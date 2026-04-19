مستقبل الأداء في خضمّ سباق شركات السيارات الكبرى

- تشهد صناعة السيارات تحولاً كبيراً مع تسارع الشركات الكبرى مثل نيسان وبورشه وفولكسفاغن وبي إم دبليو في تطوير طرازات جديدة تجمع بين التقنية الحديثة وإحياء الطرازات الأيقونية، وسط تغير أذواق المستهلكين وزيادة المنافسة بين السيارات الكهربائية والتقليدية. - نيسان تطور الجيل الجديد من GT-R مع احتمالية إدخال أنظمة هجينة، بينما تعزز بورشه حضورها بطرازات 911 الجديدة، وتستجيب فولكسفاغن لمطالب العملاء بتحديثات في تصميم ID.3 Neo. - بي إم دبليو تخطط لإطلاق 40 طرازاً جديداً أو محدثاً بحلول 2027 ضمن استراتيجية "نويه كلاسه"، مع التركيز على تعزيز الهوية الرقمية وتجربة المستخدم.

تشهد صناعة السيارات العالمية مرحلة إعادة تموضع واسعة، حيث تتسارع كبرى الشركات في إطلاق مشاريع جديدة تجمع بين التطوير التقني وإعادة إحياء الطرازات الأيقونية، في وقت تتغير أذواق المستهلكين وتزداد المنافسة بين السيارات الكهربائية والرياضية التقليدية. وتكشف الأخبار الأخيرة من نيسان (Nissan) وبورشه (Porsche) وفولكسفاغن (VW) وبي إم دبليو (BMW) عن سباق متسارع لإعادة تعريف مفهوم الأداء والهوية في السوق.

في اليابان، أكدت إدارة نيسان أن تطوير الجيل الجديد من GT-R بات قيد التنفيذ، في خطوة تؤكد أنّ هذا الطراز الأسطوري لن يختفي من المشهد رغم انتهاء إنتاج الجيل السابق R35 عام 2024 بعد مسيرة امتدت 17 عاماً. ويأتي هذا الإعلان في سياق رغبة الشركة في الحفاظ على أحد أهم رموزها الرياضية، مع تلميحات إلى احتمال إدخال أنظمة هجينة على الجيل الجديد، بما يواكب التحولات العالمية نحو تقنيات أكثر كفاءة دون التخلي عن الهوية الرياضية التي ميّزت السيارة لعقود.

وفي ألمانيا، تواصل بورشه تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية عبر تطوير نسخ جديدة من طراز 911، الذي يواصل تسجيل أداء قوي في المبيعات رغم التباطؤ العام في قطاع الشركة. فقد حقق الطراز أرقاماً قياسية في عام 2025، فيما تشير بيانات العام الحالي إلى استمرار النمو. وفي هذا السياق، كشفت الشركة عن نسخة جديدة من GT3 S/C المكشوفة، والتي تمثل أول نسخة GT3 بسقف قماشي يعمل بشكل أوتوماتيكي بالكامل.

أما فولكسفاغن، فتواصل إعادة بناء صورتها الداخلية بعد انتقادات واسعة طاولت أنظمة التحكم اللمسية في سياراتها الكهربائية. ويأتي تحديث ID.3 Neo ليعكس تحولًا مهماً في فلسفة التصميم، إذ تم التخلي عن أشرطة التحكم اللمسية لمصلحة أزرار مادية تقليدية للتحكم في وظائف التكييف والصوت. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها استجابة مباشرة لمطالب العملاء، خصوصًا في ظل الانتقادات التي وُجهت للأنظمة الرقمية المفرطة التي افتقرت إلى السهولة والوضوح في الاستخدام اليومي. كما شمل التحديث تحسينات في عجلة القيادة، حيث عادت الأزرار الحقيقية بدل اللمسية.

وفي السياق ذاته، تواصل بي إم دبليو تنفيذ واحدة من أكبر خططها التوسعية في تاريخها الحديث، إذ تستعد لإطلاق نحو 40 طرازاً جديداً أو محدثاً بحلول نهاية عام 2027. ويأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية "نويه كلاسه" التي تهدف إلى إعادة صياغة هوية العلامة في عصر السيارات الكهربائية. ومع ذلك، لا تقتصر خطط الشركة على الطرازات الأساسية، بل تشمل أيضاً ما تسميه "السيارات المعيارية للعلامة" أو "brand shapers" وهي مشاريع خاصة تهدف إلى تعزيز صورة الشركة وابتكار مفاهيم جديدة، على غرار طراز i3 السابق وi8 الهجين.

ويُظهر تسارع هذه التطورات أن صناعة السيارات تدخل مرحلة أكثر تعقيداً من التحول، إذ لم يعد التنافس محصوراً بين الأداء أو الفخامة فقط، بل امتد ليشمل الهوية الرقمية، وتجربة المستخدم، وقدرة الشركات على التوفيق بين الإرث التاريخي ومتطلبات المستقبل الكهربائي.