مصرف لبنان يندد بضربة إسرائيلية استهدفت فرعه في النبطية

- ندد مصرف لبنان باستهداف فرعه في النبطية، واصفاً الضربة الإسرائيلية بأنها مباشرة ومتعمدة، مؤكداً أن المبنى كان خالياً من الموظفين، مما حال دون وقوع خسائر بشرية. - أجرى حاكم مصرف لبنان اتصالات مع كبار المسؤولين اللبنانيين للتنسيق بشأن الخطوات الرسمية، بينما تقدمت السلطات بشكوى رسمية للمطالبة بفتح تحقيق. - دعا المصرف الولايات المتحدة والدول الصديقة لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية اللبنانية، في ظل تصعيد ميداني في جنوب لبنان رغم الإعلان عن هدنة جديدة.

ندد مصرف لبنان باستهداف فرعه في مدينة النبطية جنوبي البلاد، معتبراً أن الضربة الإسرائيلية التي تعرض لها المبنى، يوم السبت، كانت "مباشرة ومتعمدة".

وقال المصرف المركزي، في بيان صادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة، إن "مبنى فرع مصرف لبنان في النبطية تعرض لاستهداف مباشر من قبل القوات الإسرائيلية"، مؤكداً أن الأمر لا يمكن اعتباره ضرراً جانبياً أو نتيجة عرضية للعمليات العسكرية، بل إصابة مباشرة لمرفق رسمي تابع للدولة اللبنانية.

وأوضح المصرف أن الاعتداء لم يسفر عن خسائر بشرية، إذ كان المبنى خالياً من الموظفين وعناصر الحماية عند وقوع الغارة، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية. وشدد على إدانته الشديدة لهذا الاستهداف، معتبراً أن فرع النبطية يشكل جزءاً من مؤسسات الدولة اللبنانية التي يفترض أن تتمتع بالحماية وفق القوانين والأعراف الدولية.

وأشار البيان إلى أن حاكم مصرف لبنان أجرى سلسلة اتصالات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لوضعهم في صورة ما جرى والتنسيق بشأن الخطوات الرسمية الواجب اتخاذها حيال الحادثة.

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وأضاف المصرف أن السلطات اللبنانية، بالتعاون مع السفارات اللبنانية المعنية، تقدمت بشكوى رسمية إلى الآلية المختصة، تتضمن إدانة الاستهداف والمطالبة بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

ودعا مصرف لبنان الولايات المتحدة والدول الصديقة إلى "تكثيف جهودها من أجل ضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية ومؤسسات الدولة اللبنانية، والعمل على تحييدها عن تداعيات النزاع الدائر، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية الأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة".

ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد ميداني شهدته مناطق عدة في جنوب لبنان، حيث كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية يوم السبت، رغم الإعلان الأميركي عن التوصل إلى هدنة جديدة مع إيران.