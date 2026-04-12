مصر تطلق تأشيرة للجزائريين صلاحيتها 5 أعوام

أعلنت السفارة المصرية في الجزائر عن إطلاق "تأشيرة الدخول طويلة الأمد" لفائدة المواطنين الجزائريين، في خطوة قالت إنها "تندرج ضمن تعزيز الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين، وتجسيد العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر في مختلف المجالات". وأوضحت السفارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن "هذه التأشيرة الجديدة صممت لمنح الجزائريين مرونة أكبر في السفر إلى مصر، سواء لأغراض الزيارة أو الإقامة، إذ تمتد صلاحيتها إلى 5 سنوات كاملة، مع إمكانية الدخول المتعدد طوال فترة الصلاحية".

وبحسب البيان، تسمح التأشيرة بالإقامة مدة تصل إلى 180 يوماً في كل مرة، من دون تحديد سقف أقصى لعدد مرات الدخول، ما يعني أن حاملها يمكنه السفر إلى مصر والعودة منها عدة مرات خلال مدة السنوات الخمس، مع الاستفادة في كل مرة من فترة إقامة قد تصل إلى 6 أشهر.

وتعكس هذه التسهيلات، وفق ما ورد في بيان السفارة المصرية في الجزائر، توجهاً نحو تبسيط إجراءات السفر أمام الجزائريين الراغبين في التوجه إلى مصر، بما يساهم في تنشيط التنقل بين البلدين وتعزيز التبادل الإنساني والعائلي والسياحي. وقالت السفارة إنها "ترحب بالأشقاء الجزائريين لزيارة بلدهم الثاني مصر"، داعية الراغبين في الاستفادة من هذه التأشيرة إلى زيارة مقر السفارة أو التواصل عبر المنصات ووسائل التواصل الرسمية التابعة لها، من أجل الاطلاع على الوثائق المطلوبة وكيفية تقديم الطلبات.

وتمثل هذه الخطوة تسهيلاً لافتاً للمواطنين الجزائريين، خاصة لأولئك الذين يسافرون إلى مصر بشكل متكرر، إذ تتيح لهم تجنب تكرار طلب التأشيرة في كل مرة، والاستفادة من تأشيرة طويلة الأمد بشروط أكثر مرونة. وأشارت مصادر إعلامية جزائرية إلى أن عدد السياح الجزائريين الذين يغادرون البلاد سنوياً نحو الوجهات الخارجية يتراوح ما بين 4 ملايين إلى 5 ملايين سائح، مع تصدر تونس وجهةً مفضلةً أولى للجزائريين.