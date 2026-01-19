مصافي النفط الآسيوية تتجنب خام مربان الإماراتي نحو بدائل أرخص

- تواجه مصافي النفط الآسيوية تحديات اقتصادية مع ارتفاع سعر خام مربان الإماراتي مقارنة بخامات أثقل وأكثر حموضة، مما يدفعها للبحث عن بدائل أرخص مثل النفط السعودي والقطري. - ارتفعت علاوة سعر مربان على خام دبي إلى 2.24 دولار للبرميل، مما يجعل المصافي تعيد تقييم خياراتها الاقتصادية، حيث تفضل الخامات الأثقل التي تمنح هامش تكرير أفضل. - تظل البراميل القادمة من الأميركيتين أقل جاذبية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، مما يعزز التوجه نحو خامات الشرق الأوسط الأقرب والأكثر تنافسية.

أفاد تجار بأن مصافي النفط الآسيوية تتجه نحو بدائل أرخص من خام مربان الإماراتي الرائد، وذلك مع انخفاض أسعار أنواع أخرى.

وأوضح التجار الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تخويلهم بالتصريح لوسائل الإعلام لوكالة بلومبيرغ أن "خام مربان الإماراتي أصبح أغلى نسبياً من أنواع الخام الأخرى الأثقل والأكثر حموضة في آسيا هذا الشهر".

وبلغت علاوة سعر مربان على خام دبي، المعيار في الشرق الأوسط، 2.24 دولار للبرميل عند إغلاق يوم الجمعة، أي أكثر من ضعف سعره في نهاية العام الماضي، وفقاً لبيانات من شركة جنرال إندكس (شركة بيانات مالية عالمية متخصصة في تقديم أسعار سلعية مثل النفط والغاز والطاقة). كما ارتفع سعر خام حقل زاكوم العلوي، الأكثر كبريتاً، والذي يأتي أيضاً من الإمارات، بمقدار 10 سنتات عن خام دبي، بعدما كان معروضاً بسعر أقل خلال معظم الأسبوعين الماضيين. وارتفع سعر مربان نسبياً مع زيادة المعروض من أنواع الخام متوسطة الحموضة من منتجين مثل السعودية بوتيرة أسرع.

وأفاد تجار بأن مصافي النفط من دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند تتجه نحو النفط السعودي، مثل النفط العربي المتوسط ​​والثقيل، بالإضافة إلى نفط الشاهين القطري. وأضافوا أن "النفط من مناطق أبعد، بما فيها الأميركيتان، لا يزال باهظ الثمن بالنسبة للمصافي الآسيوية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن.

خام مربان الإماراتي هو خام خفيف حلو تُصدره شركة نفط وغاز وطنية الإماراتية "أدنوك"، وأصبح خلال الأعوام الأخيرة أكثر حساسية لتقلبات فروق الأسعار لأنه يُتداول أيضاً عبر عقود "آيس للعقود المستقبلية - أبوظبي" (ICE Futures Abu Dhabi) وبات يُقارن يومياً بسلة خامات الشرق الأوسط التي يدور حولها تسعير آسيا مثل خام دبي وعمان.

وعندما ترتفع علاوة مربان فوق خام دبي، تتحول المسألة لدى المصافي إلى قرار اقتصادي بحت، هل خام خفيف عالي القيمة "يستحق علاوة إضافية"، أم أن خامات أثقل وأكثر كبريتا وهي أرخص عادة، تمنح هامش تكرير أفضل وفق وحدات المصفاة، وهذا ما يفسر حديث المتعاملين عن أن مربان "أغلى نسبياً" هذا الشهر مقارنة بخامات أثقل وأكثر حموضة في آسيا. فضلاً عن أن سوق الشرق الأوسط يُظهر إشارات وفرة أو ضعف، بالتوازي مع تزايد إتاحة خامات متوسطة وثقيلة من منتجين كبار وخيارات تسعير أكثر تنافسية في آسيا، ما يدفع المصافي إلى إعادة وزن سلة مشترياتها نحو خامات مثل العربي المتوسط والثقيل من أرامكو السعودية، وخام الشاهين من قطر للطاقة. وفي المقابل تبقى البراميل القادمة من حوض الأطلسي والأميركتين أقل جاذبية لآسيا عندما ترتفع كلفة الشحن وطول الرحلة مقارنة بخامات الشرق الأوسط الأقرب زمنياً ولوجستياً.