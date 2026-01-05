مصر تلغي "كارت الجوازات" في مطار القاهرة وتتجه لرقمنة إجراءات السفر

- أعلنت وزارة الطيران المدني في مصر إلغاء "كارت الجوازات" الورقي في مطار القاهرة الدولي، ضمن خطة للتحول الرقمي وتحديث منظومة السفر، بهدف تقليص زمن الإجراءات وتحسين تجربة الركاب. - يعتمد القرار على تبادل البيانات إلكترونيًا لتسريع حركة العبور وتقليل التكدسات، مع التأكيد على أهمية جهوزية البنية التحتية الرقمية لضمان نجاح التجربة. - يأتي القرار في إطار تحديث قطاع الطيران المدني في مصر، لرفع تنافسية المطارات وتحسين صورتها عالميًا، مع توقعات بتحسين انسيابية الحركة وتقليل التكاليف التشغيلية.

أعلنت وزارة الطيران المدني في مصر إلغاء العمل بـ"كارت الجوازات" الورقي للمسافرين القادمين والمغادرين عبر مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا لتعميم الإجراء على باقي المطارات المصرية ضمن خطة للتحول الرقمي وتحديث منظومة السفر والهجرة، بما يستهدف تقليص زمن الإجراءات وتحسين تجربة الركاب، خاصة في أوقات الذروة.

وبحسب تصريحات رسمية، فإن القرار يأتي في إطار حزمة أوسع من إجراءات الرقمنة التي تعمل عليها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشمل الاعتماد على تبادل البيانات إلكترونيًا بدلًا من النماذج الورقية، بما يسمح بتسريع حركة العبور عند منافذ الجوازات وتقليل التكدسات داخل صالات الوصول والمغادرة.

نجاح الخطوة مرهون

ويظل نجاح التجربة مرهونًا بجهوزية البنية التحتية الرقمية، وقدرة الأنظمة على العمل بكفاءة عالية من دون أعطال، مع وجود خطط بديلة واضحة تضمن استمرار الحركة في حال حدوث أي خلل تقني.

وحسب مصادر في وزارة الطيران، يأتي القرار ضمن مسار أوسع لتحديث قطاع الطيران المدني في مصر، ورفع تنافسية المطارات المصرية وتحسين صورتها لدى شركات الطيران العالمية والمسافرين الدوليين. ويرى مسؤولون أن مواءمة الإجراءات مع المعايير المعمول بها في المطارات الحديثة باتت ضرورة، في ظل سباق إقليمي على جذب حركة السفر والترانزيت، وليس مجرد خيار إداري.

ومن المتوقع أن ينعكس إلغاء "كارت الجوازات" إيجابًا على زمن إنهاء الإجراءات داخل مطار القاهرة، لا سيما خلال مواسم الذروة السياحية. ويُعوَّل على الخطوة في تحسين انسيابية الحركة وتقليل الصفوف الطويلة أمام شبابيك الجوازات، إضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالطباعة والتخزين والمعالجة اليدوية.

ما هو كارت الجوازات

و"كارت الجوازات" هو بطاقة ورقية كان يُطلب من الراكب تعبئتها ببيانات شخصية وبيانات الرحلة والإقامة (الاسم، ورقم جواز السفر، والجنسية، ورقم الرحلة…)، ثم تسليمها لموظف الجوازات عند الوصول أو المغادرة. ورغم أن البطاقة كانت تُستخدم تاريخيًا لتسهيل جمع البيانات، فإنها تحولت مع الوقت إلى عبء إجرائي يطيل زمن الانتظار ويزيد احتمالات الخطأ في الإدخال اليدوي. وإلغاء الكارت يعني أن بيانات المسافر ستُستخلص مباشرة من جواز السفر ومنظومات السفر الإلكترونية المرتبطة بالحجز وشركات الطيران، ما يختصر خطوة كاملة من الإجراءات، ويُقلل الاحتكاك الورقي داخل المطار، ويرفع كفاءة التشغيل.

وتخلّت غالبية المطارات التي تُدار بأنظمة هجرة حديثة عن النماذج الورقية التقليدية لصالح حلول رقمية تعتمد على ثلاث ركائز أساسية: البيانات المسبقة عن المسافر، ونماذج الوصول الإلكترونية التي تُستكمل قبل الرحلة أو عبر تطبيقات رسمية، وبوابات العبور الذكية (e-Gates). هذا التحول لا يهدف فقط إلى السرعة، بل أيضًا إلى دقة البيانات وأمنها، وإتاحة التحليل اللحظي لتدفقات الركاب.

في هذا السياق، ألغت دول مثل المملكة المتحدة بطاقات الهبوط الورقية ضمن مشروع "الحدود الرقمية"، بينما اعتمدت مطارات آسيوية كبرى، على رأسها مطار شانغي في سنغافورة، نماذج وصول إلكترونية بالكامل منذ سنوات. كما تتجه دول أخرى إلى المسار نفسه مع توسّع استخدام التأشيرات الإلكترونية وربطها بقواعد بيانات شركات الطيران.