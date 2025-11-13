مصر تمدد اتفاق استكشاف الغاز مع "إيني" الإيطالية حتى 2040

- مددت مصر اتفاقها مع شركة "إيني" الإيطالية حتى عام 2040، لتعزيز اكتشاف موارد الغاز الطبيعي، مما يعكس شراكة استراتيجية تمتد لأكثر من 70 عامًا، ويدعم تلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية. - الاتفاقية الجديدة تتيح تطبيق أحدث التكنولوجيات في الاستكشاف والإنتاج، مما يعزز الاكتشافات ويقلل الفاتورة الاستيرادية، مع التزام "إيني" بمعايير الصحة والسلامة والبيئة. - "إيني" تنشط في عدة مناطق بمصر، وتخطط لمشروعات استراتيجية تعزز إمدادات السوق المحلية، مع استمرارها في تشغيل حقل "بلاعيم" التاريخي.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم الخميس، تمديد اتفاق مع شركة "إيني" الإيطالية حتى عام 2040 للمساهمة في اكتشاف المزيد من موارد غاز الطبيعي في البلاد. وأوضحت الوزارة، في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي، أن هذا التمديد "يسمح بالاستغلال الاقتصادي الكامل للإمكانات المتاحة من البترول والغاز في منطقة اتفاقية الالتزام".

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصرية كريم بدوي، أن "الاتفاق يعد انجازاً استراتيجياً يبني على أكثر من 70 عاماً من الشراكة مع الشركة الإيطالية، للمضي قدماً في اكتشاف المزيد من موارد الغاز في مصر"، وأضاف أن "هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة في إطار المحور الأول في استراتيجية الوزارة، والهادف إلى تلبية الطلب المحلي من المنتجات البترولية، وذلك من خلال تكثيف أعمال الإنتاج والاستكشاف والتنمية".

وأكد الوزير المصري أن التزام شركة "إيني" بعملياتها في مصر يعد نموذجاً ناجحاً للشراكة الاستراتيجية المثمرة، وأن الاتفاقية الجديدة تمهد الطريق لتطبيق أحدث التكنولوجيات في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، مما يمثل فرصة متميزة لتحقيق الاكتشافات وزيادة الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وقال مدير عام شركة إيني في مصر، فرانشيسكو غاسباري، إن "الاتفاق سيطلق حملة إعادة استثمار كبرى في سيناء، تركز على أنشطة جديدة ممتدة لسنوات للاستكشاف والحفر بهدف تعزيز إمكانات الإنتاج"، مؤكداً "التزام الشركة المتجدد بمعايير الصحة والسلامة والبيئة، من خلال السعي نحو عمليات أكثر أمانًا وأقل انبعاثًا للكربون". وأضاف أن "هذه المبادرة تؤكد مجددًا جاذبية مصر وجهةً هامة للاستثمار في مجال الطاقة، وتمثل تجسيدًا ملموسًا لإمكانية مساهمة الابتكار التكنولوجي والتميّز في دفع مستقبل مصر قدمًا".

وبموجب الاتفاقية ستبدأ شركة "إيني" حملة جديدة للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد لاكتشاف الموارد غير المستغلة، مستفيدةً من تقنياتها المتخصصة وخبراتها العميقة في جيولوجيا باطن الأرض.

الشراكة مع مصر

ووفق تقرير حديث لوكالة نوفا الإيطالية، فإن إيني تنشط في عدة مناطق امتياز بمصر، تشمل خليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية، كما تُشغّل حقل "ظهر" العملاق للغاز الطبيعي. وتشارك كذلك في مشروعات "نورس" و"بلطيم" و"مليحة"، إضافة إلى تشغيلها محطة تسييل الغاز في دمياط. ويعد خط أنابيب "غرين ستريم" الرابط بين ليبيا وإيطاليا، والذي ينقل الغاز من حقلي "الوفاء" و"بحر السلام"، أحد أبرز مشروعات "إيني" هناك.

وتخطط الشركة لإطلاق مشروع "الهياكل الاستراتيجية A&E" بحلول عام 2026، والذي سيُعزز إمدادات السوق المحلية ويُبقي على صادرات الغاز. يذكر أن حقل بلاعيم المنتج للبترول والواقع ضمن الالتزام التابع لشركة إيني منذ عام 1954 يعد أكبر حقل بترول في مصر تاريخيًّا ومع بقاء الإنتاج في حدود 60 ألف برميل يوميًّا في عام 2025، يظل الحقل أصلًا استراتيجيًّا ورمزًا للشراكة بين مصر وشركة إيني الإيطالية.