مصر: بلوغ الذهب سعراً قياسياً يدفع إلى ركود حذر وإقبال انتقائي

- تشهد سوق الذهب في مصر ارتفاعًا تاريخيًا في الأسعار، مما يدفع المتعاملين لشراء الجنيهات الذهبية والسبائك الصغيرة، مع تراجع الإقبال على المشغولات ذات المصنعية المرتفعة. - يلاحظ ندرة في عروض السبائك الثقيلة، حيث يحتفظ بها التجار توقعًا لارتفاع الأسعار، بينما يسعى المنتجون لتسويق المشغولات المعاد تدويرها في ظل تراجع الاستثمار في العقارات. - تعاني الأسواق من ضعف حركة البيع رغم الأعياد، مع توقعات بزيادة الإقبال في المناسبات الدينية، وسط مخاوف من تقلبات سعر الدولار.

شهدت سوق الذهب في مصر، الأربعاء، حالة من الترقب والحذر بين المتعاملين، رغم مواصلة المعدن الأصفر صعوده لتسجيل مستويات تاريخية جديدة، مع ميل محدود لشراء الجنيهات الذهبية والسبائك الصغيرة ما بين غرام إلى 10 غرامات، مقابل تراجع واضح في الإقبال على المشغولات ذات المصنعية المرتفعة مع كثرة عمليات إعادة بيع الذهب المستعمل.

وفي السياق، أكد أعضاء بشعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية أن الصعود الجنوني للذهب نتيجة مباشر لفقدان المستهلكين الثقة بالعملات وتعرض النظام المالي العالمي للتفكك وغياب بديل جاهز للدولار، ما يدفع الذهب إلى إعادة تسعيره عالمياً وفقاً لمبدأ العرض والطلب وثقة الأسواق بالمعدن ملاذاً آمناً أخيراً، وسط توقعات بأن يرتفع سعر الذهب إلى 4900 دولار للأونصة بحلول 2026، وفقاً لتقديرات غولدمان ساكس، وبمتوسط 4450 دولاراً لدى "دويتشه بنك"، وما بين 5200 إلى 5300 دولار لـ"جيه بي مورغان"، بينما يرى "مورغان ستانلي" أن مستويات الذهب ستصل إلى ما بين 4400 إلى 4500 دولار، ويتوقع بنك "يو بي إس" الأميركي أن يبلغ 4500 دولار منتصف 2026.

في جولة بسوق الصاغة على مدار اليومين الماضيين، رصد "العربي الجديد" ندرة عروض المحال للسبائك الذهبية ثقيلة الوزن التي تزيد عن 100 غرام، وسط تجاهل التجار والموزعين عرضَ تلك النوعية من السبائك، يبررها خبراء برغبة التجار وكبار الموزعين في الاحتفاظ بتلك السبائك مع وجود توقعات باستمرار الإقبال على الذهب وارتفاع أسعاره محلياً وعالمياً، أملاً في تحقيق مكاسب أعلى خلال الأسابيع المقبلة، في الوقت الذي يرغب منتجو الذهب والموزعون دفع المشترين نحو اقتناء مشغولات الصاغة، التي هبطت مؤخراً وتهدد بتوقف عشرات المصانع عن العمل، خاصة غير القادرة على الدخول في صناعة السبائك التي تتطلب تحديثاً مكلفاً لمصانعها، والحصول علىى شهادة بصلاحية بيع تلك السبائك عالمياً".

وقال محلل في سوق الذهب لـ"العربي الجديد" إن هناك اتفاقاً بين كبار تجار الذهب وموزعيه على خفض كمية المعروض من السبائك الذهبية بالأسواق، لتسويق رواكد السوق من المشغولات الذهبية المعاد تدويرها لجني المزيد من الأرباح، إذ تصل نسبة العمولة على غرام الذهب في المناطق الشعبية إلى ما بين 200 جنيه إلى 250 جنيهاً للغرام، وتصل إلى 1000 جنيه في المراكز التجارية الكبرى والمشغولات التي تحمل علامات تجارية كبرى، لافتاً إلى أن الجمهور لم يعد يقبل على المشغولات إلا لضرورة قصوى وفي المناسبات العائلية.

في غضون ذلك، تحقق السبائك لهم الإدخار في الذهب الذي أصبح الأكثر أماناً في ظل تراجع الاستثمار في سوق العقارات والمضاربة على الدولار، في ظل سيادة توقعات بتراجع سعر الفائدة على الجنيه، الأمر الذي ستيح سيولة هائلة نحو المضاربة على شراء الذهب والفضة والمعادن النفيسة.

ويُرجح خبراء الصاغة أن تظل السوق في حالة من بين الترقب والانتظار إلى حين اتضاح اتجاه الدولار وصدور أي قرارات نقدية أو اقتصادية تزيل حالة الضبابية التي تشهدها الأسواق المحلية والدولية التي تزداد غموضاً بسبب الحصار الأميركي لفنزويلا، صاحبة أكبر مخزون عالمي للنفط، واستمرار حالة التوتر الأمني في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، و"تسليح الدولار" مع تراجعه دولياً إثر محاولة بعض الدول الخروج من عباءته بالاعتماد على تبادل الصفقات بنظام المقايضة والدفع بالعملات المحلية وبشراء بنوكها المركزية مزيداً من الذهب، مع انتظار قرار البنك المركزي المصري تحديد معدل الفائدة مساء يوم الخميس، المرشحة إلى التراجع بمعدل يتراوح ما بين 1% إلى 2%.

وقد سجّل غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في السوق المحلية نحو 5955 جنيهاً للشراء و5975 للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 47 ألفاً و800 جنيه، وعيار 24 قيراطاً 6805 جنيهات للشراء و6828 للبيع، وعيار 18 قيراطاً 5104 للشراء و5121 للبيع من دون مصنعية، واستقرت الأونصة المحلية حول 212 ألفاً و369 جنيهاً، بينما تجاوزت في الشاشات الدولية 4500 دولار للأونصة.

هذا وتشهد أسواق الذهب ضعفاً شديداً في حركة البيع منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ورغم دخول فترة احتفالات بداية العام وأعياد المسيحيين مع توقف بعض المصانع والورش الصغيرة عن الإنتاج مؤقتاً بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج ونقص الذهب الخام، ومنع الحكومة كبار المنتجين من استيراد الذهب.

ويتوقع موزعون أن يزداد اقبال المصريين على شراء الذهب خلال الأسبوع القادم مع حلول فترة الأعياد الدينية، مؤكدين أن المصريين يشترون الذهب في المناسبات رغم الغلاء والركود في تلك المناسبات، بينما سيقبل الناس على السبائك التي تراجعت كمياتها بسبب نقص الذهب الخام وتوقعات بموجات صعود جديدة، لأن الناس تريد امتلاك أصل بعيداً عن النقود المطبوعة.

ووصف تجار وصاغة في القاهرة والجيزة حالة السوق لـ"العربي الجديد" بأنها تشهد إقبالاً ضعيفاً على شراء الذهب الجديد، مقابل نشاط نسبي في حالات البيع، حيث يحرص بعض المتعاملين على جني الأرباح بعد القفزات السعرية الأخيرة، بينما يفضل بعض المستهلكين انتظار الشراء توقعاً لتصحيح سعري، الأمر الذي أثر على مبيعات هدايا العرس والمشغولات الذهبية ثقيلة الوزن.

ومن هؤلاء، قال خالد صاوي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة، إن السعر المرتفع يدفع العملاء عادة إلى التردد، فتظل المبيعات محدودة والطلب انتقائياً ومنفخضاً ولا يقبل على الشراء إلا المغامرون، مرجعاً هذا السلوك إلى ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من قدرة المستهلك على الشراء واتساع الفجوة بين السعر الرسمي على شاشات بورصة الذهب والتعاملات الفعلية في بعض المناطق، والمخاوف من تقلبات سعر الدولار، وتوجه شريحة من أصحاب المدخرات إلى بيع جزء من مقتنياتهم للاستفادة من شراء سبائك الذهب والفضة، رغم نظر بعض المتعاملين إلى خطورة الشراء الكثيف في فترة تحليق أسعار الذهب والفضة إلى مستويات تاريخية، بما يؤدي إلى الركود النسبي في التدوالات اليومية.

وفي حواره مع "العربي الجديد"، يؤكد صاوي أن ما يحدث في سوق الذهب من صعود قياسي نتاج تراكم ظروف استثنائية دفعت المعدن النفيس إلى ما يشبه "الهوس العالمي المنظم" الذي انتقلت حالته إلى السوق المحلية المرتبطة بسعره في البورصات الدولية، بعد أن أصبح الذهب الملاذَ الآمنَ الآخيرَ المتبقي لدى المتعاملين بعد الهزات العنيفة التي أطاحت الدولار والعملات المشفرة وأسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومحلياً مع تراجع الجنيه وتدهور سوق العقارات والأراضي وعدم وجود طروحات جيدة في بورصة الأوراق المالية قادرة على امتصاص السيولة لدى الفئة المتوسطة والعليا من أصحاب الدخول.

وعلى مدار 80 عاماً، لطالما كان الدولار هو "ملاذ الأمان" لأصحاب المدخرات حول العالم، وتسبب في ارتفاع الديون الأميركية إلى نحو 35 تريليون دولار في تآكل الثقة به، الأمر الذي دفع البنوك المركزية وصناديق استثمار أميركية ودولية كبرى لشراء الذهب بغض النظر عن سعره، والتفكير في إعادة بناء نظام نقدي بديل لحقبة هيمنة الدولار. وتدفع التوترات الجيوسياسية بعض المحللين إلى توقع سيناريوهات مدعومة بقوى الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين العالميين يحلق فيها الذهب عند 5000 دولار أو أكثر بحلول نهاية 2026.