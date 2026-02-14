مصر: إحالة متهمين بالاحتكار في سوق الدواجن إلى المحاكمة

- أحالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال في مصر عدداً من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب ممارسات احتكارية في سوق الدواجن البيضاء، مما أثر على الأسعار المتداولة في السوق. - كشفت التحقيقات عن اتفاقات بين سماسرة الدواجن للتأثير على الأسعار، مدعومة بدراسة فنية واقتصادية وتحليل إحصائي، مما أظهر نمطاً متكرراً من التوازي في الأسعار المعلنة. - أطلق ناشطون مصريون دعوات لمقاطعة شراء الدواجن احتجاجاً على ارتفاع أسعارها الجنوني، حيث وصل سعر الكيلو إلى 115 جنيهاً مقارنة بـ65 جنيهاً سابقاً.

أحالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال في مصر، اليوم السبت، عدداً من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بارتكاب ممارسات احتكارية في سوق الدواجن البيضاء، ما ترتب عليه التأثير في الأسعار المتداولة داخل السوق التي تقدّر تعاملاتها بمليارات الجنيهات.

وبحسب بيان رسمي من مكتب النائب العام المصري، جاء قرار الإحالة عقب تحقيقات باشرتها النيابة بناء على بلاغ مقدم من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تضمن رصد اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء للتأثير على الأسعار، بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

وكشفت التحقيقات، استناداً إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة وتحليل إحصائي لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص، عن وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من المتهمين، بما تجاوز، وفق ما ورد بالأوراق، الحدود الطبيعية لتقلبات السوق والعوامل الجغرافية وتباين التكلفة الإنتاجية.

وخلص التحليل الفني إلى وجود ارتباط وثيق بين الأسعار الصادرة عن المتهمين خلال فترات زمنية ممتدة، على نحو اعتبرته التحقيقات مؤشراً على وجود تنسيق سابق واتفاق على تحديد أسعار البيع، سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، ما يُعد إخلالاً بحرية المنافسة وآليات العرض والطلب.

ودعمت أقوال الشهود وما تضمنته الدراسة الاقتصادية المعدة في هذا الشأن ما انتهت إليه التحقيقات من وجود ممارسات من شأنها التأثير في هيكل السوق، وهو ما اعتبرته النيابة مخالفة صريحة لأحكام القانون المنظم للمنافسة.

وكان ناشطون مصريون قد أطلقوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة شراء الدواجن احتجاجاً على الارتفاع الجنوني في أسعارها خلال الأسابيع الأخيرة مع اقتراب شهر رمضان.

وجاءت الدعوات بعد ارتفاعات متتالية في أسعار اللحوم البيضاء، إذ سجل سعر الكيلو في بعض المحال نحو 115 جنيهاً (نحو 2.5 دولار)، مقارنة بنحو 65 جنيهاً قبل أسابيع.