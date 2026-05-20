أعلنت مصر طرح سندات اجتماعية وتنموية بمليار دولار لأول مرة في المنطقة منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، على نحو يعكس جهود الدولة في تنويع أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين. وقالت وزارة المالية، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن الطرح الجديد لأجل ثماني سنوات بعائد 7.6% حظي بثقة المستثمرين الدوليين؛ لتغطي الطلبات الإصدار بما يتجاوز حجم الاكتتاب المستهدف بخمس مرات، لافتة إلى أن حصيلة الإصدار ستدفع مسار التوسع في تمويل المشروعات التنموية إلى تحسين خدمات الصحة والتعليم المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وأضافت الوزارة: "نسدد أكثر مما نقترض بما يضمن خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة"، موضحة: "نستهدف خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً". وأشارت إلى أن التعامل الاستباقي مع التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذبهم إلى الإصدارات المصرية، لافتة إلى أن تأمين الاحتياجات التنموية الخارجية بشكل مستدام يدعم ثقة المستثمرين.

وتسعى الحكومة المصرية إلى اجتياز المراجعتين السابعة والثامنة مع صندوق النقد الدولي للحصول على شريحة تمويل جديدة تبلغ 3.3 مليارات دولار، بينما تحاول إقناع الصندوق بأن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أصبحت أكثر استدامة. كما تستهدف موازنة مصر للعام المالي الجديد 2026/2027 الذي يبدأ أول يوليو/ تموز المقبل، خفض أعباء الدين، من خلال تقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وكذلك خفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة. ​​وتستهدف الموازنة إيرادات بنحو 4 تريليونات من الجنيه مقابل مصروفات متوقعة بنحو 5.1 تريليونات من الجنيه.

في سياق متصل، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، في بيان اليوم الأربعاء، إن مصر خفضت مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليارات دولار في 30 يونيو/ حزيران 2024 إلى 440 مليون دولار حالياً. وأضاف أن البلاد ملتزمة بتسويتها بالكامل بحلول نهاية الشهر المقبل.

وأشار بدوي إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحديث استراتيجية الطاقة في مصر، بما يستهدف التعجيل برفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 48% بنهاية عام 2028، وهو ما يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وإتاحة كميات أكبر منه لاستخدامها في صناعات البتروكيماويات والأسمدة، دعماً للصناعة الوطنية وتعظيماً للقيمة المضافة. وتبلغ تكلفة استيراد الغاز الطبيعي نحو 1.65 مليار دولار شهرياً، بحسب تصريحات حكومية، بالتزامن مع تراجع الإنتاج المحلي مقارنة بالطلب المتزايد خلال الصيف.

(الدولار= 53.47 جنيهاً مصرياً تقريباً)

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)