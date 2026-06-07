مصرف قطر المركزي يعلن عن تعديلات جديدة في الأوراق النقدية

- أعلن مصرف قطر المركزي عن تعديلات جديدة في الإصدار الخامس من الأوراق النقدية لفئات 5 و10 و50 ريالات، تشمل شعار الدولة والرقم العربي وتاريخ الإصدار، مع بقاء الأوراق القديمة قيد التداول. - الإصدار الخامس يتميز بخصائص أمنية وفنية عالية، مع 64 مواصفة فنية دولية، لتسهيل التفريق بين الفئات ومساعدة ضعاف البصر وكبار السن. - يعود تاريخ العملة القطرية إلى عام 1966 مع إصدار "ريال قطر ودبي"، واستمر حتى إصدار "درهم الإمارات" في 1973، مما أدى إلى إنشاء مؤسسة النقد القطري.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم الأحد، إدخال تعديلات جديدة في الإصدار الخامس من الأوراق النقدية لثلاث فئات هي: "5 ريالات و10 ريالات و50 ريالاً"، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الدولة. وتشمل التعديلات شعار الدولة الرسمي، والرقم العربي، وتاريخ الإصدار. وأوضح في منشور عبر منصة إكس، أن الأوراق النقدية فئة "5" ريالات و"10" ريالات و"50" ريالاً من الإصدار الخامس ما قبل التعديلات، ستبقى قيد التداول دون أي تأثير، كذلك ستُدخَل التعديلات على باقي الفئات الأخرى في وقت لاحق.

وأعلن مصرف قطر المركزي في يوليو/ تموز العام الماضي، تغييراً في الإصدار الخامس من الأوراق النقدية فئة الريال، بما يتناسب مع القوانين المعمول بها في دولة قطر. وطرحت قطر الإصدار الخامس من العملة الجديدة في يناير/ كانون الثاني 2021 بفئاتها السبع، وهي (1، 5، 10، 50، 100، 500 ريال)، بالإضافة إلى فئة 200 ريال لأول مرة، تزامناً مع احتفال البلاد باليوم الوطني يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول. فيما سُحب الإصدار الرابع (القديم) من التداول خلال فترة 90 يوماً، وأصبحت الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير قانونية وغير مبرئة للذمة اعتباراً من 19 مارس/ آذار 2021 مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات.

مصرف قطر المركزي يعلن عن إدخال تعديلات في الإصدار الخامس من الأوراق النقدية فئة 5 ريالات و10 ريالات و50 ريال.#مصرف_قطر_المركزي pic.twitter.com/CXDGXJtZ0A — مصرف قطر المركزي (@QCBQATAR) June 7, 2026

وتميز الإصدار الخامس بخصائص أمنية وفنية عالية الدقة، حيث وضعت قطر 64 مُواصفة فنية دولية خاصة في الفئات الكبيرة، التي اختيرت ألوانها بدقة، بما يُساهم في التفريق بين كل فئة منها عن الأخرى بسهولة، وكذلك مُساعدة بعض الشرائح المُجتمعية، كضعاف البصر وكبار السن. ويعود أول إصدار عملة خاصة للتداول في منطقة الخليج العربي لعام 1959، إذ اتفقت حكومة الهند مع دول الخليج على إصدار "روبية الخليج"، وقد أصدرت منها أربع فئات، هي روبية واحدة و5 روبيات و10 روبيات و100 روبية.

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واستخدمت قطر، كغيرها من دول الخليج قبل عام 1959، العملة العثمانية المجيدية والريال الفرنسي الفضي (ريال ماريا تريزا)، والجنيه الإسترليني الذهبي والروبية الهندية الفضية والنحاسية. أما إصدار أول عملة قطرية، فيعود إلى سبتمبر/ أيلول من عام 1966، حيث قررت قطر إنشاء مجلس نقد قطر ودبي، وأوكلت إليه مهمة إصدار عملة جديدة أطلق عليها اسم "ريال قطر ودبي"، واستمر تداوله حتى قيام دولة الإمارات وانضمام دبي إليها، إذ أصدرت بعد ذلك عملة جديدة سنة 1973 هي "درهم الإمارات"، ما أدى إلى تصفية مجلس نقد قطر ودبي، وتحويل موجوداته ومطلوباته إلى مؤسسة النقد القطري (البنك المركزي القطري)، التي صدر قانون بإنشائها في 19 يونيو/ حزيران عام 1973، وأصدرت لأول مرة عملة قطرية وحدتها الريال في ذلك الوقت.