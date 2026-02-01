مصر تقترض 950 مليون دولار عبر أذون الخزانة

- يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بالدولار بقيمة 950 مليون دولار لتحل محل أذون سابقة بقيمة 1.06 مليار دولار، بمتوسط عائد 4.25%. - تتجه وزارة المالية لزيادة إصدارات الدين المحلي بنسبة 48% في فبراير لتصل إلى 843 مليار جنيه، مع التركيز على أذون الخزانة بنسبة 78%، وسندات بقيمة 160 مليار جنيه. - بلغ الدين المحلي في مصر 11.05 تريليون جنيه والدين الخارجي 163.71 مليار دولار، مع ارتفاع خدمة الدين الخارجي إلى 29.18 مليار دولار في 2026.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن الدولة ستطرح، غداً الاثنين، أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام واحد بقيمة 950 مليون دولار. ومن المقرر أن تحل هذه الأذون محل أخرى لأجل عام أيضاً بقيمة 1.06 مليار دولار، والتي يبلغ متوسط عائدها 4.25%.

وقالت مصادر حكومية، أمس السبت، إن وزارة المالية تتجه إلى رفع حجم إصدارات الدين المحلي بنسبة 48% خلال شهر فبراير/شباط الجاري، لتصل إلى 843 مليار جنيه (نحو 18 مليار دولار)، مقارنة بـ538 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك في إطار خطتها لتدبير احتياجات الموازنة العامة وإدارة الدين. وأوضحت المصادر لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية، أن الإصدارات المرتقبة تتضمن مزيجاً من أدوات الدين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وأضافت أن أذون الخزانة ستستحوذ على النصيب الأكبر من الإصدارات، بنسبة 78%، بقيمة إجمالية تبلغ 660 مليار جنيه، وفيما يخص السندات، تعتزم وزارة المالية طرح سندات خزانة بقيمة تقارب 160 مليار جنيه، موزعة على آجال عامين و3 أعوام و5 أعوام.

وسجل الدين المحلي في مصر نحو 11.05 تريليون جنيه في 30 يونيو/ حزيران 2025، وهو يمثل الجزء الأكبر من أعباء الموازنة العامة بسبب تكلفة الفوائد، وبلغ الدين الخارجي نحو 163.71 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2025. وشكلت خدمة الدين حوالي 50.2% من إجمالي المصروفات بموازنة العام المالي 2025 - 2026.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع تقديرات خدمة الدين الخارجي في 2026 بواقع 1.3 مليار دولار، لتصل إلى نحو 29.18 مليار دولار، مقارنة بحوالي 27.87 مليار دولار سابقاً. وكشف تقرير للبنك المركزي في ديسمبر الماضي، عن ارتفاع قيمة ما سددته مصر خدمة لديونها الخارجية إلى 38.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (يونيو/ حزيران 2024 - يونيو 2025)، بزيادة قدرها 5.8 مليارات دولار عن العام السابق.

(الدولار= 47 جنيهاً مصرياً تقريباً)

(رويترز، العربي الجديد)