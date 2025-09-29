مصر تطرح صكوكاً سيادية بملياري دولار

- أصدرت وزارة المالية المصرية صكوكًا سيادية بقيمة ملياري دولار، موزعة على شريحتين: 1.25 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات بعائد 8.625%، و750 مليون دولار لأجل سبع سنوات بعائد 9.45%. - تهدف مصر من خلال إصدار الصكوك إلى تنويع مصادر التمويل بعيدًا عن القروض التقليدية، وجذب الاستثمارات الإسلامية لتمويل مشروعات كبرى مثل الطاقة والطرق. - الصكوك السيادية، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تُستخدم لتمويل مشروعات البنية التحتية وتخفيف الضغط على الدين التقليدي، مع توفير عوائد ثابتة أو مشاركة في الأرباح للمستثمرين.

أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الاثنين، إصدار صكوك سيادية مزدوجة الشريحة بقيمة ملياري دولار، موزعة على آجال لمدة ثلاث سنوات وسبع سنوات، فيما يُعد الطرح الجديد أول إصدار دولي خلال العام المالي الجاري، ويتألف من شريحة بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات مع توجيه سعري مبدئي للعائد عند 8.625%، وشريحة أخرى طويلة الأجل بقيمة 750 مليون دولار بعائد قدره 9.45%.

ويمثل الطرح ثالث إصدار مصري للصكوك السيادية، بعد اصدار طرحته " المالية" في يوليو/تموز 2025، بقيمة مليار دولار، والذي اكتتب بيت التمويل الكويتي في طرحه الخاص بالكامل، بعد الإصدار الأول الذي طرح في عام 2023. كان وزير المالية أحمد كوجك قد أعلن في أغسطس/آب الماضي، بأنّ مصر قد تلجأ إلى أسواق الدين الدولية عبر شريحة جديدة من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار بحلول سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول، ضمن برنامج دولي لإصدار صكوك سيادية بقيمة خمسة مليارات دولار، وفقاً لمسؤليين بوزراة المالية فإنّه من المقرّر أن تبدأ الوزارة إدراج الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بورصة لندن عقب إتمام عمليات الإصدار.

والصكوك السيادية هي أدوات دين حكومية إسلامية تصدرها الحكومة المصرية لجمع التمويل دون اللجوء للفائدة الربوية، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، علماً أنها تشبه السندات التقليدية، لكنها تقوم على مشاركة في الأرباح أو عقد استثمار، وليس على دفع فائدة محدّدة مسبقاً. وتُصدر الحكومة المصرية الصكوك عادة لتمويل مشروعات بنية تحتية، أو سد العجز في الموازنة، أو دعم الاقتصاد الوطني.

وتقوم آلية عملها على شراء المستثمرين الصكوك، بحيث تكون الحكومة مسؤولة عن تسديد حصص الأرباح أو العائد المتفق عليه، وفقاً لعقود مثل المرابحة أو الإجارة أو المشاركة. وعند انتهاء مدة الصكوك، تُسترد قيمة الاستثمار الأصلية للمستثمرين.

وأهداف مصر من إصدار الصكوك تشمل: تنويع مصادر التمويل بعيداً عن القروض التقليدية والفوائد الربوية، وجذب الاستثمارات الإسلامية من البنوك وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والدولية، وتمويل المشروعات الكبرى مثل الطاقة، والطرق، والمرافق العامة بطريقة شرعية. وتساعد الصكوك السيادية المصرية في خفض الضغط على الدين التقليدي، كما توفر للمستثمرين فرصة عائد ثابت أو مشارك في أرباح مشاريع محدّدة.