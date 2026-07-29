مصر تراهن على غاز إسرائيل مجدّداً رغم المخاطر

بعد يومين من إعلان الحكومة المصرية أن إنتاج النفط الخام يسجل أعلى مستوياته منذ نحو عامين، وأن الاستثمارات الأجنبية عادت بقوة إلى قطاع البترول بعد سداد مستحقات الشركاء، بما يمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والنفط، تتحرك القاهرة في الوقت نفسه نحو إبرام اتفاق جديد طويل الأجل لاستيراد الغاز الإسرائيلي تصل قيمته إلى نحو 20 مليار دولار، في خطوة تبدو للوهلة الأولى متناقضة مع خطاب تعزيز الإنتاج المحلي، لكنها تعكس في الواقع تحولاً أعمق في استراتيجية أمن الطاقة المصرية ودورها الإقليمي.

كشفت مذكرة تفاهم غير ملزمة أعلنتها شركة "إسرامكو" (Isramco) الإسرائيلية في إفصاح لبورصة تل أبيب، ونشرتها مجلة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" (MEES) يوم الجمعة 24 يوليو/ تموز 2026، عن اتفاق مبدئي لتوريد نحو 80 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "تمار" إلى مشترٍ مصري لم يُكشف عن هويته، خلال الفترة بين 2031 و2038، مع إمكانية تمديد الإمدادات حتى عام 2043 إذا جُدد امتياز إنتاج الحقل.

تُقدر القيمة الإجمالية للاتفاق بنحو 20 مليار دولار، بما يجعله ثاني أكبر عقد لتصدير الغاز بين البلدين بعد صفقة حقل "ليفياثان" المملوك لشركة إسرائيلية - أميركية. ورغم أن الوثيقة تشير إلى أن الاتفاق ما زال خاضعاً للموافقات التنظيمية ومشاركة بقية شركاء الحقل، وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، فإن توقيع المذكرة والإفصاح عنها عبر بورصة تل أبيب جاء بعد أقل من عام من توقيع ما أصبح يُعرف داخل قطاع الطاقة بـ"صفقة القرن"، وهي الاتفاقية الخاصة بتوسعة صادرات حقل "ليفياثان" الإسرائيلي إلى مصر، والتي وُقعت في أغسطس/ آب 2025، وتنص على توريد نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة تقارب 35 مليار دولار حتى عام 2040، في أكبر عقد لتجارة الغاز في شرق المتوسط حتى الآن.

وفقاً لبيانات حديثة لوزارة البترول، فإن إنتاج الخام والمكثفات ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عامين، وأن الوزارة نجحت في سداد جانب كبير من مستحقات الشركات الأجنبية، وهو ما شجعها على زيادة أعمال الحفر والاستكشاف لتشمل 101 بئر استكشافية جديدة عام 2026، إلى جانب عشرات الآبار التنموية، مع تطبيق نماذج اقتصادية أكثر مرونة لجذب الاستثمار، خاصة في غرب البحر المتوسط والبحر الأحمر.

التحدي الرئيسي هو الغاز الطبيعي

بدوره، يؤكد رئيس هيئة البترول الأسبق مدحت يوسف أن هذه المؤشرات الإيجابية تخص في جانب كبير منها إنتاج النفط الخام، بينما يظل التحدي الرئيسي أمام مصر هو الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أنه في عام 2022 بدأ الإنتاج المحلي للغاز في التراجع نتيجة الانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقول العملاقة، وعلى رأسها حقل "ظهر"، في الوقت الذي استمر فيه الطلب المحلي على الكهرباء والصناعة والأسمدة في النمو.

وأكد يوسف أن البيانات الرسمية المتفائلة حول تنبؤات غير مؤكدة علمياً وزيادة الاستكشافات الجديدة من الغاز والبترول ما زالت محدودة الكميات، وتدفع البلاد إلى مزيد من الاستيراد لسنوات طويلة قادمة، مبيناً أن الموازنة العامة تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة الارتفاع الحاد في واردات الغاز الطبيعي؛ حيث وصلت فاتورة الاستيراد إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف خبير النفط، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن قيمة واردات الغاز الطبيعي ومشتقات النفط بلغت نحو 2.55 مليار دولار شهرياً خلال النصف الأول من العام 2026، في حين أن صادرات مصر الحالية لم تتجاوز 2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها التي شهدت زيادة في أسعار الصادرات والواردات البترولية، مشيراً إلى أن مصر لا تعتمد على تصدير الغاز الخام، وإنما تتركز صادراتها في المنتجات البترولية والبتروكيماوية التي تحقق فيها البلاد فائضاً إنتاجياً.

وأوضح يوسف أن تصدير هذه المنتجات لا يتعارض مع استيراد الغاز؛ لأن كل نشاط يرتبط بسوق مختلفة ومنظومة إنتاج مستقلة، لافتاً إلى أن مصر تصدر منتجات مثل وقود الطائرات، والنافثا، وبعض المشتقات البترولية، والأسمدة، والمنتجات الكيماوية، مستفيدة من الطاقة الفائضة في معامل التكرير والمجمعات الصناعية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز المستورد يفرض ضغوطاً على الميزان البترولي؛ إذ إن كلفة الاستيراد أصبحت أعلى من العائد المباشر المتحقق من بعض الأنشطة المرتبطة بالغاز، وهو ما يزيد أهمية الإسراع في رفع الإنتاج المحلي من الحقول الجديدة وتعظيم الاستفادة من الاكتشافات القائمة، مشيراً إلى أنه رغم أهمية التوسع في إنتاج المنتجات البترولية وتصديرها ليظل عنصراً مهماً في توفير النقد الأجنبي، لكنه لا يعوض بالكامل الزيادة الكبيرة في فاتورة استيراد الغاز، بما يجعل تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الإمدادات أولوية خلال المرحلة المقبلة.

لا قفزة كبيرة بالصفقة الثالثة

وقال يوسف إن التوسع الجاري بحثه في واردات الغاز من إسرائيل عبر صفقة ثالثة جديدة لن يحقق القفزة التي كانت تستهدفها وزارة البترول بضخ المزيد من الغاز الطبيعي من الشركات الإسرائيلية، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية الحالية لخطوط الربط بين آبار "تمار" و"ليفياثان" بالأراضي المحتلة تمثل القيد الفني الأهم أمام أي زيادات جديدة من الغاز.

وأضاف أن وزارة البترول كانت تستهدف في مرحلة سابقة زيادة الإمدادات لتراوح ما بين 1.6 مليار وملياري قدم مكعبة يومياً، لكنها تتوقف عند حدود 1.1 مليار قدم مكعبة حالياً، ورغم دخول مصر في فترة ذروة الاستهلاك السنوي للغاز والكهرباء، إلا أن القدرات الحالية قد تسمح بإضافة نحو نصف مليار قدم مكعبة يومياً فقط، في ظل وصول خطوط النقل القائمة إلى حدودها التشغيلية، موضحاً أن التحدي لا يتعلق بتوافر الغاز فقط، وإنما بالبنية التحتية اللازمة لنقله، قائلاً إن "خط الربط هو العقبة الرئيسية، فالخط الحالي ليست لديه قدرة على استيعاب زيادات كبيرة دون تنفيذ توسعات جديدة".

وأشار إلى أن كلفة إنشاء أو توسعة خطوط الربط عادة ما يتحملها الطرف المستفيد من المشروع، موضحاً أنه على الأقل فإن الأعمال التي تُنفذ داخل الأراضي المصرية ستتحمل مصر كلفتها، بينما يتحمل الجانب الآخر كلفة الخطوط الواقعة داخل أراضيه، وفقاً لمسار المشروع وطبيعة الاتفاقات الفنية.

ويذكر خبير النفط أن استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب من الشركات الإسرائيلية يظل أقل كلفة من استيراد الغاز الطبيعي المسال، موضحاً أن أسعار الغاز المنقول بالأنابيب كانت تدور قبل الحرب عند نحو سبعة دولارات للمليون وحدة حرارية، مقارنة بكلفة أعلى بكثير للغاز الطبيعي المسال المستورد الذي فاق 18 دولاراً للمليون وحدة حرارية، إضافة لتكاليف الإسالة والشحن وإعادة التغويز.

مكاسب تشغيلية ومخاطر استراتيجية

في المقابل، يرى أستاذ في هندسة الطاقة بجامعة القاهرة، رفض ذكر اسمه، أن الاعتماد المتزايد على الغاز الإسرائيلي قد يمثل مكاسب تشغيلية لوزارة البترول، بينما يشكل مخاطر استراتيجية للدولة المصرية، وأوضح أنه رغم أن الحكومة المصرية تسوق للاتفاقات الجديدة باعتبارها جزءاً من استراتيجية أوسع لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في شرق المتوسط، فإن توسع الاعتماد على الغاز الإسرائيلي يطرح في المقابل مجموعة من المخاطر الاستراتيجية التي يلفت إليها خبراء الطاقة والمؤسسات الدولية.

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وفي محادثة مع "العربي الجديد"، أشار الأكاديمي المصري إلى أن بيانات وزارة البترول تبين انخفاض إنتاج الغاز المحلي إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، نتيجة التراجع الطبيعي لحقول قائمة وعلى رأسها حقل "ظهر"، الأمر الذي دفع مصر منذ عام 2024 إلى زيادة وارداتها من الغاز عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل، بالتوازي مع استئناف استيراد الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المحلي، خاصة خلال أشهر الصيف.

ويرى أن الصفقة الجديدة، إذا أضيفت إلى اتفاق أغسطس/ آب 2025 الممتد حتى عام 2040 والبالغة قيمته نحو 35 مليار دولار، ستجعل جزءاً أكبر من تشغيل محطتي الإسالة في إدكو ودمياط (شمال البلاد)، مرتبطاً باستمرار تدفقات الغاز من الحقول الإسرائيلية، وهو ما يخلق ارتباطاً هيكلياً بين قطاع الغاز المصري والإنتاج الإسرائيلي خلال السنوات المقبلة، بما يخالف تحذيرات سابقة أطلقها مجلس الطاقة العالمي وعدد من بيوت الخبرة في أسواق الطاقة من أن الاعتماد المتزايد على مصدر خارجي واحد، مهما كانت جدواه الاقتصادية، يزيد من حساسية أمن الطاقة تجاه التطورات الجيوسياسية، خصوصاً في منطقة شرق المتوسط والبحر الأحمر، حيث أصبحت البنية التحتية للطاقة أكثر تعرضاً للمخاطر الأمنية والإقليمية.

ويذكر أستاذ هندسة الطاقة أن أحداث الحرب الإسرائيلية على غزة عامي 2023 و2024 أظهرت هذا الخطر بوضوح، بعدما أدت الحرب إلى تراجع إنتاج حقل "تمار" الإسرائيلي مؤقتاً وانخفاض الإمدادات المرسلة إلى مصر، وهو ما انعكس سريعاً على سوق الكهرباء المحلية، واضطر الحكومة إلى زيادة استخدام المازوت والسولار واستيراد شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لتغطية العجز.

وتزداد هذه المخاطر في ضوء التوترات الحالية في البحر الأحمر، والتي دفعت تقارير مؤسسة "ميس" (Middle East Economic Survey) المتخصصة في شؤون الطاقة إلى التحذير من هشاشة طرق تجارة الطاقة في المنطقة، مع استمرار تهديدات الملاحة عبر باب المندب وما قد يترتب عليها من ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وهي عوامل تؤثر بصورة غير مباشرة على تجارة الغاز والنفط في شرق المتوسط.

ووفقاً لأستاذ هندسة الطاقة، يمثل تقلب الإنتاج الإسرائيلي نفسه أحد عناصر المخاطرة؛ إذ يعتمد جانب كبير من الصادرات الحالية على حقلي "ليفياثان" و"تمار"، بينما يرتبط أي توسع إضافي بإنجاز استثمارات تطوير الحقول الجديدة والبنية التحتية البحرية وخطوط النقل، وهو ما يجعل أي تأخير فني أو أمني أو سياسي قابلاً للتأثير في الإمدادات المتجهة إلى مصر.

في المقابل، ترى الحكومة المصرية أن هذه المخاطر يمكن احتواؤها عبر استراتيجية تقوم على تنويع مصادر الإمداد وليس الاعتماد على إسرائيل وحدها؛ فبالتوازي مع زيادة الواردات الإسرائيلية، تعمل القاهرة على رفع الإنتاج المحلي بعد سداد مستحقات الشركات الأجنبية، وتسريع برامج الحفر والاستكشاف في البحر المتوسط والصحراء الغربية، إضافة إلى ربط الاكتشافات القبرصية بالبنية التحتية المصرية.

ويؤكد مصدر مطلع بوزارة البترول لـ"العربي الجديد" أن الحكومة لا تنظر إلى الصفقة الجديدة باعتبارها بديلاً عن الإنتاج المحلي، وإنما باعتبارها وقوداً انتقالياً يضمن استمرار تشغيل البنية التحتية الضخمة التي تمتلكها مصر حتى تعود الحقول المصرية والقبرصية إلى مستويات إنتاج أعلى خلال السنوات المقبلة. غير أن نجاح هذه الرؤى، وفقاً لأستاذ الطاقة بجامعة القاهرة، سيظل مرهوناً بقدرة القاهرة على تحقيق التوازن بين الاستفادة التجارية من الغاز الإسرائيلي، وعدم تحول هذا الاعتماد المؤقت إلى ارتباط هيكلي طويل الأجل يصعب فكه في المستقبل.

وتشير بيانات وزارة الكهرباء وتقارير MEES إلى أن استهلاك الكهرباء يواصل الارتفاع سنوياً، في وقت تعتمد فيه الشبكة المصرية بصورة أساسية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بنسبة تزيد عن 76%، رغم التوسع السريع في الطاقة المتجددة.

وحول خروج المعلومات الخاصة بالصفقة من الطرف الإسرائيلي ورفض الجهات المصرية الإفصاح عن تفاصيلها، يذكر خبراء مصريون أن ما أعلنته شركة "إسرامكو" ليس عقداً نهائياً، وإنما مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مشترٍ مصري لم يُكشف عن اسمه، وهو ما فرضته قواعد الإفصاح في بورصة تل أبيب باعتبار الشركة مدرجة في السوق المالية الإسرائيلية.

وتشير الوثيقة التي اطلعت عليها "العربي الجديد" إلى أن الاتفاق الجديد يمثل امتداداً طبيعياً للعلاقة التجارية التي نشأت بين الجانبين منذ عام 2018، عندما وقعت شركة "بلو أوشن إنرجي" (Blue Ocean Energy) المصرية أول اتفاق طويل الأجل لاستيراد الغاز من حقل "تمار"، أعقبه عقد آخر في عام 2024 بعد استكمال خط الغاز وتوسعات خط الغاز العربي، وهو ما وفر مساراً إضافياً لنقل الغاز إلى مصر عبر الأردن، بجانب خط أنابيب عسقلان ـ العريش البحري.

وأجرت "العربي الجديد" اتصالاً مع مكتب رئيس مجلس إدارة "بلو أوشن إنرجي" علاء عرفة، للاستفسار حول إدارة الصفقة الجديدة عبر شركة "مبادلة" الإماراتية الشريكة في آبار "تمار"، دون ذكر لشركته المسؤولة عن إدارة صفقات الغاز مع إسرائيل لحساب الحكومة المصرية، إلا أن الإدارة تجاهلت الرد على الاستفسارات رغم وعودها بذلك.