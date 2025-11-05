مصر تراهن على التسهيلات الضريبية لجذب الاستثمارات

في مواجهة واحدة من أكثر المراحل الاقتصادية تحدّياً منذ عقود، تراهن حكومة مصر على إطلاق حزمة تيسيرات ضريبية وإجراءات تحفيز الاستثمارات خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وجذب مزيد من التدفقات الأجنبية إلى السوق المحلي، وسط مناخ دولي يشهد تراجعاً في قوة الدولار وتزايداً في الطلب على الذهب المتوقع أن يحقق مستويات قياسية جديدة قد تصل إلى 6 آلاف دولار للأوقية بحلول عام 2026.

وفي هذا الصدد، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، الأربعاء، إن الحكومة بصدد الكشف عن استراتيجية شاملة لتيسير أعمال المستثمرين المحليين والدوليين خلال أسبوعين، تتضمن إجراءات واضحة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والثقة مع القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الخطوة ستعقبها في مارس 2026 إطلاق الاستراتيجية الضريبية متوسطة المدى، الهادفة إلى تقديم رؤية أكثر وضوحاً لمجتمع الأعمال حول توجهات السياسة المالية خلال السنوات المقبلة.

وأشار كجوك إلى أن السياسة المالية الجديدة ترتكز على أربع ركائز أساسية: استعادة الثقة مع مجتمع أصحاب الاستثمارات في البلاد، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي، ودعم النشاط الاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحسين تنافسية الاقتصاد. وأضاف أن الحكومة تستهدف ضبط أوضاع الدين العام، خاصة الخارجي، وتوسيع القاعدة الضريبية من دون زيادة الضرائب، إلى جانب دعم الصناعة والتصنيع المحلي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنمو المستدام.

كما قال إن "الاقتصاد القوي والمرن هو أفضل وسيلة لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل"، مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 36%، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2005، من دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو الشركات. وخلال منتدى القاهرة الثاني الذي ينظمه "المركز المصري للدراسات الاقتصادية"، أجمع المشاركون على أن البيئة العالمية الحالية مواتية للأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، بفضل التراجع المتوقع في أسعار الفائدة الأميركية وضعف الدولار.

وقال رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "غولدمان ساكس" فاروق سوسة إن "الأسواق الناشئة تستفيد من إعادة توطين سلاسل التوريد العالمية وتراجع التضخم"، مشدداً على ضرورة استمرار الانضباط المالي ومعالجة الاختلالات الهيكلية مثل عجز الميزان التجاري ومشكلات الطاقة. من جهته، أوضح كريم صوابيني، الشريك ومدير المحافظ في "مون كابيتال"، أن السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب تسببت في اضطرابات بالأسواق الناشئة، لكنها في المقابل خلقت فرصاً جديدة تفتح مجال الاستثمارات خارج الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن "تراجع الدولار وأسعار الفائدة يجعل من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، بيئة واعدة لتحقيق أداء قوي خلال العام المقبل".

وفيما شهدت الجلسة نقاشاً حاداً حول مستقبل الذهب، تباينت الآراء بشأن توقعات ارتفاعه إلى 6000 دولار للأوقية. فقد رأى وائل زيادة، الشريك التنفيذي في "زيلا كابيتال"، أن هذا الرقم "مبالغ فيه"، موضحاً أن "الارتفاعات الأخيرة جاءت نتيجة مضاربات مفرطة وعمليات شراء من البنوك المركزية"، فيما اعتبر صوابيني أن الاتجاه نحو "فك الارتباط بالدولار" في التجارة العالمية، ولا سيما في آسيا ومجموعة "بريكس"، يجعل الذهب مرشحاً ليكون العملة البديلة الطبيعية في النظام التجاري الجديد.

واتفق معه إيهيزوجي بينيتي، الرئيس التنفيذي لشركة "ريزيرف تكنولوجيز"، قائلاً إن "الذهب يتطور من أصل لتخزين القيمة إلى وسيلة محتملة للتبادل التجاري، خصوصاً مع تطور أدوات الدفع الرقمية والعملات المستقرة". وختم فاروق سوسة قائلاً إن النظرة إلى الذهب لم تعد تنطلق من كونه مجرد ملاذ آمن، بل من كونه أداة للتحرر من هيمنة الدولار، مشيراً إلى أن مشتريات البنوك المركزية تؤكد هذا الاتجاه العالمي. وتوقع سوسة أن يواصل "الاحتياط الفيدرالي الأميركي" خفض أسعار الفائدة تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، مما سيعزز فرص تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ويمنح الاقتصادات الصاعدة مثل مصر نقطة انطلاق جديدة نحو التعافي.