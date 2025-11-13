مصر: الطاقة الشمسية بمتناول القطاع الخاص في مواجهة أزمة الغاز

- قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر إغلاق باب قبول طلبات إنشاء محطات الطاقة الشمسية بنظام "صافي القياس" بحلول نهاية 2025 لمراجعة الضوابط الفنية والتشريعية، مما يتيح للقطاع الخاص إنتاج وبيع الطاقة مباشرة للجمهور. - تلقت الوزارة عشرات الطلبات من شركات محلية وأجنبية لإنشاء محطات شمسية، مع تقديم تسهيلات تشمل إعفاءات ضريبية وربط المحطات بالشبكة الوطنية، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة زيادة الاستهلاك وتحقيق أهداف الطاقة المتجددة. - تهدف السياسات الجديدة إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول 2025/2026، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتحقيق أهداف مصر البيئية ضمن رؤية 2030.

قرر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري رئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك محمود عصمت غلق باب قبول طلبات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظام "صافي القياس" من القطاع الخاص يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، لتبدأ الوزارة مراجعة شاملة للضوابط الفنية والتشريعية لهذا النظام وفقا لمساره الحالي، لضمان كفاءة التشغيل بمحطات وشبكات الكهرباء، واستقرار الشبكة الكهربائية، وتحسين موثوقيتها في مواجهة تحديات تراجع إمدادات الغاز المحلية، وارتفاع تكاليف شراء النفط والغاز من الخارج.

ويفتح النظام الجديد أمام القطاع الخاص باب إنتاج الطاقة وبيعها للجمهور مباشرة، مع حق استغلاله شبكات نقل الطاقة الحكومية، في الوصول إلى أي جهة داخل البلاد أو خارجها، دون قيود، ويضمن له بيع الكهرباء في حدود سعرية، يجري تحديدها بالاتفاق بين المنتجين ومرفق الكهرباء، تراجع دوريا في ضوء تكاليف التشغيل وتذبذب سعر الصرف والمحروقات وأسعار مستلزمات الإنتاج.

وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء تلقي مرفق الكهرباء، عشرات الطلبات من قبل شركات محلية وأجنبية، لإقامة محطات توليد بالطاقة الشمسية، بعدد من المحافظات، وفق الضوابط المقرّرة من جهاز مرفق الكهرباء، التي تنص على أن إجمالي القدرة المسموح بها في نظام "صافي القياس" لا تتجاوز قدراتها واحد ميغا واط، لكل محطة، وفقا لتيسيرات تشمل إعفاءات أو تخفيضات ضريبية على المعدات المستوردة أو المكوّن المحلي وتسهيل اصدار التراخيص للمحطات وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، والتي تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى قدرات توليد تصل إلى 20 ميغاواطاً، وفق نظام من المنتج إلى المستهلك، الأمر الذي سيسمح للمنتجين بالبيع المباشر للجمهور، عبر مسارات شبكات النقل وتوزيع الطاقة المملوكة للدولة.

وتشمل التيسيرات منح المنتجين للطاقة الشمسية، أولوية للدعم الفني من جهاز مرفق الكهرباء، وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية والمالية الداعمة لهذه الأنشطة صديقة البيئة، إضافة إلى تسهيلات في النقل والخدمات الأرضية التي تملكها وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها بأنحاء البلاد. واشترطت الوزارة على المتقدمين أن يكون لديهم القدرة الفنية والبشرية والمالية، على بدء تنفيذ المشروعات مع بداية العام المقبل فورا، ليبدأ الإنتاج الفعلي من المشروعات قبل حلول الصيف المقبل، والاستعداد لفترات زيادة الاستهلاك التي ترتفع بنسبة 25% عن المعدلات السائدة خلال فصل الشتاء، بقدرات استهلاك تتراوح بين 38.5 جيغاواطاً إلى 42 جيغاواطاً يومياً.

وأشار مصدر حكومي رفيع بوزارة الكهرباء بحديث لـ"العربي الجديد" إلى أن السماح للقطاع الخاص للدخول في مشروعات صغيرة لإنتاج الطاقة الشمسية، تتراوح ما بين واحد ميغاواط و20 ميغاواطاً، خطوة تأتي في سياق سياسات واسعة لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة لعدة أسباب محورية، منها رفع نسبة الطاقة المتجددة في المزيج الكلي لتوليد الكهرباء إلى نحو 20% في خطة 2025/2026، مقارنة بنحو 12% في 2023/2024، وتخفيف الاعتماد على الغاز الطبيعي مصدرا أساسيا لتوليد الكهرباء، خصوصاً في ظل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع كُلفة استيراد الغاز أو تشغيل محطات بديلة وجذب استثمارات القطاع الخاص بما يسهم في تقليل أعباء تمويل الدولة، ويوسّع ملكية وتشغيل المحطات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز أمن الإمداد الكهربائي وتحسين مرونة الشبكة، إلى جانب التزام مصر بأهداف المناخ والطاقة المستدامة.

كما أوضح المصدر أن المشروعات ستضمن دخول قدرات إضافية من الطاقة الشمسية بما يقلّل تكلفة توليد الكهرباء في مصر على المدى المتوسط، وينعكس بدوره على خفض الضغوط على أسعار الكهرباء والطاقة الصناعية، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص بما يفتح المجال للمنافسة والاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، ويعزّز كفاءة التشغيل والحدّ من الخسائر.

وشدد المصدر على اهتمام الحكومة بسرعة البت في طلبات المستثمرين لمواجهة أزمة نقص الغاز الطبيعي المتوقع استمرارها حتى نهاية عام 2027، بما يضمن هامشا آمنا من مشروعات الطاقة الشمسية والمتجددة، التي تقلل الاعتماد على محطات الغاز أو المازوت، والحد من مخاوف اعتمادها على الغاز الطبيعي الوارد من إسرائيل، والذي بات أحد أدوات الضغط الذي تستخدمه إسرائيل على الدولة المصرية، لدفعها إلى اتخاذ قرارات سياسية تتعارض مع أمنها القومي ومصالحها الإقليمية خاصة في غزة والدول المحيطة بها في المنطقة.

وقال خبير الطاقة المتجددة محمد محيي الدين لـ"العربي الجديد" إنه في ظل نقص الغاز الطبيعي، فإن التوسع في الطاقة الشمسية يوفر هامش أمن إضافي ومحطات توليد طاقة تقلل الاعتماد الكامل على محطات الغاز أو المازوت التي تستهلك نحو 90% من موارد البلاد من الغاز والمواد البترولية، عدا ما تستورده وزارة البترول من غاز اسرائيلي بواقع مليار قدم مكعب يوميا حاليا، قد يصل إلى 1.6 مليار قدم مكعب بحلول يوليو/تموز المقبل، عدا ما اتفقت عليه من شراء للغاز المسال من السوق الدولية، حتى نهاية عام 2027، بواقع 60 شحنة غاز مسال حتى نهاية عام 2026، ستجري جدولة وصولها، وفقا للاحتياجات الفعلية من الطاقة على مدار العام، مبينا أن التوسّع في الطاقة المتجددة يُسهم في التخفيف من الانبعاثات، ويساعد مصر في تحقيق أهدافها البيئية ضمن رؤية 2030، التي تستهدف إنتاج 42% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وبحسب بيانات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، فإن إجمالي السعة المسموح بها حتى يونيو/ حزيران 2025 عبر نظام صافي القياس لا تتجاوز نحو واحد ميغاواط فقط، باجمالي 400 ميغاواط فقط، والتي تجري إقامتها في المزارع والأماكن الصناعية والعمرانية النائية، وعلى أسطح العمارات والأماكن العامة، للاستخدام الشخصي، بينما يقر النظام الجديد بحرية القطاع الخاص في الإنتاج والبيع للغير مستخدما الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء في الوصول إلى الجمهور المستهدف، وخاصة المشروعات السياحية والزراعية والصناعية، ومحطات الوقود، بسعر متفق عليه بين البائع والمنتج مع تخصيص رسوم نقل الطاقة للشركة المصرية لنقل الطاقة، مقابل استخدام معداتها بين الطرفين. وتهدف خطة وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة إلى زيادة قدرات الطاقة المتجددة إلى نحو 12 ألف ميغاواط بحلول نهاية عام 2026 مع تخزين بطاريات 3.5 جيغاواط ساعة.