مسيرات أوكرانية تضرب عملاق التجارة الإلكترونية الروسي وايلدبيريز

- تعرضت مستودعات وايلدبيريز لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين، وتأتي هذه الهجمات ضمن استراتيجية تستهدف المراكز اللوجستية الداعمة للجيش الروسي. - تأسست وايلدبيريز في 2004 وتسيطر على 47% من سوق التجارة الإلكترونية الروسية، مما يجعلها قوة اقتصادية هائلة تدعم الناتج المحلي والأعمال الصغيرة، وتعمل في عدة دول خارج روسيا. - تسببت الهجمات في خسائر كبيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تقدر بين 100 و120 مليار روبل، وتثير تساؤلات حول الأهداف العسكرية والاقتصادية، مع اعتبار الأمم المتحدة أن استهداف مستودعات مدنية قد يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

شنت طائرات مسيرة أوكرانية هجوماً جديداً على مستودعين تابعين لشركة وايلدبيريز (Wildberries)، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في روسيا، في مدينتي كراسنودار ونيفينوميسك، جنوب روسيا. وقالت تاتيانا كيم، مؤسسة الشركة، عبر قناتها الرسمية على تليغرام، اليوم الأربعاء، إن الهجوم وقع "الليلة الماضية"، وأكدت أن فرقها تعمل مع الجهات المعنية للتخفيف من آثاره، مشددة على أن "أولويّتنا هي سلامة الناس"، وأشارت إلى أن فرق الإجلاء تمكنت من إخلاء الموظفين بسرعة، لكن التقارير أفادت بوفاة شخص واحد ووقوع إصابات، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة تقديم كل الدعم اللازم لهم.

وأضافت كيم أنها تتوجه بالشكر إلى شركائها، ودعت الجميع إلى متابعة المستجدات عبر المنصات الرسمية، محذرة من الاعتماد على أي مصادر غير موثوقة. وتابعت: "لا يمكن للكلمات أن تصف كل المشاعر والأحاسيس التي أثارتها هذه الهجمات على أناس عاديين، وعلى موظفينا، وعلينا نحن الذين نؤدي واجبنا بكل بساطة". واختتمت رسالتها قائلة: "لكن هذه الأحداث تُظهر أهم شيء، يجب علينا الاستمرار في أداء واجبنا من أجل مصلحة الناس".

هذا الهجوم هو الثاني خلال أسبوع واحد، إذ سبقه هجوم في 18 يوليو/تموز على مستودع في كوتوفسك بمقاطعة تامبوف، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وعشرات الجرحى، مع اندلاع حرائق كبيرة في المستودع، وذلك وفقاً لما أعلنه الحاكم الإقليمي يفغيني برفيشوف عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي. وفي اليوم نفسه، وقع هجوم ثانٍ في مدينة إلكتروستال، قرب العاصمة موسكو، أسفر عن مقتل شخص واحد. وتتجاوز مساحة المستودع المنكوب في مقاطعة تامبوف 108 آلاف متر مربع، بينما تبلغ مساحة منشأة إلكتروستال نحو 250 ألف متر مربع.

وتأسست شركة وايلدبيريز في عام 2004 على يد تاتيانا كيم، وهي رائدة أعمال روسية من أصل كوري. بدأت كيم مسيرتها مدرسة للغة الإنكليزية قبل أن تؤسس هذا العملاق الرقمي. نمت الشركة بسرعة فائقة لتصبح أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في روسيا، وغالباً ما يُشار إليها باسم "أمازون روسيا".

تُعد وايلدبيريز اليوم قوة اقتصادية هائلة: فهي تسيطر على نحو 47% من سوق التجارة الإلكترونية الروسية، وحقق إجمالي مبيعاتها في 2025 حوالي 6.1 تريليونات روبل روسي، وتستثمر بكثافة في توسيع مراكزها اللوجستية التي تجاوزت مساحتها 5.2 ملايين متر مربع، وتلعب دوراً محورياً في دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، حيث يُسهم وجود مراكزها اللوجستية في رفع الناتج المحلي للمناطق بنسبة تصل إلى 1.5% سنوياً، وتوظف أعداداً كبيرة في مراكزها المنتشرة في أكثر من 200 موقع بالبلاد، حسب ما جاء في تقرير لوكالة "تاس" الروسية. وتعمل الشركة في العديد من الدول خارج روسيا، من بينها: أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، أوزبكستان.

يتساءل الكثيرون: لماذا تستهدف أوكرانيا شركة تجارية إلكترونية؟ يكمن الجواب في الأهمية الاستراتيجية للشركة، فقد أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المستودعات المستهدفة كانت "مراكز لوجستية متورطة في تزويد الجيش الروسي بمكونات الطائرات المسيرة ومعدات الملاحة والمعدات الأخرى". كما أشار خبراء أوكرانيون إلى أن منصة وايلدبيريز استُخدمت لشراء معدات عسكرية ومعدات مزدوجة الاستخدام تصل إلى الجيش الروسي.

من ناحية أخرى، يرى مراقبون أن استهداف وايلدبيريز يتجاوز الجانب العسكري، فهو يهدف إلى إلحاق ضرر مباشر بالاقتصاد الاستهلاكي الروسي وإرباك الحياة المدنية. ومع سيطرة الشركة على ما يقرب من نصف السوق الإلكترونية في روسيا، فإن أي تعطيل لعملياتها يترك أثراً كبيراً على الملايين من المستهلكين والآلاف من البائعين. وقد نفت موسكو أي تورط للشركة في نقل البضائع العسكرية، بينما اعتبرت الأمم المتحدة أن استهداف مستودعات تجارية مدنية قد يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

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لكن الفئة الأكثر تضرراً من هذه الهجمات هم أصحاب البضائع المخزنة في هذه المستودعات، وهم في الغالب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يعتمدون على وايلدبيريز قناة مبيعات رئيسية. حيث قدرت شركة داتا إنسايت، نقلاً عن مجلة فوربس، أن خسائر البائعين جراء الهجمات على مستودعات وايلدبيريز في كراسنودار ونيفينوميسك قد تصل إلى ما بين 100 و120 مليار روبل روسي في حال كانت المستودعات ممتلئة بالكامل ودُمرت معظم البضائع المخزنة فيها. وأشارت الشركة إلى أن المساحة الإجمالية للمستودعات المستهدفة تُقدر بنحو 270 ألف متر مربع، أي ما يعادل 5% تقريباً من إجمالي مساحة مستودعات وايلدبيريز.

وتمثل الهجمات على مستودعات وايلدبيريز منعطفاً جديداً في الحرب، حيث تنتقل ساحة المعركة إلى القطاع المدني والتجاري. وبينما تبرر أوكرانيا ذلك بالأهداف العسكرية، يدفع الثمن آلاف من أصحاب المشاريع الصغيرة الذين فقدوا بضائعهم في غضون ساعات.