- وافق مجلس الشيوخ المصري على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية لتبسيط إجراءات الإقرار الضريبي وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه، مع إعفاءات للأبنية غير الربحية. - يلتزم المكلفون بتقديم إقرارات ضريبية دورية، وتقديم الجهات الحكومية والشركات البيانات اللازمة لتقدير القيم الإيجارية، مع حق الطعن خلال 60 يوماً. - تعفى مباني القوات المسلحة من الضريبة، بينما يتحمل المواطنون ضرائب متعددة، وتخضع الشركات لضريبة أرباح بنسبة 22.5%.

وافق مجلس الشيوخ المصري في جلسته العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، الذي أعدته الحكومة ضمن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية الهادفة إلى تخفيف الأعباء للمكلفين بأدائها، سواء عند تقديم الإقرارات أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير.

واستهدف التعديل تبسيط إجراءات الإقرار الضريبي، وتطوير منظومة الطعن، في إطار تخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، فضلاً عن إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محدّدة، والحجية لإيصالات السداد الإلكتروني، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير، وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.

رفع حد الإعفاء الضريبي للأشخاص

وقضى التعديل برفع حد الإعفاء الضريبي من 50 إلى 100 ألف جنيه (2095 دولاراً)، في ما يخص القيمة الإيجارية السنوية للسكن الخاص الرئيسي، على ضوء ما شهده سوق العقارات في مصر من ارتفاعات اسمية ملحوظة في قيم الأصول خلال السنوات الأخيرة، من دون أن يقابل ذلك نمو مماثل في الدخل الحقيقي. وأبقى التعديل الإعفاء مقصوراً على وحدة عقارية واحدة تتخذ مسكناً رئيسياً للأسرة، بدعوى ضمان التوازن بين اعتبارات العدالة الاجتماعية ومقتضيات العدالة الضريبية، مع تحديد مدة خمس سنوات لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، والشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهايتها بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر.

وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بنشر أسس ومعايير التقدير، وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية، قبل بدء العمل بالتقدير بـ60 يوماً على الأقل، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير. ويقدم كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية إقراراً إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار في حالة الحصر الخمسي، في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.

أما في حالات الحصر السنوي، فيقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية ديسمبر/ كانون الأول من كل عام عن العقارات المستجدة، والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

وحسب التعديل، يجوز للمكلف، في حال تعدد العقارات المبنية، أن يكتفي بتقديم إقرار واحد يتضمن بيانات العقارات إلى أي من المأموريات المختصة، ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي ورقياً أو إلكترونياً. ويجب أن يشتمل الإقرار على البيانات الأساسية للمكلف، بما في ذلك اسمه، ورقمه القومي، ومحل إقامته، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام القانون وعنوانها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها (حق ملكية - حق انتفاع - حق استغلال).

ويجب على إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في القانون إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، يتضمن أسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الكائنة فيها، والرقم القومي لكل منهم، ومحلّ إقامته، ومساحة كل عقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. كذلك، يجب على شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة، موافاة مصلحة الضرائب بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة.

وللمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الـ60 يوماً التالية لتاريخ الإخطار، على أن يؤدي الطاعن مبلغاً مقداره 50 جنيهاً تأميناً لنظر طعنه. وتصدر اللجنة المختصة بنظر الطعن قراراً نهائياً بشأنه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه.

ونص التعديل على إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح من الضريبة، وأيضاً المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط استخدامها في الأغراض المخصّصة لها، والوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته، ويقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه (بدلاً من 50 ألف جنيه في مشروع القانون المقدم من الحكومة).

ويجوز لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، زيادة حد الإعفاء بنهاية فترة التقدير العام، في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها. كما تعفى من الضريبة كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، وأبنية مراكز الشباب والرياضة. وتحصل الضريبة المستحقة وفقاً للقانون على قسطين متساويَين، يستحق الأول منهما حتى نهاية يونيو/حزيران من كل عام، ويستحق الثاني حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من السنة نفسها. وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.

ويستحق مقابل تأخير على ما لا يجري أداؤه من الضريبة اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني التالي للسنة المستحق عنها الضريبة، ويحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ، مضافاً إليه نسبة 2% عن فترة التأخير مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق مقابل التأخير، بشرط ألّا تتجاوز قيمة المقابل أصل الدين الضريبي المستحق.

ويجوز إسقاط دين الضريبة، ومقابل التأخير المستحق كلياً أو جزئياً على المكلف، إذا ما توفى عن غير تركة ظاهرة، أو ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، أو قُضي نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة، أو غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها. وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، على أن يبت في حالة الإسقاط خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة. وبموجب التعديل، يعفى المكلف من مقابل التأخير حال سداده دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، ولوزير المالية مدّ هذه المدة لفترة واحدة مماثلة.

وكان مجلس الشيوخ قد رفض اقتراحاً مقدماً من النائب محمد طه عليوة برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 150 ألف جنيه ارتباطاً بالقيمة الإيجارية السنوية، مراعاةً للظروف الاقتصادية للمواطنين، وبما يتناسب مع معدلات التضخم المرتفعة. وقال النائب عماد خليل إنّ رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه لا يتلاءم مع زيادات الأسعار منذ إصدار القانون في 2008، نتيجة تحرير سعر الصرف أكثر من مرة، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وذلك حتى لا تحتاج الحكومة إلى تعديل تشريعي كل عامين لمواكبة الزيادة في أسعار العقارات.

من جهته، ذكر نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني، في كلمته، أن فلسفة التعديل تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، ومعالجة الثغرات في القانون القائم، مبدياً تحفظه على ما أقرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس من رفع حد الإعفاء الوارد في مشروع الحكومة بقيمة 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، لأنّ رفع حد الإعفاء قد يخرج نحو 60% من الممولين من القاعدة الضريبية.

ومجلس الشيوخ في مصر منزوع الصلاحيات، ولا يختصّ إلّا بإبداء الرأي غير الملزم في مشاريع القوانين المُحالة إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب. والأخير هو صاحب الحق الأصيل (دستورياً) في تعديل مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة من عدمه، بعد إحالتها إلى المجلس من الشيوخ للنظر فيها. ويعيد النواب فتح النقاش حول مواد مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية عبر لجانه المتخصّصة، بمجرد انعقاده بتشكيله الجديد في 12 يناير الحالي، علماً بأن القانون يتضمن بعض البنود الشائكة مثل عدم استثناء المصانع والمنشآت السياحية من أداء الضريبة، وإلزام من يمتلك أكثر من وحدة سكنية بسدادها على الوحدات الإضافية.

إعفاء مباني الجيش من الضريبة العقارية

بينما أعفى في المقابل جميع مباني القوات المسلحة (الجيش) من الضريبة، بما فيها المباني المستغلة في إدارة أنشطة اقتصادية هادفة للربح. وكان وزير الدفاع المصري السابق الفريق صدقي صبحي قد أصدر قراراً في عام 2015، ينص على إعفاء 574 منشأة تابعة للجيش من الضريبة العقارية، استند فيه إلى قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي صادر في العام ذاته بتطبيق الإعفاء بأثر رجعي اعتباراً من أول يوليو/ تموز 2013، تحت ذريعة "ما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع والأمن القومي".

وشملت قائمة العقارات المعفاة من الضريبة 52 نادياً للجيش، و29 فندقاً، و18 مصيفاً، وثمانية دور عرض للسينما والمسرح، بالإضافة إلى عدد كبير من فروع السوبر ماركت (متاجر التجزئة) والمجازر الآلية، ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية لبيع المنتجات الغذائية المنتشرة في جميع المحافظات، والعمارات والفيلات التابعة لـ38 إدارة أو فرعاً من فروع القوات المسلحة.

ويتحمل المواطنون في مصر ستة أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، أبرزها الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على جميع السلع والخدمات بسعر 14%، وضريبة الدخل التي تتدرج من 2.5% إلى 27.5%، وضريبة كسب العمل المطبقة على أصحاب المهن الحرة من الأطباء والمهندسين وغيرهم، علاوة على الضرائب الجمركية المقررة على سلع أغلبها غذائية وإنتاجية. في حين تخضع الشخصيات الاعتبارية والشركات لنوع واحد من الضرائب على الأرباح الرأسمالية بنسبة 22.5% من صافي أرباح الشركات، وهي المطبقة على المحلات التجارية والورش الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والفردية، والمستوردين والحرفيين.

(الدولار = 47.72 جنيهاً مصرياً)