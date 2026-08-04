مشروع برازيلي لإنتاج وقود الطائرات من فاكهة استوائية... هل ينجح؟

- تراهن شركة "أسيلين رينوفافيس" على فاكهة الماكاوبا لإنتاج وقود طيران مستدام في مشروع بقيمة ثلاثة مليارات دولار بولاية ميناس جيرايس، مع توقع بدء الإنتاج التجاري بحلول عام 2030. - تواجه الشركة تحديات تقنية واقتصادية بسبب طبيعة أشجار الماكاوبا، وتعتمد على العمالة البشرية وتطوير معدات لتقليل التكاليف، مع عقود شراء طويلة الأجل لما يقرب من 90% من إنتاج المصفاة المستقبلية. - يتوقع نمو الطلب العالمي على وقود الطيران المستدام، وتنتظر الشركة قرار الاتحاد الأوروبي لتسهيل تسويق الوقود، وتتعاون مع جامعات لإنتاج سلالات جديدة من الماكاوبا.

في سباق عالمي للبحث عن بدائل منخفضة الانبعاثات لوقود الطائرات، تراهن شركة برازيلية على فاكهة استوائية غير معروفة لدى معظم المستهلكين لإنتاج وقود طيران مستدام، في مشروع تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، قد يسهم في زيادة الإمدادات العالمية من هذا الوقود إذا نجح في تجاوز التحديات التقنية والإنتاجية. وذكرت وكالة بلومبيرغ، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، أن شركة "أسيلين رينوفافيس" تنفذ المشروع في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية، حيث يعمل أكثر من 200 باحث وخبير في الزراعة والتقنيات الحيوية والأتمتة على تطوير زراعة فاكهة الماكاوبا وتحسين إنتاجيتها، تمهيداً لاستخدام زيتها في إنتاج وقود الطيران المستدام.

وبحسب التقرير، تستهدف الشركة زراعة أشجار الماكاوبا على مساحة تصل إلى 144 ألف هكتار، أي نحو 356 ألف فدان، وهي مساحة تزيد قليلاً على مساحة مدينة لوس أنجليس الأميركية. ومن المتوقع أن تبدأ الأشجار الأولى المزروعة في إنتاج ثمارها بحلول عام 2030، لتنتقل بعدها إلى مرحلة الإنتاج التجاري داخل مصفاة حيوية تبنيها الشركة في ولاية باهيا. وتأمل الشركة، المملوكة بالكامل لشركة "مبادلة كابيتال"، أن يسهم المشروع في تعزيز مكانة البرازيل بين كبار منتجي الوقود الحيوي، وأن يجعلها مورداً رئيسياً لوقود الطيران المستدام مع تزايد الطلب العالمي على هذا النوع من الوقود. ووفقاً لبلومبيرغ، ستصل الطاقة الإنتاجية للمصفاة عند اكتمال المشروع إلى 20 ألف برميل يومياً من وقود الطيران المستدام، وهو ما يعادل نحو نصف الإنتاج العالمي المسجل خلال عام 2025، عندما بلغ إنتاج هذا الوقود نحو 41 ألف برميل يومياً فقط.

ويأتي المشروع في وقت لا يزال فيه وقود الطيران المستدام يمثل نسبة محدودة للغاية من إجمالي الوقود المستخدم في قطاع الطيران، إذ لم تتجاوز حصته 0.6% من الاستهلاك العالمي خلال العام الماضي. وتعد الماكاوبا، وهي ثمرة تنمو على نوع من أشجار النخيل المحلية في أميركا الجنوبية، المادة الخام الأساسية في المشروع. وتتميز الثمرة بحجم يقارب حبة البرقوق الصغيرة، فيما يحتوي لبها على نسبة مرتفعة من الزيوت القابلة للتحويل إلى وقود حيوي. وتقول الشركة إن إنتاجية الماكاوبا من الزيت تتراوح بين سبعة وعشرة أضعاف إنتاجية فول الصويا لكل هكتار، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالمحاصيل الزيتية التقليدية.

وقال مدير الأعمال الزراعية في الشركة، فيكتور بارا، في تصريحات نقلتها "بلومبيرغ": "نطلق عليها اسم فاكهة المستقبل... إنها حرفياً محطة لإنتاج الطاقة". وأضاف أن الشركة اختارت زراعة الماكاوبا في أراضٍ رعوية متدهورة بدلاً من الأراضي الزراعية المستخدمة لإنتاج الغذاء، لتجنب أي منافسة مع المحاصيل الغذائية، مشيراً إلى أن البرازيل تمتلك نحو 40 مليون هكتار من هذه الأراضي، ما يوفر فرصاً واسعة للتوسع مستقبلاً.

ولا يخلو المشروع من تحديات تقنية واقتصادية قد تحدّ من سرعة توسعه. وذكرت بلومبيرغ أن أشجار الماكاوبا لا تنتج سوى محصول واحد سنوياً، كذلك فإن جذوعها وأوراقها المليئة بالأشواك تجعل عمليات الحصاد أكثر تعقيداً مقارنة بمحاصيل الوقود الحيوي التقليدية. وأوضحت الوكالة أن ميكنة حصاد الماكاوبا ستكون أكثر صعوبة من حصاد فول الصويا أو قصب السكر، ما يعني أن المشروع سيعتمد بدرجة أكبر على العمالة البشرية خلال عمليات جمع الثمار. ولتقليل تكاليف التشغيل، طورت الشركة معدات لفصل الثمار واستخراج الزيت في مركزها البحثي بولاية ميناس جيرايس، وتخطط لإنشاء وحدات مماثلة داخل المزارع، بحيث يجري نقل الزيت بدلاً من الثمار إلى المصفاة، وهو ما تتوقع أن يسهم في خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.

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وقال كبير محللي الطاقة الحيوية في شركة "ريستاد إنرجي"، تياغو سينزاتو، إن نجاح المشروع يتوقف على قدرته على منافسة فول الصويا وقصب السكر اقتصادياً، مضيفاً لـ"بلومبيرغ": "إذا تمكنت الشركة من تحقيق ذلك فسيكون المشروع استثنائياً". وأشار التقرير إلى أن تجربة نبات الجتروفا، الذي كان يوصف قبل سنوات بأنه "المحصول المعجزة" لإنتاج الوقود الحيوي، تبرز مخاطر الاعتماد على محاصيل جديدة قبل التأكد من جدواها الاقتصادية، إذ أدى ضعف برامج تحسين السلالات إلى تفاوت كبير في الإنتاجية وفشل عدد من المشروعات. وفي المقابل، أكدت الشركة أنها أبرمت بالفعل عقود شراء طويلة الأجل لما يقرب من 90% من إنتاج المصفاة المستقبلية، على أن تعتمد في المرحلة الأولى على فول الصويا وزيوت الطهي المستعملة، إلى أن تبدأ مزارع الماكاوبا في الإنتاج التجاري.

ويرى التقرير أن الطلب العالمي على وقود الطيران المستدام مرشح للنمو خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالتشريعات الأوروبية التي تفرض زيادة استخدام هذا الوقود، إضافة إلى خطط البرازيل لخفض انبعاثات قطاع الطيران تدريجياً اعتباراً من عام 2027 وصولاً إلى مستهدف خفض يبلغ 10% بحلول عام 2037. وتنتظر الشركة أيضاً قرار الاتحاد الأوروبي بتصنيف الماكاوبا مادة أولية غير غذائية، وهو ما من شأنه تسهيل تسويق الوقود المنتج منها داخل الأسواق الأوروبية. وفي الوقت نفسه، تتعاون الشركة مع جامعات ومراكز أبحاث لإنتاج سلالات جديدة من أشجار الماكاوبا تكون أقصر وأكثر إنتاجية وأقل أشواكاً، بما يسهل عمليات الزراعة والحصاد على نطاق تجاري.