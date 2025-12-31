- وافق مجلس الوزراء المصري على تمديد تسهيلات تأشيرات الدخول المجانية للوافدين جوًا إلى مطاري الأقصر وأسوان خلال صيف 2026 و2027، مما يعزز التدفق السياحي خاصة لمحبي السياحة الثقافية. - تم تمديد العمل بالتأشيرة المجانية للترانزيت لمدة 96 ساعة حتى أبريل 2027، لدعم النمو السياحي وتعزيز تسهيلات الدخول للسياح. - قرر المجلس تحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة على عروض الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي، لدعم الفعاليات الثقافية وتعزيز الفكر السينمائي المصري.

وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات الداعمة لقطاعي السياحة والثقافة، شملت مدّ العمل بعدد من التسهيلات الخاصة بمسألة تأشيرات الدخول، إلى جانب إجراءات لدعم الفعاليات الثقافية الكبرى.

ووافق المجلس على طلب وزارة السياحة والآثار بمدّ عمل تأشيرات الدخول الاضطرارية مجانًا للوافدين جوًا إلى مطاري الأقصر وأسوان الدوليين، خلال موسمي صيف عامي 2026 و2027، وذلك في الفترة من مايو/أيار وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وبذات الضوابط المعمول بها حاليًا. وأوضح المجلس أن القرار يأتي في ضوء النتائج الإيجابية التي حققها هذا الإجراء على مؤشرات التدفق السياحي، خاصة من الأسواق التي يفضّل سياحها منتج السياحة الثقافية، لا سيما في محافظتي الأقصر وأسوان.

كذلك وافق مجلس الوزراء على مدّ العمل بالتأشيرة المجانية للترانزيت لمدة 96 ساعة لمدة عام إضافي ينتهي في إبريل/ نيسان 2027، وبالضوابط الحالية نفسها، مع استمرار تطبيقها على شركات الطيران المصرية، وذلك في ظل النمو الذي تشهده الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز التسهيلات المرتبطة بتأشيرات الدخول بغرض السياحة.

وفي سياق آخر، وافق المجلس على تحمّل الخزانة العامة للدولة عبء الضريبة المستحقة على مقابل دخول عروض الأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورتيه الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين، وذلك نيابةً عن إدارة المهرجان.

وأوضح المجلس أن القرار يأتي انطلاقًا من الحرص على دعم الفعاليات الثقافية الكبرى، وتعزيز دورها في إثراء الفكر السينمائي المصري، وتحقيق أهداف التنمية الثقافية، وتشجيع إتاحة حضور العروض السينمائية أمام الجمهور العام ومتذوقي الفن السينمائي.