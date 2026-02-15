- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة لتنفيذ خطة عاجلة لتأمين التغذية الكهربائية خلال الصيف، مع التركيز على إضافة 3000 ميغاوات من الطاقة الشمسية و600 ميغاوات من بطاريات التخزين لتحسين استقرار الشبكة. - الحكومة تسعى لرفع كفاءة التشغيل وتقليل الفقد الفني والتجاري، مع التركيز على تطوير مشروعات الطاقة المتجددة للوصول إلى 42% من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030. - مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيعزز استقرار الشبكة بحلول صيف 2026، مع بدء تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميغاوات.

طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتنفيذ خطة عاجلة لتأمين التغذية الكهربائية خلال أشهر الصيف، في ظل توقعات بارتفاع غير مسبوق في الأحمال وزيادة استهلاك الكهرباء بنحو %6 إلى 7%، وفق ما أكده وزير الكهرباء، محمود عصمت، خلال اجتماع موسع اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس شدد على أولوية ضمان استقرار الشبكة القومية وتجنب أي انقطاعات واسعة، عبر الإسراع في إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة والبطاريات، وخفض استهلاك الوقود الأحفوري، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، مشيراً إلى أن الحكومة تخطط لإضافة ثلاثة آلاف ميغاوات من الطاقة الشمسية خلال العام الجاري، إلى جانب 600 ميغاوات من بطاريات التخزين قبل دخول أشهر الذروة، بما يرفع إجمالي قدرات البطاريات المتاحة على الشبكة إلى 1100 ميغاوات.

تأتي الخطوة جزءاً من تعليمات رئاسية تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفقد الفني والتجاري، لاستيعاب الزيادة المتنامية في الاستهلاك، والعمل على منع التعديات على الشبكة وتحسين جودة التشغيل الاقتصادي للمحطات، في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً متكررة على منظومة الكهرباء خلال شهور الصيف. وقال المتحدث الرسمي إن الرئيس تابع خطة دعم وتطوير المنظومة الكهربائية، حيث أكد وزير الكهرباء أن الشبكة القومية تعمل وفق أعلى معايير الجودة، وخلال العام الماضي، جرى الانتهاء من إنشاء 34 محطة محولات جديدة، إلى جانب التوسع في 40 محطة أخرى، ومد 194 ألف كيلومتر من خطوط التوزيع و5,610 كيلومترات من خطوط النقل.

واستعرض وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، تطور مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكداً أن مصر تسير نحو تجاوز مستهدفاتها للوصول إلى 42% من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، قبل المواعيد المحددة في الخطة الاستراتيجية، وتعمل مع شركات دولية كبرى لتنفيذ عدة مشروعات رياح وشمسية جديدة، في ظل التوجه الحكومي لخفض استهلاك الغاز في محطات التوليد التقليدية وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

وأكد وزير الكهرباء أن مشروع الربط بين مصر والسعودية سيلعب دوراً مؤثراً في تعزيز استقرار الشبكة خلال صيف 2026، إذ ستدخل المرحلة الأولى حيز التشغيل بقدرة 1500 ميغاوات، وتأمل وزارة الكهرباء أن يصبح جزءاً من خطة أوسع لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة، بما يضيف قدرات توليد يمكن الاعتماد عليها عند ذروة الاستهلاك.