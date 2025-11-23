مصر: انخفاض عجز الميزان التجاري 16% خلال 10 أشهر

أظهرت بيانات رسمية في مصر أن قيمة الصادرات غير البترولية ارتفعت حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 19% لتبلغ 40.614 مليار دولار مقابل 34.148 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.466 مليارات دولار. كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26.322 مليار دولار مقارنة بـ31.373 مليار دولار خلال الفترة نفسها في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5.05 مليارات دولار.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب اليوم الأحد، إن الصادرات المصرية استمرت في الارتفاع عن الفترة نفسها المماثلة من العام السابق. وأشار الخطيب خلال استعراض تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر، أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال فترة الشهور العشر الأولى من 2025، دولة الإمارات بقيمة 6.328 مليارات دولار مقارنة بنحو 2.615 مليار دولار خلال الفترة نفسها في العام الماضي وبنسبة زيادة 142%، وتركيا بقيمة 2.652 مليار دولار مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار وبزيادة 2%، والسعودية بقيمة 2.5 مليار دولار مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار وبانخفاض 11%.

وارتفعت الصادرات لإيطاليا إلى نحو 2.3 مليار دولار من 1.8 مليار دولار وبزيادة 28%، وإلى الولايات المتحدة الأميركية 2.2 مليار دولار مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار وبزيادة 21%. وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة نفسها قطاع مواد البناء بقيمة 12.798 مليار دولار وبنسبة زيادة 43%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 7.72 مليارات دولار وبنسبة زيادة 10%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5.766 مليارات دولار بنسبة زيادة 11%.

وعلى أساس شهري، سجلت الواردات المصرية من الخارج انخفاضًا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ بلغت نحو 7.009 مليارات دولار مقارنة بنحو 7.28 مليارات دولار خلال الشهر نفسه عام 2024 بنسبة انخفاض 4% بقيمة 271 مليون دولار. وسجلت قيمة الصادرات المصرية خلال الشهر الماضي نحو 3.835 مليارات دولار مقارنة بنحو 3.788 مليارات دولار خلال الفترة نفسها عام 2024، بنسبة ارتفاع 1% بقيمة 47 مليون دولار.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)