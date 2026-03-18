مصر تدرس خفض عدد ساعات العمل بالمحال التجارية لمواجهة أزمة الطاقة

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تدرس خفض عدد ساعات العمل بالمحال التجارية بعد عطلة عيد الفطر، لتغلق المحال أبوابها الساعة 9 مساءً خلال أيام الأسبوع، والساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة.

وأكد رئيس الوزراء أن الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لضبط استهلاك الطاقة والكهرباء وتقليل الضغط على البنية التحتية، بعدما لجأت الحكومة الأسبوع الماضي إلى خفض الإنارة في الشوارع والأماكن العامة لمواجهة العجز في واردات الطاقة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تدرس أيضا تنسيق ساعات عمل القطاعات التجارية والخدمية لتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي وراحة المواطنين. وقال مسؤولون حكوميون إن المقترح لا يزال قيد الدراسة وسيُعلن عن القرار النهائي بعد تقييم أثره على السوق والأنشطة الاقتصادية، مع الحفاظ على حركة البيع والشراء.

تأتي الإجراءات في وقت تواجه الأسواق المصرية ضغوطاً تضخمية متصاعدة وارتفاعا في تكاليف السلع والخدمات، بينما تسعى الحكومة للحد من فاتورة استهلاك الكهرباء والمياه بعد العيد.

وكانت الحكومة قد قررت في الأسبوع الماضي عودة العمل بإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وفي مقدمتها إطفاء إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية وتخفيض إضاءة الأعمدة العامة بنسبة لا تقل عن 50% خلال ساعات الليل، وهي الإجراءات التي كانت قد طُبقت خلال أزمة الوقود في عام 2024، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للحرب في المنطقة.