجارة بين أوروبا والخليج وأفريقيا، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر وشبكة البنية التحتية التي شهدت توسعاً خلال السنوات الأخيرة. وأشار الوزير إلى استمرار تطوير الموانئ البرية والبحرية، ومن بينها ميناء السلوم البري وخط "الرورو RoRo" بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، باعتبارهما جزءاً من استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

والممرات اللوجستية الثمانية وفقاً للوزير تشمل ممرات تربط موانئ ومدناً، وهي:

1- العريش (شمال سيناء على البحر المتوسط) بطابا (جنوب شرق سيناء على خليج العقبة)

2- العين السخنة (على خليج السويس) بالإسكندرية على (البحر المتوسط)

3- ميناء سفاجا (جنوبا على البحر الأحمر) بـ(محافظة) قنا (جنوب مصر على النيل) وأبو طرطور (في قلب الصحراء الغربية قرب مدينة الخارجة)

4- القاهرة (العاصمة) بالإسكندرية

5- مدينة طنطا (غرب الدلتا) بالمنصورة (وسط الدلتا) ودمياط (شمالا على البحر المتوسط)

6- ميناء جرجوب (على البحر المتوسط قريب من مرسى مطروح) بالسلوم (على البحر المتوسط شمال غربي مصر)

7- القاهرة بأسوان (على النيل جنوب مصر) وأبو سمبل (أقصى جنوب مصر)

8- برنيس في مرسى علم على البحر الأحمر-أسوان-شرق العوينات-الكفرة (في ليبيا)-إنجامينا (تشاد) والذي يستهدف تعزيز الربط التجاري مع ليبيا وتشاد ودول وسط أفريقيا.

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تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه مصر تحديات متزايدة للحفاظ على دورها مركزاً رئيسياً للتجارة العالمية، في ظل تقدم مشروعات ممرات تجارية بديلة، من بينها الممر الاقتصادي الهند-الشرق الأوسط-أوروبا (IMEC)، الذي يهدف إلى ربط الهند بأوروبا عبر شبكة من الموانئ والسكك الحديدية تشمل الكيان الإسرائيلي وعدداً من دول الخليج. ويرى مسؤولون وخبراء في قطاع النقل أن تسريع تطوير الممرات اللوجستية المصرية وتعزيز الربط البري والبحري مع الخليج وأوروبا يمثل جزءاً من استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على تنافسية قناة السويس وموقع مصر في حركة التجارة الدولية، في مواجهة تنامي مشروعات الربط الإقليمية المنافسة.