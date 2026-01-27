مصر تطرح إدارة مستشفى حكومي لمجموعة "سان دوناتو" الإيطالية

- أعلنت الحكومة المصرية عن تعاون مع مجموعة "سان دوناتو" الإيطالية لتحسين إدارة مستشفى هليوبوليس الجديد، وسط مخاوف من تزايد الاحتكارات وتقليص العلاج المجاني. - أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية تطوير القطاع الطبي، مشيراً إلى أن المستشفى يمتد على مساحة 42 ألف متر مربع ويخدم مليون نسمة، بتكلفة 3.5 مليار جنيه، مما يثير تساؤلات حول الشفافية. - يحذر مراقبون من مخاطر تحويل الخدمات الطبية إلى سلعة استثمارية، مع طرح 18 مستشفى للاستثمار وتأجيرها للمستثمرين، مما قد يؤثر على العلاج المجاني.

أعلن وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار، الثلاثاء، طرح مستشفى هليوبوليس الجديد في منطقة النزهة، شرق القاهرة، على مجموعة مستشفيات "سان دوناتو" الإيطالية الرائدة، مبرراً قرار الحكومة بأنه "بحثاً عن فرص إدارة وتشغيل المجموعة للمستشفى، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة". ووافقت الحكومة المصرية الشهر الماضي على إسناد إدارة عدة مستشفيات إلى مؤسسة "إيني فاونديشن" التابعة لشركة إيني الإيطالية العملاقة للطاقة، بالتعاون مع مجموعة مستشفيات "سان دوناتو" الإيطالية، التي تصنف ضمن أكبر المجموعات الصحية في أوروبا. يأتي ذلك وسط مخاوف من تزايد التكتلات الاحتكارية في القطاع الطبي، وتقليص مخصصات توفير العلاج المجاني للفقراء ومحدودي الدخل في الموازنة العامة للدولة.

وفي جولة تفقدية اليوم لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديد، صرح بأن القطاع الطبي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، سعياً نحو تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. وتمضي الحكومة قدماً في مخططها بشأن إسناد المستشفيات العامة للقطاع الخاص، تحت مزاعم تطوير المنظومة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في وقت يعاني فيه المصريون من ارتفاع قياسي في كلفة الرعاية الصحية بفعل موجة التضخم، وارتفاع تكاليف المستلزمات الطبية المستوردة والأدوية.

رافق مدبولي في الجولة نائبه للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر، ورئيس أركان إدارة الأشغال العسكرية اللواء معتز الفار، ومساعد وزير الصحة للمشروعات القومية شريف مصطفى. واستمع مدبولي إلى شرح ممثل الهيئة الهندسية للجيش عن مكونات المشروع، ونسب التنفيذ لكل مكون، حيث أوضح أن المستشفى ينفذ على مسطح مساحته 42 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تتجاوز 400 سرير، بغرض خدمة تعداد سكاني يقدر بنحو مليون نسمة.

وتبلغ الكلفة التقريبية لإنشاء مستشفى هليوبوليس الجديد نحو ثلاثة مليارات و500 مليون جنيه (74.3 مليون دولار)، وتتولى الهيئة الهندسية للجيش تنفيذ المشروع بنظام "الأمر المباشر" من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض، على غرار تولي الهيئة -غير الخاضعة لأي من أشكال الرقابة- الغالبية الكاسحة من مشاريع تطوير ورصف الطرق، وإنشاء الجسور المرورية، والمستشفيات والمدارس العامة. (الدولار = 47.09 جنيهاً).

ويحذر مراقبون من تداعيات تحويل الخدمة الطبية إلى سلعة استثمارية في مصر، بما يهدد حقوق المرضى الأكثر احتياجاً والاستقرار الوظيفي للآلاف من العاملين في قطاع الصحة، لا سيما بعدما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، عبر موقعها الرسمي، طرح 18 مستشفى حكومياً ضمن منظومة منح التزام المرافق العامة، على رأسها مستشفيات مبرة المعادي، والعجوزة، وهرمل، والشيخ زايد.

وتتفاوض صناديق استثمار عربية وأجنبية لشراء حصص استراتيجية في المستشفيات وشركات الأدوية الحكومية المصرية، استناداً إلى تشريع صادق عليه السيسي في يونيو/حزيران 2024 يشمل "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية". وأتاح التشريع تأجير المستشفيات العامة للمستثمرين لمدة 15 عاماً، ما يهدد ملايين المصريين بعدم القدرة على العلاج على نفقة الدولة. ونصت المادة 18 من الدستور المصري على أن "لكل مواطن الحق في الصحة، وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقاً لمعايير الجودة. وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".