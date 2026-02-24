مصر تستورد الذهب بكثافة رغم امتلاكها أحد أكبر المناجم عالمياً

- الإنتاج المحلي واعتماد السوق على الاستيراد: الإنتاج المحلي للذهب في مصر يتراوح بين 14 و15 طناً سنوياً، مع اعتماد كبير على الاستيراد والذهب المعاد تصنيعه. منجم السكري هو حجر الزاوية في قطاع التعدين، مساهماً في صادرات بلغت 7.6 مليارات دولار في العام الماضي. - تأثير التغيرات العالمية على سوق الذهب: يتأثر السوق المصري بتغيرات الأسعار العالمية وسعر الدولار، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الذهب كاستثمار بعد انتهاء شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، محققاً عائداً بنسبة 95% في عام 2025. - التوجهات الاستثمارية واحتياطي الذهب: الذهب أصبح خياراً مفضلاً للبنوك المركزية والمستثمرين، وارتفع احتياطي مصر إلى 129 طناً و36 كيلوغراماً بنهاية 2025. زاد الطلب على السبائك الصغيرة والجنيهات الذهبية، مع نصائح بعدم المضاربة لتجنب الخسائر.

رغم أن الإنتاج المحلي من الذهب في مصر يتراوح بين 14 و15 طناً سنوياً، يعتمد المعروض في السوق المحلية بشكل أساسي على الاستيراد والذهب المعاد تصنيعه.

ويُعد منجم "السكري"، الواقع في قلب الصحراء الشرقية جنوبي مرسى علم، حجر الزاوية في قطاع التعدين المصري وأحد أكبر المناجم المكشوفة في العالم. تدير المنجم شركة السكري لمناجم الذهب بموجب اتفاقية تقاسم أرباح، وقد شهد عام 2025 تحولاً استراتيجياً كبيراً باستحواذ عملاق الذهب العالمي "أنغلو غولد أشانتي" على شركة "سنتامين"، مما ضخ دماءً جديدة في استثمارات المنجم.

وبإنتاج سنوي مستقر، يساهم المنجم بنصيب الأسد في صادرات مصر من المعدن النفيس، كما يلعب دوراً محورياً في دعم الاحتياطي النقدي للبنك المركزي المصري. وتشير بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الحكومية إلى أن صادرات مصر من الذهب بلغت 7.6 مليارات دولار العام الماضي مقارنة بـ 3.2 مليارات دولار عام 2024، بزيادة 137.5%. وسجل الإنتاج المحلي المتاح رسمياً نحو 14 طناً و718 كيلوغراماً، تمثل حصة الشريك الأجنبي بمناجم "السكري" 60% منها.

ورغم الإنتاج المحلي الذي يمثل 0.4% من حجم الإنتاج العالمي، يعتمد المعروض في السوق المحلية بشكل أساسي على الاستيراد والذهب المعاد تصنيعه، حسب رئيس شعبة الذهب لطفي المنيب، لـ"العربي الجديد" الذي أكد أن البنك المركزي لا يشكل ضغطاً على السوق المحلية، حيث يلجأ لزيادة احتياطياته عبر الشراء المباشر من السوق الدولية.

ويتأرجح سوق الذهب في مصر، مع بقائه محلقاً عند مستويات مرتفعة، في ظل طلب عالمي غير مسبوق وتنافس محلي على الشراء، وتغيرات متسارعة في اتجاهات المستثمرين والبنوك المركزية للدول.

وتظهر شاشات التداول عالمياً عودة سعر الذهب للارتفاع مجددا ليتجاوز أمس الاثنين، 5160 دولارا على وقع رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية، ما انعكس على السوق المحلي.

وقال رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب تتغير في مصر بحسب تحركات الأونصة في الأسواق الدولية وسعر الدولار في البنوك والسوق الفعلية للذهب، مؤكداً أن ارتباط السوق المحلية بهذه التحركات، مع عدم وجود قيود على استيراد وتصدير الذهب وحرية التجارة، جعل الأسعار تتبدل محلياً مع العالم لحظة بلحظة.

وأشار المنيب إلى وجود عنصر ضاغط خاص بالسوق المصرية، تمثل في خروج مليارات الجنيهات من السيولة المتراكمة في البنوك منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى الآن، بعد انتهاء شهادات ادخار مدتها ثلاث سنوات بعائد 27%، وتأثر المستثمرين بتراجع متوسط سعر الفائدة في البنوك حالياً إلى 16% و17%، مما أفقد المدخرات نحو 35% من عوائدها السابقة، ليبرز الذهب خياراً أول محققاً عائداً بنسبة 95% عام 2025.

يقدر محللون ماليون مدخرات المصريين في شهادات الإيداع الثلاثية بنحو 75 مليار جنيه تنتهي صلاحيتها جميعاً في النصف الأول من مارس/ آذار2026.

ويوضح المنيب أن هذه المقارنة في المكاسب، مع افتقار القطاع العقاري للجاذبية النقدية السريعة، دفعت حملة "الكاش" للتزاحم أمام محلات الذهب، برغبة في اقتناء المعدن قبل نضوبه. وأكد أن التدافع تسبب في نضوب الذهب أحياناً، كما أن البيع الجماعي قد يؤدي لنضوب السيولة لدى بعض المحلات، مما أثار غضب مستهلكين لا يدركون تأثر الذهب بالمضاربة الجماعية.

ينصح المنيب المشترين بعدم التعامل مع الذهب سلعةً للمضاربة اللحظية لتجنب الخسائر، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية والابتعاد عن الدولار عملة احتياط وحيدة. وأوضح أن البنوك المركزية التي اشترت الذهب في أول يناير 2025 بسعر 2625 دولاراً للأونصة، حققت قفزة سعرية عند 5600 دولار مطلع يناير 2026، ما جعل الذهب القبلة الوحيدة لتأمين الاحتياطيات بدلاً من الدولار.

وفي جولة بأسواق الصاغة لـ"العربي الجديد"، تبين أنه رغم التأرجح البسيط، فإن السوق تعاني ركوداً يرجعه التجار لحذر المستهلك، ما ركز الطلب على السبائك الصغيرة والجنيهات، وتراجعت مبيعات المشغولات الثقيلة. واضطرت ورش الذهب لتغيير خطوط إنتاجها لتلبي الطلب على القطع خفيفة الوزن ومنخفضة المصنعية، حيث لم يعد الذهب مجرد زينة، بل قراراً مالياً، خاصة للشباب المقبلين على الزواج الذين يبحثون عن أقل الأوزان لإتمام الواجب الاجتماعي. ووفق بيانات البنك المركزي ومجلس الذهب العالمي، بلغ احتياطي مصر من الذهب نحو 129 طناً و36 كيلوغراماً نهاية عام 2025.