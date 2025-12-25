مصر: الحكومة تخطط لإسناد إدارة 5 مطارات لشركات خاصة 

- أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن خطة لطرح المطارات المصرية للاستثمار الدولي والمحلي، بهدف تعزيز كفاءة قطاع الطيران وتحسين جودة الخدمات، مع بقاء الإدارة تحت سيادة الدولة. - أكد مدبولي ووزير الطيران المدني سامح الحفني على أهمية تطوير المطارات لتعزيز التنافسية، مشيرين إلى أن الخصخصة ستقتصر على الأنشطة التجارية دون المساس بملكية الأصول. - استعرض وزير الطيران المدني خطط تطوير شركة مصر للطيران، بما في ذلك تحديث الأسطول وزيادة الطائرات إلى 97 بحلول 2030-2031، لتحسين الخدمات وفتح خطوط جديدة.

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت 20 ديسمبر/كانون الأول 2024، أن تحالفاً فرنسياً – مصرياً سيجري مشاورات مع وزارة الطيران المدني للاتفاق على رؤية واضحة تتعلق بخطة الحكومة لطرح المطارات أمام المستثمرين الدوليين والمحليين، وذلك لإدارة مطارات القاهرة الدولي، وسفنكس (غرب العاصمة)، والعلمين في الساحل الشمالي، وشرم الشيخ بجنوب سيناء، والغردقة على ساحل البحر الأحمر.

كان مدبولي قد أفصح عن تجربة إدارة القطاع الخاص للمطارات الخمسة في مرحلة أولى، يتبعها مطارا الأقصر وأسوان، باعتبارها الأكثر زخماً بعدد المسافرين، ومشاركة في استقبال حركة السياحة الدولية. وسرعان ما أكدت تعميم التجربة على 20 مطاراً مملوكاً لوزارة الطيران، بالإضافة إلى مطار العاصمة الإدارية الجديدة، والمطارات التي تتشارك في أصولها القوات الجوية مثل مرسى مطروح، وسيوة، وأبو رديس والعريش بسيناء.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الوزراء، داخل مطار القاهرة الدولي عقب عودته من العاصمة اللبنانية بيروت، رفقة وزير الطيران المدني سامح الحفني، ورئيس شركة ميناء القاهرة الجوي مجدي إسحاق، في إطار متابعة منظومة العمل في المطارات المصرية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وجهود التطوير والتحديث الجارية.

وأشار مدبولي إلى حرص الحكومة على تطوير المطارات وفق خطة شاملة تستهدف خلق تجربة سفر سلسة وعالية المستوى، بما يسهم في تعزيز قدرة وكفاءة قطاع الطيران المدني المصري على المنافسة إقليمياً ودولياً، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين دعماً لمستهدفات زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

فيما أشار الحفني إلى حرص الوزارة على مواصلة أعمال التطوير والتحديث لمطار القاهرة الدولي، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المطار كمحور إقليمي لحركة الطيران، ودعم الاقتصاد، وتنشيط حركة السياحة.

ودافع وزير الطيران المدني عن خطة الحكومة لخصخصة المطارات، في تصريحات عديدة، مؤكداً أن إسناد الإدارة والتشغيل للشركات الخاصة لا يعني تملك الأصول، أو البيع للمنشآت. وأوضح أن جميع المطارات ستظل تحت سيادة الدولة المصرية، مع قصر الإدارة والتشغيل على الأنشطة التجارية داخل المطارات.

وعقب الجولة، عقد مدبولي اجتماعاً مع وزير الطيران لمناقشة التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية نتيجة الأحداث السياسية، وتبعات تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وأزمة جائحة كورونا، فضلاً عن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد المصري.

واستعرض الوزير رؤية تطوير شركة مصر للطيران (الناقل الرسمي للبلاد)، وخطة تطوير أسطول الشركة، سواء ما يتعلق بشراء طائرات جديدة، أو تحديث وتطوير الطائرات العاملة، مضيفاً أن الشركة تعمل حالياً على مشروع تحديث الكبائن الداخلية لإجمالي 19 طائرة.

كما أشار إلى أن عدد طائرات أسطول "مصر للطيران" سيصل إلى 97 طائرة بحلول العام المالي 2030-2031، بغرض تحقيق فرص النمو المستهدفة بزيادة الترددات لنقاط الشبكة الحالية، وفتح خطوط جديدة ضمن خطة التوسع في شبكة خطوط الشركة، وتحسين الخدمات المقدمة للركاب على متنها، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التدريبية والتأهيلية للعاملين بها.

كذلك، استعرض الخطة المستقبلية لشبكة خطوط شركة مصر للطيران حتى عام 2031، بناءً على المخططات المقدمة من الاستشاري المختص، مع تسليط الضوء على أبرز الإنجازات المحققة خلال العام المالي المنقضي (2024-2025).

ورغم تأكيد الشركة أن التحديثات نُفّذت "دون أي تأثير على جدول الرحلات"، فإن توابع الأزمة كانت أوسع داخل السوق المصري، إذ امتدت إلى شركة "أير كايرو"، - شركة الطيران العارض المملوكة لمصر للطيران- التي يعتمد كامل أسطولها على طائرات A320، ما تسبب في تباطؤ التشغيل وإعادة جدولة عدد من الرحلات خلال الفترة الماضية.