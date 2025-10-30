- أعلنت جهات مصرفية مصرية عن توقف مؤقت لخدمة التحويل الفوري عبر تطبيق "إنستاباي" مساء الخميس، تزامناً مع بدء التوقيت الشتوي في البلاد، بهدف مزامنة الخوادم والأنظمة البنكية. - أكدت شركة إنستاباي أن الأرصدة والمعاملات السابقة لن تتأثر بالتوقف المؤقت، وحثّت المستخدمين على ضبط أجهزتهم على التوقيت المحلي الجديد لتفادي مشكلات في استلام رموز التحقق. - التحديثات تشمل خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحافظ الإلكترونية، وتستمر حتى الساعة 3 صباح الجمعة، لضمان عدم وجود خلل زمني يؤثر على المعاملات المالية.

أعلنت جهات مصرفية مصرية عن توقف مؤقت لخدمة التحويل الفوري عبر تطبيق "إنستاباي" مساء اليوم الخميس، وذلك تزامناً مع بداية العمل بتغيير التوقيت الشتوي في البلاد. وقالت شركة إنستاباي في بيان نشرته مساء الأربعاء لعملائها إن بعض الخدمات المرتبطة بالتطبيق قد تتوقف مؤقتاً مساء اليوم الخميس، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة مساءً، وذلك في إطار تحديثات دورية لنظام التحويلات البنكية بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، والذي يبدأ بتأخير الساعة 60 دقيقة في منتصف الليل.

وأوضح البيان أن التوقف المؤقت يستهدف إجراء "مزامنة للخوادم والأنظمة البنكية" مع الانتقال إلى التوقيت الشتوي، عبر شبكة التحويلات الفورية المعتمدة من البنك المركزي المصري. وأضاف أن الخدمة ستُستأنف فور الانتهاء من التحديثات التي قد تستغرق عدة ساعات.

وطمأنت إنستاباي عملاءها إلى أن كافة الأرصدة والمعاملات السابقة للتحديث ستظل مُفعّلة ولن تتأثر بالتوقف المؤقت، وحثّت المستخدمين على التأكد من أن هواتفهم الذكية تعمل بالتوقيت المحلي الجديد عند إعادة تشغيل الخدمة، لتفادي أي مشكلات في استلام رموز التحقق أو تنفيذ التحويلات. ولم تشر الشركة حتى الآن إلى موعد محدد لاستئناف كافة الخدمات، مكتفية بالإشارة إلى أنها ستتم "بأسرع وقت ممكن".

ويأتي هذا الإجراء بعد أن أصبحت إنستاباي أول تطبيق دفع فوري مرخَّص في مصر وفق شبكة الدفع الفوري (IPN)، التي تتيح التحويل بين الحسابات والبنوك على مدار الساعة. وتبدأ التحديثات مساء اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 عند الساعة 11 مساءً بالتوقيت الصيفي، وتستمر حتى نحو الساعة 3 صباح الجمعة (بتوقيت التوقيت الشتوي الجديد).

ويشمل التحديث خدمات الإنترنت البنكي، والموبايل البنكي، والمحافظ الإلكترونية، وماكينات الصراف الآلي، وكذلك تطبيق إنستاباي المرتبط بشبكة التحويلات اللحظية. والهدف من التحديث هو مزامنة أنظمة الخوادم البنكية مع التوقيت الجديد للدولة وضمان عدم وجود خلل زمني يؤثر على تسجيل وتحويل المعاملات المالية.

ويُنصح عملاء البنوك والمستخدمون لتطبيق إنستاباي بالتحقق من أن هواتفهم وأجهزتهم تعمل بالتوقيت المحلي الجديد (GMT +02:00) قبل إجراء أي عملية تتطلب رمزاً مؤقتاً (OTP). وفي فترة التحديث، قد لا يستطيع المستخدم تنفيذ معاملة تحويل أو دفع فواتير عبر التطبيق أو الخدمات المرتبطة حتى استئناف الخدمة. وبعد انتهاء التحديث يتم استئناف الخدمة تدريجياً، والجهات المعنية أكدت أن أرصدة العملاء أو المعاملات التي نفذت قبل التحديث لن تتأثر.

وبحسب قانون رقم 34 لسنة 2023، فإن مصر ستغير التوقيت بتأخيره 60 دقيقة في نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام، ويُطبق التوقيت الشتوي بدءاً من فجر الجمعة لتقليل التأثير على العمل والخدمة.