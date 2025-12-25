مصائد النفط الفنزويلي... خطة كاراكاس للتغلب على الحصار الأميركي

- شهدت الولايات المتحدة تحولاً في تعاملها مع صادرات النفط الفنزويلي، حيث انتقلت من العقوبات المالية إلى اعتراض ناقلات النفط، مما أدى إلى مصادرة ناقلة ومحاولة اعتراض ناقلتين إضافيتين، في تصعيد للضغوط على فنزويلا. - لجأت شركة النفط الوطنية الفنزويلية إلى استخدام ناقلات النفط كمخازن عائمة واستمرت في تصدير النفط إلى الصين عبر "أسطول الظل"، بينما منحت الولايات المتحدة شركة شيفرون ترخيصاً خاصاً لاستمرار عملياتها في فنزويلا. - استقرت أسعار النفط نسبياً رغم التطورات، مع إدخال علاوة مخاطر جديدة مرتبطة بفنزويلا، وتواجه السوق توازناً هشاً بين فائض المعروض ومخاوف الإمدادات، مع توقعات بثلاثة سيناريوهات محتملة لتأثير الحصار.

شهد شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري تحولاً جوهرياً في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع صادرات النفط الفنزويلي، بعدما انتقلت الإجراءات من نطاق العقوبات المالية والتجارية إلى الاعتراض المباشر لناقلات النفط في البحر الكاريبي. وأعلنت السلطات الأميركية مصادرة ناقلة نفط عملاقة محملة بالكامل بالنفط الخام الفنزويلي، ومحاولة اعتراض ناقلتين إضافيتين خلال عطلة نهاية الأسبوع، في خطوة وصفتها "رويترز" بأنها أقسى ضربة تتلقاها شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) منذ تشديد العقوبات في عام 2019. وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، عبر حسابها على منصة "إكس"، السبت الماضي: "ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة حركة النفط غير المشروعة الخاضعة للعقوبات، والتي تستخدم لتمويل الإرهاب المرتبط بالمخدرات في المنطقة. سنعثر عليكم وسنوقفكم". وبعدها بيومين، قالت في مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز": "نحن لا نعترض هذه السفن فحسب، بل نبعث أيضا برسالة إلى العالم بأسره مفادها أنّ النشاط غير القانوني الذي ينخرط فيه مادورو غير مقبول، وأنّ عليه الرحيل، وأننا سندافع عن شعبنا".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 16 ديسمبر الجاري فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل إلى فنزويلا أو تغادرها، واصفاً حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بأنّها "منظمة إرهابية أجنبية". وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" إنّ فنزويلا محاطة بالكامل بأكبر أسطول بحري جرى تجميعه في تاريخ أميركا الجنوبية، مضيفاً أنّ الحصار سيبقى قائماً إلى أن تعيد كاراكاس كل النفط، والأراضي، والأصول الأخرى. وأدت الإجراءات الأميركية المفروضة في البحر الكاريبي إلى ما يمكن وصفه بـ "مصائد النفط الفنزويلي"، إذ لم يقتصر أثرها على السفن التي جرى استهدافها مباشرة، بل امتد ليصيب منظومة الشحن البحري بحالة ردع واضحة. ونتيجة لذلك، تحولت العقوبات الأميركية من قيود قانونية إلى اختناق لوجستي فعلي، أصبح معه النفط الفنزويلي متوافراً ومنتجاً، لكنّه غير قادر على الوصول إلى الأسواق العالمية.

كيف تتغلب فنزويلا على الحصار؟

وتحت ضغط هذا الاختناق، اضطرت شركة النفط الوطنية الفنزويلية إلى اللجوء إلى خيار طارئ عالي الكلفة، تمثل في استخدام ناقلات النفط كمخازن عائمة داخل المياه الإقليمية. وقال الكاتب الإيطالي المتخصص في شؤون الطاقة فابيو لوغانو، في تحليل نشره موقع "شيناري إيكونومتشي" إنّ الحملة العسكرية التي يشنها الرئيس ترامب ضد فنزويلا تهدد سوقاً بقيمة 8 مليارات دولار لتجارة النفط عبر "أسطول الظل". وأضاف: "تُحدث الضغوط الأميركية عنق زجاجة لوجستياً مدمراً؛ فمع صعوبة تحميل السفن ومغادرتها بسبب خطر المصادرة، لا يجد النفط المستخرج منفذا للتصريف، فيتراكم في خزانات التخزين البرية والبحرية. وعندما تمتلئ هذه الخزانات، تجبر شركة النفط الحكومية تقنياً على إغلاق آبار الإنتاج. وإغلاق الآبار الناضجة وإعادة فتحها عملية مكلفة ومحفوفة بالمخاطر، وقد تلحق ضرراً دائماً بالقدرة الإنتاجية المستقبلية للبلاد".

وينقل معظم النفط الخام الفنزويلي إلى الصين عبر ناقلات تابعة لـ "أسطول الظل". ويتكون هذا الأسطول - بحسب لوغانو- من ناقلات قديمة وغالباً من دون تأمينات معيارية، وتبحر مع إطفاء أجهزة الإرسال (الترانسبوندر) لتفادي التتبع. وغالباً ما تجري هذه السفن عمليات نقل حمولة في عرض البحر (من سفينة إلى سفينة) لإخفاء مصدر الخام، الذي ينتهي في الغالب إلى الصين. ورغم المصادرات الأميركية، فإن حجم الحركة واتساع المحيط يجعلان من الصعب فرض حصار كامل ومحكم، ما يسمح لعدد من السفن بالإفلات من قبضة الشبكة الأميركية. وأظهرت بيانات شركة "كبلر"، المتخصصة في تتبع شحنات الطاقة وحركة الناقلات، أن صادرات النفط الفنزويلي لم تتوقف بالكامل رغم الإجراءات الأميركية الأخيرة، لكنّها دخلت مرحلة اختناق لوجستي واضح. ووفق بياناتها، واصلت ناقلات خاضعة للعقوبات تحميل النفط من الموانئ الفنزويلية خلال النصف الثاني من ديسمبر، إلا أن وتيرة الإبحار والمغادرة تباطأت بشكل ملحوظ، مع تكدس عدد من الشحنات في المياه الإقليمية بانتظار وجهات أو تعليمات جديدة من المالكين، بعد تصاعد مخاطر المصادرة والاعتراض في البحر الكاريبي.

وفي ما يتعلق بالمخزونات، تشير أرقام "كبلر" إلى ارتفاع سريع في مستويات التخزين داخل فنزويلا، ولا سيما في محطة خوسيه النفطية، حيث قفزت المخزونات في ديسمبر إلى نحو 12.6 مليون برميل، مقارنة بنطاق تراوح بين 9 و11 مليون برميل خلال الأشهر السابقة، لترتفع بذلك المخزونات الإجمالية للبلاد إلى حوالي 22 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب الماضي. وتعكس هذه الأرقام، بحسب بيانات الشركة أنّ استمرار الإنتاج في ظل تعثر الصادرات يدفع شركة النفط الحكومية إلى استخدام الناقلات كمخازن عائمة، في محاولة لتفادي الإغلاق القسري للآبار.

استمرار الإنتاج المشترك مع شيفرون

منحت الولايات المتحدة شركة شيفرون ترخيصاً خاصاً (يعرف باسم GL 41) لتمكينها من استرداد الديون التاريخية المستحقة لها على فنزويلا، وللحفاظ على وجود أميركي استراتيجي داخل البنية التحتية للطاقة في البلاد. فضلاً عن ذلك، فإن النفط الفنزويلي ثقيل ومفيد جداً لمصافي خليج الولايات المتحدة؛ واستيراده عبر قناة محكمة ومسيطر عليها يجنب البحث عنه في أسواق أخرى ويساعد في استقرار الأسعار الداخلية. وبما أن شيفرون، لم تعلق صادرات درجات الخام التي تنتجها بالشراكة مع شركة النفط الفنزويلية، فإن معظم المخزونات في غرب فنزويلا – حيث القدرة التخزينية محدودة جدا – لا تزال عند مستويات قريبة من الطبيعية، بحسب رويترز، غير أن شيفرون مسؤولة فقط عن نحو ربع درجات الخام المنتجة في محطات المزج ووحدات المعالجة في حزام أورينوكو، أي ما يقارب 130 ألف برميل يومياً. وعادة ما تصدر الشركة الفنزويلية الأرباع الثلاثة الأخرى إلى الصين، التي كانت وجهة نحو 80% من صادرات فنزويلا من النفط الخام هذا العام.

ونقلت "رويترز" أمس الأربعاء، عن مصادر، قولها إنّ شركة النفط الفنزويلية كانت حتى الأسبوع الماضي تضغط على العملاء لمواصلة استلام شحنات النفط المتجهة إلى الصين في ميناء خوسيه، غير أنّ إقناعهم أصبح أكثر صعوبة بعدما استهدفت الولايات المتحدة سفينتين إضافيتين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضافت المصادر أن بناء تخزين عائم بات ضرورة، في وقت تتفاوض الشركة على خصومات سعرية وتعديلات تعاقدية مع بعض العملاء، بينما بدأ آخرون يضغطون لإعادة شحناتهم إلى المحطات. وذكرت المصادر أن كبار المسؤولين في شركة النفط الفنزويلية ناقشوا الأسبوع الماضي إعلان حالة القوة القاهرة على بعض صادرات النفط الخام، لكنهم تراجعوا عن ذلك، في محاولة للتفاوض بشكل منفرد مع العملاء. وتتيح القوة القاهرة للبائع التحلل من التزامات التسليم لأسباب خارجة عن إرادته منصوص عليها في العقود.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن تسليم شحنات النفط المخصصة لتصديرها عبر شيفرون سيستمر رغم الخلاف مع واشنطن، التي تصعّد الضغط عليه لمغادرة السلطة. وقال في خطاب متلفز، مساء الاثنين الماضي: "تحت المطر أو الرعد أو البرق، وبغض النظر عن أي نزاعات، سيتم تنفيذ العقد مع شيفرون. نحن أناس جادون ومحترمون". وأكدت شيفرون مرارا أن عملياتها في فنزويلا تستمر دون انقطاع وبما يتوافق بالكامل مع القوانين واللوائح المطبقة على أعمالها". ووافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم، أول أمس الثلاثاء، على قانون يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاما على كل من يروج أو يمول ما تصفه بـ"القرصنة" أو "الحصار" لشحنات النفط.

استقرار نسبي للأسعار

ورغم خطورة التطورات، لم تشهد أسعار النفط قفزات حادة، بل اتجهت إلى الاستقرار النسبي، مع إدخال علاوة مخاطر جديدة مرتبطة بفنزويلا. استقر خام برنت قرب 62 دولاراً للبرميل، بينما بقي الخام الأميركي دون 58 دولاراً، ما يعكس اتساع الفارق السعري لمصلحة برنت. وخلال تعاملات، أمس الأربعاء، تراجعت عقود خام برنت الآجلة 8 سنتات لتسجل 61.99 دولارا للبرميل بحلول الساعة 11: 16:15 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنتين إلى 57.99 دولاراً للبرميل. وكانت الأسعار ارتفعت بأكثر من 2% يوم الاثنين الماضي، حين سجل خام برنت أكبر مكسب يومي له في شهرين، فيما حقق خام غرب تكساس أكبر صعود منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي هذا الإطار، قال توني سيكامور من مجموعة "آي جي" إنّ "ما شهدناه خلال الأسبوع الماضي هو مزيج من تسوية المراكز في أسواق ضعيفة السيولة، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحصار الأميركي على فنزويلا، مدعوما ببيانات قوية للناتج المحلي الأميركي". وفي قراءة أوسع لحالة السوق، قال يانيف شاه من شركة ريستاد إنرجي: "يبدو أن السوق عالقة بين عوامل سلبية ناتجة عن فائض المعروض، وبين أحدث مخاوف الإمدادات الناتجة عن الحصار الأميركي الذي يقلص عمليات تحميل النفط الفنزويلي وصادراته، فضلا عن الضربات المتبادلة على السفن والموانئ". ويفسر هذا التوازن الهش لماذا لم تتحول الأزمة إلى صدمة سعرية، رغم أن النفط الفنزويلي من النوع الثقيل الذي يصعب تعويضه سريعا، وتحتاجه مصاف محددة لا تستطيع التحول بسهولة إلى خامات أخف.

سيناريوهات محتملة

ووفقاً لمنصة ديسكفري أليرت الأسترالية المتخصصة في تحليلات أسواق الطاقة والموارد، فإنّ تطورات الحصار البحري الأميركي على صادرات النفط الفنزويلي تفتح ثلاثة سيناريوهات رئيسة محتملة خلال الفترة المقبلة، ترتبط جميعها بدرجة تشدد واشنطن في تطبيق إجراءات الاعتراض البحري، وقدرة فنزويلا على إدارة الاختناقات اللوجستية المتراكمة. السيناريو الأول يقوم على استمرار الضغط دون الوصول إلى اختناق كامل، عبر الإبقاء على سياسة الاعتراض الانتقائي للسفن، مع السماح بتدفقات محدودة من النفط عبر قنوات مرخصة وخاضعة لرقابة أميركية مشددة. ويفضي هذا المسار إلى الحفاظ على مستوى إنتاج جزئي، مع استخدام الحصار البحري كأداة ضغط سياسي واقتصادي طويلة الأمد، دون إحداث صدمة فورية في الإمدادات العالمية.

أما السيناريو الثاني فيتجه نحو تصعيد تدريجي، يشمل توسيع نطاق الاستهداف ليطاول عدداً أكبر من الناقلات أو الوسطاء المرتبطين بسلاسل الشحن، ما يفرض خفضا قسريا في الإنتاج الفنزويلي، ويؤدي إلى ارتفاع علاوة المخاطر على النفط الثقيل في الأسواق الدولية. وفي حال تطور الوضع إلى السيناريو الثالث، المتمثل في اختناق إنتاجي فعلي نتيجة امتلاء مرافق التخزين وفشل حلول التخزين العائم، فقد تضطر الشركة النفطية الحكومية إلى إغلاق آبار رئيسية، وهو مسار يحمل تداعيات طويلة الأمد على الطاقة الإنتاجية للبلاد، وقد يعيد تشكيل توازن سوق النفط العالمية خلال عام 2026.