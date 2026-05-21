مصر تعلن عن أكبر اكتشاف غاز منذ 15 عاماً في الصحراء الغربية

- أعلنت وزارة البترول المصرية عن اكتشاف كبير في الصحراء الغربية من قبل شركة عجيبة للبترول، يحتوي على 330 مليار قدم مكعبة من الغاز و10 ملايين برميل من المتكثفات، مما يعادل 70 مليون برميل مكافئ. - يقع الاكتشاف على بُعد 10 كيلومترات من البنية التحتية القائمة، مما يتيح سرعة تطويره وربطه بالإنتاج، ويعكس أهمية الحوافز المقدمة لتعزيز البحث والاستكشاف. - تسعى مصر لتعزيز إنتاجها من الغاز والنفط لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر تقديم حوافز وتوسيع أنشطة البحث.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الخميس، أن شركة عجيبة للبترول، وهي مشروع مشترك بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية، حققت أكبر اكتشاف لها في الصحراء الغربية منذ 15 عاماً.

وأوضحت الوزارة أن الاكتشاف تحقق من خلال بئر استكشافية، فيما تشير التقديرات الأولية إلى احتواء الكشف على نحو 330 مليار قدم مكعبة من الغاز، إضافة إلى 10 ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام، بإجمالي يُقدّر بنحو 70 مليون برميل مكافئ.

وأضافت الوزارة أن أهمية الكشف الجديد تتزايد لوقوعه على بُعد 10 كيلومترات فقط من التسهيلات والبنية التحتية القائمة، ما يتيح سرعة تطويره وربطه بالإنتاج خلال فترة قصيرة. وكشفت البئر عن عدة خزانات من الحجر الرملي والجيري، بصافي سمك إنتاجي يبلغ 400 قدم، وهو ما يعكس أهمية الكشف من الناحية الاقتصادية والإنتاجية.

وأكدت وزارة البترول المصرية أن هذا الاكتشاف يعكس فاعلية الحوافز والإجراءات التي تم تقديمها لشركات الشراكة بهدف تعزيز أعمال البحث والاستكشاف في المناطق القريبة من الحقول المنتجة، بما يسهم في تحقيق اكتشافات جديدة يمكن ربطها سريعاً بالبنية التحتية والتسهيلات القائمة دون الحاجة إلى إنشاء مرافق جديدة.

وأشارت إلى أن ذلك يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج، وتسريع إدخال الاكتشافات الجديدة إلى مرحلة الإنتاج، فضلاً عن تشجيع الشركات على استخدام أحدث تقنيات جمع البيانات وتحليلها لتعزيز فرص النجاح في عمليات الاستكشاف.

يأتي هذا الاكتشاف في وقت تسعى مصر إلى تعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي والنفط للحد من الضغوط التي يواجهها قطاع الطاقة، خصوصا مع ارتفاع الطلب المحلي وتراجع بعض معدلات الإنتاج في الحقول القديمة خلال السنوات الماضية.

كما تعمل الحكومة المصرية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع البترول والغاز عبر تقديم حوافز للشركات العالمية وتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف، في إطار خططها لزيادة الإنتاج وتقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

(رويترز، العربي الجديد)