مسعود سليمان رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية

- عُيّن مسعود سليمان موسى رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، خلفاً لفرحات بن قدارة، وسط تحديات اقتصادية وسياسية تواجه البلاد. - يُعتبر قطاع النفط العمود الفقري للاقتصاد الليبي، حيث يمثل 60% من الإيرادات الحكومية و95% من الصادرات، مع إنتاج حالي يبلغ 1.3 مليون برميل يومياً. - تسعى المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً، وسط اهتمام دولي بخريطة الطريق السياسية في ليبيا، مع مشاركة أكثر من ثلاثين شركة طاقة دولية في جولة العطاءات النفطية المقبلة.

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة

، قراراً بتعيين مسعود سليمان موسى رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط . وكان سليمان رئيساً مؤقتاً منذ مطلع 2025، خلفاً لفرحات بن قدارة الذي استقال لأسباب صحية. ويشغل سليمان عضوية مجلس إدارة المؤسسة منذ يوليو/ تموز 2022. وصدر القرار أول من أمس ونشر أمس الثلاثاء.

في عام 2018، شغل مسعود سليمان منصب عضو مجلس إدارة العمليات في شركة سرت لإنتاج النفط والغاز وتصنيعهما، ثم في إبريل/ نيسان 2020 تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة نفسها، بالإضافة إلى رئاسة لجنة إدارة الملاك بشركتي الزويتينة للنفط ومليتة للنفط والغاز. وفي 16 يناير/ كانون الثاني 2025 جرى تعيينه رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط بقرار من رئيس الحكومة.

يُعد قطاع النفط العمود الفقري للاقتصاد الليبي، حيث يمثل حوالي 60% من الإيرادات الحكومية و95% من صادرات البلاد. ويأتي تعيين مسعود سليمان في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات في تسيير الإنتاج النفطي وضمان استقرار الإيرادات، وسط خلافات سياسية مستمرة تؤثر في سياسات الإنفاق والتقشف. وتدير ليبيا حالياً حكومتان؛ الأولى الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرّها طرابلس، وتشرف منها على غرب البلاد كاملاً، والثانية حكومة أسامة حماد، التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام، ومقرّها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملاً ومدناً بالجنوب.

وبلغت إيرادات ليبيا من النفط حتى شهر أغسطس/ آب الماضي، 15.8 مليار دولار، وفق بيانات لمصرف ليبيا المركزي، فيما يبلغ إنتاج البلاد حوالي 1.3 مليون برميل يومياً، مع السعي للوصول إلى المستوى الطبيعي البالغ 1.5 مليون برميل يومياً خلال عام 2026.

وتطمح المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يومياً من الخام، وأربعة مليارات قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي في غضون ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة. وذكر موقع "إنرجي إنتلجنس" الأميركي أنّ شركات النفط الدولية تترقب من كثب مصير خريطة الطريق السياسية التي أعلنتها بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، وسط قلق دولي بشأن انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي المتنامي.

وفي وقت سابق، أعلنت أكثر من ثلاثين شركة طاقة دولية مشاركتها في جولة العطاءات النفطية المرتقبة نهاية العام الجاري، حيث تعرض المؤسسة الوطنية للنفط فرصاً استكشافية في 22 قطعة برية وبحرية.