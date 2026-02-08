مصر تسعى لرفع أعداد السياح الأتراك

- تستهدف مصر زيادة عدد السياح الأتراك بنسبة 43% بحلول عام 2025 من خلال تعزيز التعاون مع شركات السياحة والطيران التركية، وتنظيم رحلات تعريفية للمدونين والمؤثرين الأتراك. - شهدت مصر في عام 2025 زيادة بنسبة 20% في عدد السياح الدوليين، حيث استقبلت 19 مليون سائح، مع نمو في عائدات السياحة بنسبة 17%، بينما استقبلت تركيا 63.94 مليون زائر بعائدات 65.2 مليار دولار. - أكد وزير السياحة المصري على تطوير المناطق السياحية الجديدة وفتح خطوط طيران جديدة بين مصر وتركيا، مع زيادة في رحلات الطيران العارض وارتفاع عدد السائحين الأتراك.

قال وزير السياحة المصري، شريف فتحي، إن مصر تستهدف زيادة عدد السياح الأتراك الوافدين إليها، مشيراً إلى نمو أعدادهم بنحو 43% في 2025. وأشار فتحي، في بيان نشره موقع رئاسة مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، إلى أنه عقد عدداً من الاجتماعات مع مديري وممثلي شركات السياحة والطيران التركية على هامش مشاركته في معرض شرق البحر الأبيض المتوسط السياحي الدولي "EMITT 2026" الذي اختتمت أعماله في إسطنبول، أمس السبت، حيث بحث معهم "سبل تعزيز التعاون المشترك بما يُساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق التي تعمل بها هذه الشركات".

وأكد الوزير المصري أهمية التعاون لزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين، والترويج لمصر وتركيا في كلا البلدين، لا سيما أن نمو السياحة البينية بين البلدين من شأنه أن يساهم في استدامة رحلات الطيران بينهما. كما جرى بحث إمكانية التعاون لتنظيم رحلات تعريفية للمدونين وصنّاع المحتوى والمؤثرين الأتراك للتعرف من قرب على المقومات السياحية المتنوعة والعديدة التي يتمتع بها المقصد المصري، إلى جانب تنظيم رحلات لاكتشاف منتج الحوافز والمؤتمرات.

وأشار فتحي إلى ارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من تركيا خلال عام 2025 بنسبة نمو بلغت نحو 43% مقارنة بعام 2024، متوقعاً استمرار هذا النمو خلال عام 2026، مؤكداً أن مصر استقبلت في 2025 نحو 19 مليون سائح من الأسواق السياحية المختلفة، وبنسبة زيادة أكثر من 20% عن 2024، مشيراً إلى استمرار هذا النمو مع بداية العام الجاري. وتصدّرت مصر دول الشرق الأوسط في معدل نمو أعداد السياح الدوليين الوافدين بنسبة 20% خلال عام 2025، وفق تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. في يناير/ كانون الثاني الماضي. وسجلت مصر نمواً في عائدات السياحة بلغ 17%، لتكون ضمن الدول الأعلى عالمياً في هذا المؤشر، وفق التقرير.

وقال وزير السياحة التركي، محمد نوري أرصوي، الخميس الماضي، إن بلاده استقبلت نحو 63.94 مليون زائر في عام 2025، محققة عائدات بلغت 65.2 مليار دولار، مؤكداً أن هدف عام 2026 يتمثل بالوصول إلى عائدات بقيمة 68 مليار دولار.

وأكد فتحي أن المناطق السياحية الجديدة في مصر كالعلمين والبحر الأحمر والساحل الشمالي، هي مناطق واعدة لفتح خطوط طيران جديدة بجانب وجود برامج طموحة تستهدف زيادة أعداد رحلات الطيران بين مصر وتركيا. ودعا الوزير إلى بحث إمكانية تسيير رحلات طيران إلى الأقصر وأسوان خلال أشهر الصيف، والاستفادة من برامج التحفيز التي تقدمها الوزارة في هذا الشأن. وأوضح أن الموسم السياحي في مصر ممتد على مدار العام، مشيراً إلى أن موسم الصيف الماضي شهد زيادة كبيرة في عدد رحلات الطيران العارض، حيث بلغت نسبة الزيادة ما يقرب إلى 500% إلى مدينة العلمين، والتي استقبلت سائحين من 106 جنسيات مختلفة، و56% إلى مدينة مطروح، و135% إلى مدينة الأقصر، و175% إلى مدينة أسوان.

واستعرض مسئولو شركات الطيران، وفق البيان، حجم أعمالهم إلى مصر خلال عام 2025، مشيرين إلى هناك زيادة ملحوظة شهدتها أعداد السائحين الأتراك الوافدين إلى مصر خلال العام ذاته، ولا سيما إلى مدينة شرم الشيخ، متوقعين استمرار هذا النمو خلال عام 2026، وخاصة في ظل وجود طلب متزايد بالحجوزات مع بداية العام، كما استعرضوا خططهم التشغيلية خلال عام 2026. وشارك بالجناح المصري الذي فاز بجائزة التصميم في معرض هذا العام، نحو 18 عارضاً يمثلون تسع شركات سياحة، وست منشآت فندقية، وشركتي مصر للطيران وإير كايرو، وشركة خدمات طيران.