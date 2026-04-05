مصر: الجنيه تحت ضغط متزايد ومؤشرات على ركود مالي ممتد

- يعاني الجنيه المصري من ضغوط أمام الدولار، مما يؤدي إلى ركود في البورصة والقطاع الخاص، حيث تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي إلى أدنى مستوى له في عامين، مما يعكس انكماش السوق المصرية. - الأسواق العالمية شهدت مكاسب، لكن الأسواق الناشئة مثل مصر لم تستفد، حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30"، وأصبح المستثمرون أكثر حساسية للإشارات السياسية، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. - انكمش القطاع الخاص غير النفطي بوتيرة أسرع، مع تراجع الثقة وارتفاع تكاليف المدخلات، مما دفع الشركات لتخفيض التوظيف، ويعقد استمرار هذه العوامل سياسة التشديد النقدي للبنك المركزي.

في وقت تُظهر فيه مؤشرات عالمية تحسناً حذراً في معنويات المستثمرين، كشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في تقرير أصدره اليوم الأحد عن صورة أكثر قتامة للأسواق المصرية، مؤكداً أن الضغوط الواقعة على الجنيه أمام الدولار وتدهور شهية المخاطرة تجاه الأصول المحلية يدفعان نحو ركود ممتد في البورصة والقطاع الخاص على حد سواء.

وتتقاطع رؤية خبراء التمويل والاستثمار في المركز مع نتائج مسح صادر صباح اليوم عن مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لشهر مارس/آذار 2026، أظهر تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي إلى أدنى مستوى له في نحو عامين، واستمراره في منطقة الركود.

وذكر المركز، الذي يضم نخبة من رجال الأعمال والاقتصاديين والأكاديميين، أن الأسواق العالمية سجلت مكاسب أسبوعية، في مقدمتها ارتفاع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 2.5%، ومؤشر "داكس" الألماني بنسبة 3.9%، مدفوعة بتحسن التوقعات الجيوسياسية، مؤكداً أن هذا التحسن لم يمتد إلى الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، حيث تراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.57% خلال الفترة نفسها، في دلالة واضحة على استمرار الضغوط على الأصول المحلية.

وأوضح التقرير أن المستثمرين أصبحوا أكثر حساسية للإشارات السياسية، إذ تتحرك الأسواق "بناءً على التوقعات قبل تحققها"، ما يجعلها عرضة لتقلبات حادة لا تعكس بالضرورة الأساسيات الاقتصادية الفعلية. وفي ظل هذا المناخ، تميل تدفقات رؤوس الأموال العالمية إلى الاقتصادات الأكبر والأكثر أماناً، بما يعكس خروجاً نسبياً من الأسواق الناشئة، ومنها مصر. وأشار التقرير إلى أن تراجع الجنيه المصري أمام الدولار يزيد تعقيد المشهد، إذ يرفع تكلفة الاستيراد ويغذي معدلات التضخم، ما يقلص جاذبية الأصول المحلية ويعمّق تقلبات السوق. وبلغ سعر الدولار في البنوك نحو 54.55 جنيهاً، بزيادة تقارب 14% مقارنة بمستواه قبل اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

ويرى خبراء المركز أن هذه المؤشرات تضع البنك المركزي المصري أمام معادلة صعبة بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، خصوصاً في ظل تباطؤ الأسواق وتراجع الثقة. وأشاروا إلى أن الفجوة بين أداء الأسواق الكبرى ونظيراتها الناشئة تتسع، مع تبني المستثمرين نهجاً يفضل الاقتصادات الأكثر استقراراً، فيما تبقى الأسواق الناشئة "الأكثر تأثراً بالتقلبات". وحذّر التقرير من أن حالة عدم اليقين الإقليمي تجعل الأسواق أكثر تقلباً، إذ يمكن لأي تحول في التوقعات السياسية، سواء باتجاه التصعيد أو التهدئة في العمليات العسكرية الجارية في منطقة الخليج، أن يدفع المؤشرات إلى صعود أو هبوط بوتيرة تتجاوز تطور المؤشرات الاقتصادية الحقيقية.

وفي سياق موازٍ، أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر بوتيرة أسرع خلال مارس/آذار 2026، مع تراجع المؤشر إلى 48.0 نقطة، مقابل 48.9 نقطة في فبراير/شباط، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نحو عامين، ومؤكداً استمرار الانكماش للشهر الرابع على التوالي. وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز غلوبال"، إن القطاع الخاص غير النفطي "يواصل الانكماش وسط ضغوط تكلفة حادة وضعف في الطلب"، لافتاً إلى أن تدهور الثقة يعكس مخاوف الشركات من استمرار هذه الظروف. وأشار المسح إلى أن تكاليف المدخلات ارتفعت بأسرع وتيرة في 18 شهراً، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود والمواد المستوردة، فيما اضطرت الشركات إلى رفع أسعار البيع بشكل محدود تجنباً لفقدان العملاء، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.

كما أظهر التقرير أن الشركات خفّضت التوظيف أو جمّدت التعيينات لاحتواء التكاليف، في حين تراجعت توقعات الأعمال المستقبلية إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

ويرى خبراء اقتصاد أن تدهور مؤشري البورصة ومديري المشتريات يعكس ضغوطاً هيكلية على الاقتصاد، تتقاطع مع ضعف الجنيه وارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع الطلب المحلي. وأكدوا أن استمرار هذه العوامل سيجعل من الصعب على البنك المركزي مواصلة سياسة التشديد النقدي لفترة طويلة من دون التأثير سلباً في معدلات النمو، في ظل معادلة معقدة بين كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي. وأشاروا إلى أن الركود الحالي في السوق المصرية لا يُعد ظرفياً، بل يرتبط بعوامل متشابكة، من بينها ضعف العملة، والضغوط التضخمية، وخروج رؤوس الأموال الأجنبية من أدوات الدين المحلية، والحساسية المرتفعة للتوترات الإقليمية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع ثقة الشركات والمستثمرين على المدى القريب.

ويخلص تقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن الأسواق ستظل عرضة لتقلبات حادة، ترتفع مع تحسن التوقعات السياسية، وتهبط سريعاً عند تجدد المخاوف، "بشكل يفوق تطور الأساسيات الاقتصادية"، ما يرجح استمرار حالة الركود، ما لم تتحسن بيئة الاستثمار، وتنخفض الضغوط على العملة، أو تظهر مؤشرات واضحة على استقرار إقليمي يعيد بناء الثقة ويدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى الأصول المحلية.