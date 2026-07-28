مصر تستورد المزيد من الغاز... إليك تسلسل صفقاتها مع إسرائيل

- تواجه مصر تحديات في تلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي بسبب تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب، مما دفعها للاعتماد على واردات الغاز من السوق العالمية، خاصة من إسرائيل. - التوترات الأمنية في منطقة البحر المتوسط أثرت على إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، رغم امتلاكها لحقل ظهر، مما أدى إلى تذبذب الإمدادات. - وقعت مصر صفقات بمليارات الدولارات مع إسرائيل لتوريد الغاز من حقول مثل تمار وليفياثان، مما يعكس تحولاً في ديناميكيات تجارة الغاز بالمنطقة.

تتزايد موجة الحر حدّةً في مصر في ظل ارتفاع الحاجة إلى الغاز المُسال لتشغيل مرافق الطاقة، ما دفع القاهرة التي كانت تصدر الغاز، إلى شراء شحنات جديدة لشهر أغسطس لمواجهة الطلب. وقالت مصادر وكالة "بلومبيرغ" إن شركة النفط المصرية العامة المملوكة للدولة قد حصلت على شحنات للتسليم في أغسطس/آب من خلال مناقصة سبق طرحها، بالإضافة إلى شحنات أخرى من موردين حاليين لديهم عقود بيع لمصر.

مصر، التي كانت تصدر الغاز الطبيعي المُسال حتى تراجع إنتاجها المحلي وتجاوز استهلاكها العرض وفق ما تقول السلطات، باتت تعتمد على نحوٍ متزايد على سوق الغاز الطبيعي المُسال العالمي، خاصة الإسرائيلي. وقد أدى ذلك إلى تقليص الشحنات المتاحة في سوق متضررة أصلاً من اضطرابات الحرب الإيرانية، التي قلصت الشحنات عبر مضيق هرمز.

وكانت "رويترز" نقلت عن مصادر مطلعة في قطاعَي التجارة والطاقة، يوم الثلاثاء الماضي، أنّ مصر تجري محادثات مع شركات طاقة كبرى، من بينها شل وتوتال إنرجيز وبي.بي، لشراء ما بين 15 و18 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال شهرياً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وتعتمد مصر بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي، مستحوذة على 75% من صادرات الغاز الإسرائيلية خلال 2025، فيما ذهبت النسبة المتبقية إلى الأردن، وفق مجلة "ميس" المتخصّصة بأخبار الطاقة. وتتوقع المجلة استمرار حاجة القاهرة إلى الغاز المستورد نتيجة تراجع الإنتاج المحلي واتساع الفجوة بين الإمدادات والاستهلاك. وتوفر السوق المصرية مساراً قريباً لصادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب القائمة، إضافة إلى إمكان استخدام محطتَي الإسالة لإعادة تصدير جزء من الكميات إلى الأسواق الخارجية.

والمثير للاستغراب أن مصر تمتلك أكبر حقل لإنتاج الغاز في منطقة البحر المتوسط، وهو حقل ظهر للغاز على البحر المتوسط، كما أن احتياطيات الغاز المصري تقدرها نشرة "غاز يوروب" بحوالى 30 تريليون قدم مكعب.

وشهدت إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تذبذباً خلال العامَين الماضيَين نتيجة التوترات الأمنية في المنطقة، إذ تراجعت الصادرات مرات عدّة عقب اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب توقف أو خفض الإنتاج في بعض الحقول البحرية، قبل أن تعود تدريجياً مع استئناف عمليات التشغيل وتطوير البنية التحتية. وبين مصر وإسرائيل صفقات غاز بمليارات الدولارات، تعدّ من الأضخم في التاريخ الاستثماري في دولة الاحتلال.

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وفي العام 2005، نشأ الإطار الأول لتجارة الغاز الثنائية، إذ قامت مصر بتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي، وتعرقل هذا الاتفاق في العام 2012 بعد هجمات طاولت خط أنابيب سيناء خلال الربيع العربي، وما تلاها من نزاعات تعاقدية. لكن المفارقة غيرت مسار الأمور تماماً بعد بضع سنوات، وتحوّلت إسرائيل معها إلى المصدر الرئيسي للغاز إلى مصر.

ووقعت اتفاقية في فبراير/شباط 2018 لتوريد 32 مليار متر مكعب من حقل تمار الإسرائيلي إلى مصر بقيمة تقديرية بلغت 7.5 مليارات دولار. ثم عُدلت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وخُفضت كميتها إلى 25.3 مليار متر مكعب على مدى 14 عاماً ونصف العام، بداية من النصف الثاني من 2020، مع تقدير قيمة غاز تمار في الاتفاق المعدل بنحو 5.5 مليارات دولار، ضمن اتفاقي تمار وليفياثان اللذين قدرت قيمتهما الإجمالية آنذاك بنحو 19.5 مليار دولار.

وفي فبراير/شباط 2024، وقّع شركاء الحقل اتفاقية ثانية لتوريد 43 مليار متر مكعب إضافية خلال عشر سنوات، على أن ترتبط زيادة الإمدادات باستكمال خط أنابيب "نيتسانا"، وتوسعة مسار خط الغاز العربي عبر الأردن، إلى جانب خط الأنابيب البحري بين أشدود وعسقلان الذي اكتمل في يوليو/تموز الجاري.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام 2025، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسمياً على رخصة تصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، في أكبر صفقة للغاز الطبيعي في تاريخ إسرائيل، وبموجب الاتفاق يزود الاحتلال مصر بأكثر من 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من عام 2026 حتى عام 2040.

وفي إبريل/نيسان الماضي، أعلنت شركة نيوميد إنرجي التي يملكها الملياردير الإسرائيلي إسحق تشوفا، والشريكة في حقل أفروديت البحري القبرصي، أن الحقل وقع اتفاقاً لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). وأضافت الشركة أنّ مذكرة شروط ملزمة وُقِّعَت لبيع جميع كميات الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج من مكمن أفروديت إلى "إيجاس". ورأت أن مدّة الاتفاق يمكن تمديدها لخمس سنوات إضافية. وتمتلك "نيوميد" 30% في الحقل القبرصي إلى جانب شركة شل للطاقة البريطانية الهولندية وشيفرون الأميركية.

ويوم أمس الاثنين، وقّعت شركة "إسرامكو النقب 2" الإسرائيلية، أكبر مساهم في حقل تمار بحصة 28.75%، وشركة "مبادلة للطاقة تمار"، التابعة لحكومة أبوظبي والمالكة 11% من الحقل، مذكرة تفاهم غير ملزمة لتصدير ما يصل إلى 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 20 مليار دولار، وتمثل ثالث اتفاق طويل الأجل لتوريد غاز الحقل إلى السوق المصرية، وفقاً لما أوردته، الأحد، مجلة "ميس" المتخصصة في شؤون الطاقة والنفط والغاز في الشرق الأوسط.

ويمتد التوريد المقترح من 2031 إلى 2038، مع إمكان تمديده تلقائياً حتى نهاية 2043. وقدرت "ميس" قيمة الصفقة المحتملة، استناداً إلى إفصاح قدمته "إسرامكو" إلى بورصة تل أبيب في 16 يوليو/تموز الجاري.