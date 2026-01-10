مصر: اضطرابات جوية تربك الطيران والملاحة.. والحكومة ترفع الجاهزية

- تسببت تقلبات جوية في مصر في ارتباك حركة النقل الجوي والبحري، حيث علقت مصر للطيران رحلاتها من مطاري أسوان وأبو سمبل بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدة أن السلامة الجوية هي الأولوية القصوى. - تشهد السواحل الشمالية اضطراباً في الملاحة البحرية نتيجة الرياح وارتفاع الأمواج، مما دفع الموانئ لاتخاذ إجراءات احترازية، مثل تقييد الأنشطة البحرية وتعليق حركة الوحدات الصغيرة. - أعلن وزير الموارد المائية والري رفع الجاهزية القصوى للتعامل مع السيول والأمطار المحتملة، مع خطط طوارئ تشمل متابعة مخرات السيول وجاهزية السدود، خاصة في سيناء وجنوب الصعيد والبحر الأحمر.

تسببت موجة من التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق متفرقة من مصر في ارتباك ملحوظ بحركة النقل الجوي والبحري، وسط تحركات حكومية لرفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات محتملة تشمل السيول والأمطار الغزيرة، لا سيما في مناطق الجنوب والسواحل. في هذا السياق، أعلنت مصر للطيران، مساء أمس، تعليق جميع رحلاتها الجوية من مطاري أسوان وأبو سمبل وإليهما، بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية، بما يؤثر في سلامة الملاحة الجوية.

وأكدت الشركة، في بيان رسمي، أن قرار تعليق الرحلات يأتي "حرصاً على تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية وضمان أمن وسلامة الركاب"، مشيرة إلى أن الإجراء ناتج عن "ظروف قهرية طارئة"، وأن السلامة الجوية تظل دائماً في مقدمة أولوياتها في جميع العمليات التشغيلية. وأوضحت مصر للطيران أن مركز العمليات المتكامل (IOCC) يواصل متابعة تطورات الموقف التشغيلي على مدار الساعة، بالتنسيق مع محطتي أسوان وأبو سمبل والجهات المعنية كافة، تمهيداً لعودة التشغيل إلى طبيعته فور تحسن الأحوال الجوية، مناشدة المسافرين متابعة رحلاتهم عبر القنوات الرسمية للشركة.

وتتسبب الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض الرؤية الأفقية، في تعطيل عمليات الإقلاع والهبوط، خصوصاً في المطارات القريبة من المناطق الصحراوية والمفتوحة. وبالتوازي، تشهد السواحل الشمالية اضطراباً في حركة الملاحة البحرية نتيجة نشاط الرياح وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط، ما دفع جهات تشغيلية في عدد من الموانئ إلى اتخاذ إجراءات احترازية، شملت تقييد بعض الأنشطة البحرية، وتعليق حركة الوحدات الصغيرة، حفاظاً على سلامة الأطقم والمعدات. وتُعد هذه الاضطرابات امتداداً لموجات شتوية معتادة في هذا التوقيت من العام، لكنها تفرض ضغوطاً إضافية على قطاعات النقل، خاصة مع تزامنها مع كثافة نسبية في حركة الشحن والركاب.

على صعيد آخر، أعلن وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، اليوم السبت، خلال اجتماع موسع بالوزارة، مواصلة رفع درجة الجاهزية القصوى لأجهزة الوزارة المعنية كافة، للتعامل بفاعلية مع أي سيول أو أمطار غزيرة محتملة، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية بالدولة. وأكد الوزير أن خطط الطوارئ الموضوعة تشمل المتابعة اللحظية لحالة مخرات السيول، ومراجعة جاهزية السدود والحواجز الصناعية، وضمان سرعة التدخل في حال حدوث تجمعات مائية أو تدفقات مفاجئة، خاصة في مناطق سيناء وجنوب الصعيد والبحر الأحمر، التي تُعد أكثر عرضة لمخاطر السيول.

وتعمل غرف العمليات بالوزارة، بالتوازي مع المحافظات وأجهزة الحماية المدنية، على تبادل البيانات والتقارير الميدانية بشكل مستمر، في إطار مساعٍ لاحتواء أي آثار محتملة للتقلبات الجوية قبل تفاقمها.