- تحول اقتصادي واستراتيجي: مشاركة سورية في "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض تمثل تحولاً كبيراً في العلاقات الاقتصادية مع السعودية، مما يفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد السوري ويعزز التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة. - فرص استثمارية وتعاون دولي: المبادرة توفر فرصة استراتيجية لسورية لجذب استثمارات سعودية ودولية في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والزراعة، مما يسهم في تحسين البنية التحتية وزيادة إنتاج الطاقة النظيفة. - تعزيز العلاقات والاتفاقيات الاقتصادية: توقيع اتفاقيات بين سورية والسعودية يعزز التعاون في مجالات استراتيجية، حيث تُظهر مشاركة الرئيس السوري التزاماً بتسريع تنفيذ الاتفاقيات وجذب استثمارات ضخمة، مما يعزز النمو المستدام.

تجسد مشاركة سورية في "مبادرة مستقبل الاستثمار" التي تُعقد في الرياض هذا العام تحولاً كبيراً في العلاقات الاقتصادية بين سورية والسعودية، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد السوري. وفي وقت تسعى فيه سورية إلى إعادة بناء اقتصادها وتحقيق الاستقرار بعد سنوات من الحرب، تشكل هذه المبادرة منصة حيوية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات أساسية، مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، والاتصالات.

تعكس هذه المشاركة التزام سورية بمواصلة التفاعل مع العالم العربي والمجتمع الدولي لتسريع عملية إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتأتي هذه الخطوة في وقت بالغ الأهمية، حيث يشهد الاقتصاد السوري تحديات كبرى، لكنها تُعد أيضاً بمثابة رسالة أمل وإصرار على التقدم. ويُتوقع أن تسهم المبادرة في تحفيز الاستثمارات السعودية في سورية، إذ تشكل هذه الاستثمارات ركيزة أساسية لمشاريع إعادة البناء والتنمية المستقبلية.

فرص استثمارية في القطاعات الحيوية

وتُعد "مبادرة مستقبل الاستثمار" منصة استراتيجية للابتكار والتنمية في العديد من القطاعات الحيوية التي تواكب احتياجات المستقبل. وبالنسبة لسورية، تمثل هذه المشاركة فرصة ذهبية لفتح آفاق التعاون في مجالات، مثل الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، الزراعة الحديثة، والبنية التحتية، وهي القطاعات تشكل العمود الفقري لإعادة إعمار سورية، حيث تسعى البلاد إلى تحسين بنيتها التحتية، تطوير قطاعها الزراعي، وزيادة إنتاجها من الطاقة النظيفة.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه المبادرة في جذب استثمارات سعودية ودولية لتمويل مشاريع إعادة الإعمار التي تتضمن تحديث شبكات الكهرباء والمياه، وبناء الطرق والمرافق العامة في المناطق المتضررة. كما أن التعاون في مجال الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، سيساعد في تعزيز قدرة سورية على توليد طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، مما يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

في السياق، أكد الخبير الاقتصادي فادي عياش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "مشاركة سورية في مبادرة مستقبل الاستثمار تمثل خطوة استراتيجية هامة في إعادة بناء الاقتصاد السوري. وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري، فإن هذا الملتقى يفتح أبواباً جديدة للتعاون مع دول الخليج، خصوصاً السعودية التي تُعد لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي. ومن خلال هذه المشاركة، يمكن لسورية أن تجذب الاستثمارات في قطاعات حيوية، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وهو ما يعزز من قدرة البلاد على تحسين بنيتها التحتية وخلق فرص عمل جديدة".

أما المحللة الاقتصادية رانيا السقا، المستقلة، فقد أكدت في تصريح لـ"العربي الجديد" أن هذه الخطوة ستكون محورية في تحفيز الاقتصاد السوري، مشيرة إلى أن "السعودية تُعتبر من أكبر الاقتصادات في المنطقة، ومشاركتها في دعم سورية ستسهم في توفير فرص استثمارية ضخمة لعدد من المشاريع التي يمكن أن تحقق نمواً مستداماً للبلاد". وأضافت أن مشاركة الرئيس أحمد الشرع في هذا الملتقى "تُظهر التزام سورية بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية، وهو ما يتجسد في الاجتماعات والمناقشات المتعلقة بالقطاعات الأساسية مثل القطاع المالي والاتصالات".

وتعكس مشاركة سورية في "مبادرة مستقبل الاستثمار" اهتماماً واضحاً بجذب الدعم الدولي لعملية إعادة الإعمار، خصوصاً في المناطق التي دمرها النزاع. ومن خلال هذه المشاركة، يمكن لسورية أن تستفيد من الخبرات السعودية في مجالات التحول الرقمي، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وهي مجالات حيوية لنمو الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، جرى توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين لتطوير هذه القطاعات، بما في ذلك التعاون في مشاريع لتحسين بنية الاتصالات وتوسيع شبكة الإنترنت في سورية.

أهمية مشاركة الرئيس أحمد الشرع في الملتقى

من أبرز جوانب هذه المشاركة أهمية حضور الرئيس السوري أحمد الشرع في الملتقى، حيث سيلقي كلمة تركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ومن شأن هذه المشاركة أن تسهم في تسريع تنفيذ الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها بين الطرفين، مع توقعات بأن تشهد النسخة التاسعة من المؤتمر إبرام صفقات ضخمة تُقدّر بمليارات الدولارات. وأكد الخبير الاقتصادي إيهاب اسمندر أن مشاركة الرئيس أحمد الشرع في الدورة التاسعة من مبادرة "مستقبل الاستثمار" تُعد خطوة هامة على الصعيدين الاستراتيجي والاقتصادي. وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي تُدعى فيها سورية لحضور هذا الحدث منذ عام 2017، ما يجعل هذه المشاركة نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات الدولية لسورية.

وأشار اسمندر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن المشاركة تأتي في إطار استمرار مسار تطبيع العلاقات بين سورية والسعودية، الذي شهد تقدماً ملحوظاً في عام 2025. وأوضح أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الشرع وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "سيكون فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة، لا سيما السياسية والاقتصادية، وهو ما يتماشى مع الرغبة المشتركة في مواجهة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف اسمندر أن مشاركة الرئيس الشرع إلى جانب أكثر من 20 من قادة الدول ورؤساء الحكومات في هذه المبادرة تمثل إعلاناً عن خروج سورية من العزلة الدولية التي فُرضت عليها طوال السنوات الماضية، مبيناً أنه من المتوقع أن تثمر هذه المشاركة عن مكاسب اقتصادية لسورية من خلال جذب الاستثمارات السعودية والدولية، بما يتوافق مع ما جرى التوصل إليه في ملتقى الاستثمار السوري– السعودي في تموز/يوليو الماضي، حيث تم توقيع اتفاقيات استثمارية بلغت قيمتها 6.4 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الدورة السابقة من المبادرة شهدت استثمارات تجاوزت 60 مليار دولار، مما يفتح الأفق أمام فرص أكبر في الدورة الحالية، ويتوقع أن تحصل سورية على نصيبها العادل من هذه الاستثمارات. وفي هذا السياق، قال اسمندر إن هذه المبادرة تمثل "خطوة عملية في مسار عودة سورية إلى محيطها العربي والدولي من خلال البوابة السعودية"، لكنه شدد على ضرورة أن تبذل الحكومة السورية جهوداً كبيرة لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار الداخلي، وإجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لجذب الاستثمارات.

الاستثمارات السعودية في سورية: دعم طويل الأمد

في إطار هذه المبادرة، يُتوقع أن تشهد سورية تدفقاً أكبر للاستثمارات السعودية التي تجاوزت بالفعل عدة مليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة. وقد تركزت الاستثمارات السعودية في مجالات حيوية مثل الزراعة، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، مع اهتمام خاص بتطوير المشاريع الزراعية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي في سورية. كما يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توقيع المزيد من الاتفاقيات في قطاعي البنية التحتية والطاقة، وهو ما يعزز من قدرة سورية على النهوض الاقتصادي ويجعلها وجهة استثمارية مهمة في المنطقة.

وتُعتبر السعودية شريكاً استراتيجياً مهماً لسورية في إعادة بناء اقتصادها، ومن المتوقع أن تتزايد الاستثمارات السعودية في المستقبل القريب، خاصة مع استمرار المحادثات والاتفاقيات بين البلدين في إطار "مبادرة مستقبل الاستثمار". هذا التعاون يسهم بشكل كبير في تحقيق استقرار اقتصادي في سورية ويعزز من فرص النمو المستدام في البلاد.

اجتماعات الطاولة المستديرة السورية–السعودية

في سياق متصل، بدأت الاجتماعات بين المسؤولين السوريين والسعوديين في الرياض، حيث عُقدت جلسات طاولة مستديرة لبحث التعاون في مجالات القطاع المالي، الاتصالات، التحول الرقمي، والاستثمار. هذا التعاون يفتح المجال لتبادل الخبرات والتكنولوجيا في هذه المجالات التي تُعد أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في سورية. تلك الاجتماعات تأتي بمثابة خطوة أولى لتطوير شراكات استراتيجية بين البلدين، من شأنها أن تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في سورية وفتح أبواب جديدة أمام القطاع الخاص.

النسخة التاسعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" تشهد حضور أكثر من 20 رئيس دولة ونائب رئيس، ما يعكس الأهمية المتزايدة للرياض بوصفها مركزا عالميا للحوار الاقتصادي. ويُتوقع أن يتجاوز حجم الصفقات الاستثمارية في هذه النسخة 60 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد السعودي. كما يمثل المؤتمر أكبر تجمع اقتصادي دولي في المنطقة، حيث يشارك فيه قادة الحكومات، صناع السياسات، الرؤساء التنفيذيون، والمستثمرون العالميون، مما يعزز من قدرة الرياض على تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي في المستقبل.

الاتفاقيات الموقعة بين سورية والسعودية

شهدت العلاقات الاقتصادية بين سورية والسعودية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مع التركيز على تعزيز التعاون في عدة مجالات استراتيجية. فقد جرى توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في إطار "مبادرة مستقبل الاستثمار"، التي تستهدف تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، والاتصالات.

ومن أبرز الاتفاقيات التي جرى توقيعها اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة، حيث تعهدت السعودية بتقديم الدعم الفني والمالي لمشاريع الطاقة المتجددة في سورية، خصوصاً في مجال الطاقة الشمسية. كما وُقّعت اتفاقيات لتطوير البنية التحتية، تشمل مشاريع إعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاع، وتحسين شبكات الطرق والمواصلات. تُعد هذه المشاريع حيوية لسورية في مرحلة ما بعد الحرب، وهي خطوة نحو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي دمرتها الحرب.

وفيما يخص حجم الاستثمارات السعودية في سورية، فقد ارتفع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إذ تشير التقارير إلى أن الاستثمارات السعودية في سورية قد تجاوزت عدة مليارات من الدولارات، وتستهدف بشكل رئيسي قطاعات مثل الزراعة، الطاقة، والتكنولوجيا. هذه الاستثمارات لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تشمل أيضاً تقديم الخبرات التكنولوجية المتقدمة في مجال التحول الرقمي والابتكار.