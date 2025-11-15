مصر: أول دعوى ضدّ قانون تنظيم الإيجار القديم

- تم تسجيل أول دعوى تطعن في دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 في المحكمة الدستورية العليا المصرية، بعد نزاع بين ورثة المواطن حاتم السجيني ومالكة العقار. - يركز الطعن على المادتين الثانية والسابعة من القانون، حيث تتعلقان بفترات انتقالية لإنهاء العقود وإجراءات الإخلاء، ويعتبر الطعن أن هذه المواد تمس مبدأ "سلطان الإرادة" وتخالف الضمانات الدستورية للحق في السكن. - لا يحدد قانون المحكمة الدستورية مواعيد إلزامية للفصل في الدعوى، مما يجعل توقيت إصدار الحكم غير متوقع، ويظل القانون نافذًا حتى صدور حكم نهائي.

قيدت في سجلات المحكمة الدستورية العليا المصرية، اليوم السبت، أول دعوى تطعن في دستورية قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بعد أن صرحت محكمة شمال الجيزة الابتدائية لورثة المواطن حاتم السجيني بإقامتها على خلفية نزاع قائم بينهم وبين مالكة العقار محل إقامة الأسرة.

وتمثل هذه الدعوى أول طعن مباشر على نصوص القانون الجديد الذي أثار جدلاً واسعاً منذ صدوره في أغسطس/آب الماضي، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من العمل بقوانين استثنائية صدرت منذ ستينيات القرن الماضي. تختلف هذه الدعوى عن المنازعات التي قدمت إلى المحكمة خلال الشهرين الماضيين، والتي اقتصرت على طلبات وقف التنفيذ، بينما يعد الطعن الحالي أول دعوى موضوعية تطالب بالحكم بعدم دستورية مواد بعينها من القانون.

ويركز الطعن على المادتين الثانية والسابعة، إذ تنص الأولى على تحديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات لغير السكنية قبل انتهاء عقود الإيجار، بينما تنظم الثانية حالات الإخلاء وإجراءات استصدار قرار بالطرد من قاضي الأمور الوقتية حال تحقق أي من شروط ترك العين مغلقة مدة سنة أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.

ويستند الطعن إلى أن تحديد إنهاء العقود بمدد انتقالية "يمس مبدأ سلطان الإرادة" ويخالف قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، كما يدفع المتظلمون بأن أحكام المادة السابعة من القانون المطعون فيه تمس الضمانات الدستورية للحق في السكن الوارد في المادة 78 من الدستور. وبحسب قانون المحكمة الدستورية العليا، ستحال الدعوى إلى هيئة المفوضين لتحضيرها وسماع ملاحظات أطرافها تمهيداً لإعداد تقرير بالرأي القانوني قبل عرضها على هيئة المحكمة للفصل فيها.

ولا يحدد القانون الخاص بالمحكمة الدستورية مواعيد إلزامية للفصل أو للتحضير، ما يجعل توقيت إصدار الحكم غير متوقع وقد يصل إلى عدة سنوات. وأكد مصدر بارز في المحكمة الدستورية العليا لـ"العربي الجديد" أن قيد الدعوى لا يترتب عنه أي أثر يحد من تطبيق القانون، وأن أحكامه تظل نافذة وواجبة التنفيذ بالنسبة للملاك والمستأجرين لحين صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية العليا.