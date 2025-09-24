مصر: ارتفاع العجز التجاري 20% إلى 50 مليار دولار في 2024

- ارتفع العجز التجاري في مصر بنسبة 20.2% في 2024 ليصل إلى 50 مليار دولار، مع زيادة الصادرات بنسبة 6.5% لتبلغ 45.3 مليار دولار، والواردات بنسبة 13.2% لتصل إلى 95.3 مليار دولار. - تستهدف مصر زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً عبر تحفيز الاستثمارات، وزيادة تنافسية المنتجات، وفتح أسواق جديدة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والمكاتب التجارية بالخارج. - ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 14.4% لتصل إلى 39.3 مليار دولار، بينما انخفضت صادرات البترول والغاز بنسبة 29% لتبلغ 5.5 مليارات دولار، وارتفعت واردات البترول والغاز بنسبة 38.3% لتصل إلى 16.1 مليار دولار.

ارتفع العجز التجاري في مصر ، وهو الفرق بين الصادرات والواردات، بنسبة 20.2% على أساس سنوي في عام 2024 ليسجل 50 مليار دولار، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 6.5% على أساس سنوي لتصل إلى 45.3 مليار دولار مقابل 42.6 مليار دولار في 2023، فيما صعدت الواردات بنسبة 13.2% على أساس سنوي لتبلغ 95.3 مليار دولار من 84.2 مليار دولار في 2023.

وتستهدف مصر، وفقاً لبيانات حكومية سابقة، زيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنوياً، من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، وزيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، فضلاً عن الاستفادة من المكاتب التجارية بالخارج.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) التي صدرت أمس الثلاثاء، فقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 14.4% على أساس سنوي لتصل إلى 39.3 مليار دولار في عام 2024، وزادت الواردات غير البترولية بنحو 9.2%، لتصل إلى 79.2 مليار دولار خلال العام نفسه، بينما بلغت صادرات البترول والغاز 5.5 مليارات دولار في عام 2024، بانخفاض 29% على أساس سنوي، وارتفعت واردات البترول والغاز بنحو 38.3% على أساس سنوي لتصل إلى 16.1 مليار دولار.

ووفقاً لبيانات رسمية ، اليوم الأربعاء، جاء الذهب والبلاتين المطلي بالذهب في المرتبة الأولى من صادرات السلع بقيمة 3.2 مليارات دولار، تلته الملابس الجاهزة والإكسسوارات بقيمة 2.8 مليار دولار، ثم منتجات البلاستيك والحديد في المرتبة الثالثة بقيمة 2.3 مليار دولار لكل منهما. وانخفض إجمالي قيمة عدد من السلع المستوردة الرئيسية. وانخفضت واردات الذرة بنسبة 8.5% على أساس سنوي العام الماضي لتسجل 2.3 مليار دولار، وتراجعت واردات الخشب والمنتجات الخشبية بنسبة 2.4% على أساس سنوي لتبلغ 1.2 مليار دولار، وهبطت واردات النفط الخام بنحو النصف لتصل إلى 900 مليون دولار.

وجاءت السعودية (7.7 مليارات دولار) وتركيا (7.6 مليارات دولار) والإمارات (7.2 مليارات دولار) وإيطاليا (3.2 مليارات دولار)، في صدارة الدول التي اتجهت إليها الصادرات المصرية في 2024، بينما جاءت الصين (15.7 مليار دولار) والسعودية (7.9 مليارات دولار) والولايات المتحدة الأميركية (7.6 مليارات دولار) وروسيا (6.1 مليارات دولار)، في صدارة الدول التي استقبلت منها مصر الواردات في 2024.